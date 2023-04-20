 የትግራይ ኃይሎች መካከለኛና ቀላል የቡድን ጦር መሣሪያ አስረከቡ ተባለ | ኢትዮጵያ | DW | 20.04.2023

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ኢትዮጵያ

የትግራይ ኃይሎች መካከለኛና ቀላል የቡድን ጦር መሣሪያ አስረከቡ ተባለ

በትግራይ ኃይሎች እጅ የነበሩ የተባሉ መካከለኛ እና ቀላል የቡድን ጦር መሣርያዎችን በትናንትናው ዕለት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት መረከቡን ሁለቱ ኃይሎች ተናግረዋል ። ባለፈው ጥቅምት ወር በሕወሓት እና የኢትዮጵያ ፌደራል መንግስት መካከል በተደረሰው የተኩስ አቁም ስምምነት መሰረት የትግራይ ኃይሎች በ1 ወር ውስጥ ትጥቅ መፍታት ነበረባቸው ።

በትግራይ የቡድን የጦር መሳሪያዎች ርክክብ መደረጉ

ከሁለት ዓመታት ደም አፋሳሽ ጦርነት በኋላ ባለፈው ጥቅምት ወር በሕወሓት እና የኢትዮጵያ ፌደራል መንግስት መካከል በተደረሰው የተኩስ አቁም ስምምነት መሰረት የትግራይ ኃይሎች በአንድ ወር ውስጥ ትጥቅ መፍታት ነበረባቸው ። ከስምምነቱ ስድስት ወራት በኋላም የትጥቅ መፍታት መተግበሩ ተገልጧል ።  በትግራይ ኃይሎች እጅ የነበሩ የተባሉ መካከለኛ እና ቀላል የቡድን ጦር መሣርያዎችን በትናንትናው ዕለት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት መረከቡን ሁለቱ ኃይሎች ተናግረዋል ። የመቀሌ ወኪላችን ሚሊዮን ኃይለ ሥላሴ ዝርዝር ዘገባ ልኮልናል ።  

በፕሪቶርያው ውል መሰረት የትግራይ ሐይሎች ታጥቀዎቸው የነበሩ የጦር መሳርያዎች በተለያየ ዙር ለኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እያስረከቡ ስለመሆኑ ይገለፃል። በስምምነቱ መሰረት የትግራይ ሐይሎች አስቀድሞ ከባድ የጦር መሳርያዎች በአፍሪካ ሕብረት ታዛቢነት ለሀገሪቱ ጦር ያስረከቡ መሆናቸው ተነግሮ የነበረ ሲሆን፣ በትላንትናው ዕለት ደግሞ የመካከለኛው እና ቀላል የቡድን ጦር መሳርያዎች ርክክብ መፈፀሙ በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እና በትግራይ ሐይሎች በኩል ተገልጿል። በትላንትናው ዕለት በትግራይ ክልል ደንጎላት ተብሎ በሚታወቅ አካባቢ በተደረገ የርክክብ ስነስርዓት የትግራይ ሐይሎችን ወክለው የተገኙት ኮነሬል ሙሉጌታ ገብረክርስቶስ በስምምነቱ መሰረት የትግራይ ሐይሎች የሚጠበቅባቸው ትጥቅ የመፍታት እና ማስረከብ ሂደት እየተፈፀመ ስለመሆኑ ተናግረዋል።

በርክክቡ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የወከሉት ኮነሬል ጉደታ ኦፍካ በበኩላቸው የእስካሁኑ የጦር መሳርያዎች ርክክብ ሂደት ሰላማዊ ሆኖ እየተከወነ ስለመሆኑ ለመንግስታዊው የትግራይ ቴሌቭዥን በሰጡት አስተያየት አንስተዋል። 

ባለፈው ሳምንት በትግራይ ክልል ግዚያዊ አስተዳደር ባለስልጣናት ጋር ተገኛኝተው ተወያይተው የነበሩት የብሄራዊ ተሃድሶ ኮምሽን ምክትል ኮምሽነር ብርጋዴር ጀነራል ደርቤ መኩርያ ከተያዘው ሳምንት ጀምሮ የቀላል የቡድን የጦር መሳርያዎች ርክክብ እንደሚፈፀም ገልፀው ነበር። ትጥቅ ከመፍታቱ ሂደት ውጭ ጠበንጃ አንግበው ይዋጉ የነበሩትም ወደ ሰላማዊ ሕይወት ለመመለስ እየተሰራ ስለመሆኑ ብሄራዊ የተሃድሶ ኮምሽን ይገልፃል። ኮምሽኑ በቅርቡ ይፋ ባደረገው እቅድ በትግራይ ጨምሮ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች፣ በመጪዎቹ ሁለት ዓመታት እስከ ሶስት መቶ ሺህ የቀድሞ ተዋጊዎች ወደ መደበኛ ሕይወታቸው ለመመለስ እንደሚሰራ አስታውቋል ።

ሚሊዮን ኃይለሥላሴ

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እሸቴ በቀለ

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