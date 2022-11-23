የትግራይ ተዋጊ ኃይሎች የጦር መሣሪያ ማስረከብ ሂደት

የትግራይ ኃይሎች ወታደራዊ አደረጃጀትን የመበተን ሂደት ዛሬ መጀመሩ ይፋ ተደረገ። የትግራይ ኃይሎች አባላት የነበሩ የቀድሞ ታጣቂዎች ወደ መደበኛ ሕይወት የመመለስ ሥራም እንደሚከወን ተገልጿል። ከዚህ በተጨማሪ የትግራይ ኃይሎች ታጥቀዋቸው የነበሩ የቡድን የጦር መሣርያዎች በዛሬው ዕለት ለኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት አስረክበዋል።
የትግራይ ኃይሎች ወታደራዊ አደረጃጀትን የመበተን ሂደት ዛሬ መጀመሩ ይፋ ተደረገ። የትግራይ ኃይሎች አባላት የነበሩ የቀድሞ ታጣቂዎች ወደ መደበኛ ሕይወት የመመለስ ሥራም እንደሚከወን ተገልጿል። ከዚህ በተጨማሪ የትግራይ ኃይሎች ታጥቀዋቸው የነበሩ የቡድን የጦር መሣርያዎች በዛሬው ዕለት ለኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት አስረክበዋል። የአፍሪካ ሕብረት የሰላም ስምምነቱ ተቆጣጣሪዎች በተገኙበት ዛሬ በመቐለ በተደረገው የጦር መሣርያዎቹ ርክክብ፥ በኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት በኩል ብርጋዴር ጀነራል ደርቤ መኩርያ፣ የትግራይ ኃይሎችን በመወከል ደግሞ ብርጋዴር ጀነራል ምግበ ኃይለ የተገኙ ሲሆን፥ ዲሽቃዎች፣ ሞርታሮች እና ሌሎች የቡድን የጦር ትጥቆች እንዲሁም ወታደራዊ የግንኙነት መሣርያዎች ለኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት ተረክበዋል
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ከሁለት ዓመት ጦርነት በኋላ በፕሪቶሪያ በተደረሰው የሰላም ስምምነት መሠረት ከትግራይ ኃይሎች የሚጠበቀው ተጥቅ መፍታት እና ሠራዊት የመበተን ተግባራት እየተከወኑ ይገኛሉ። ዛሬ በመቐለ በተደረገ ስነስርዓት የትግራይ ኃይሎች ታጥቀዋቸው የነበሩ የቡድን የጦር መሣርያዎች፥ የትግራይ ኃይሎች አዛዦች፣ የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት ከፍተኛ አመራሮች እና የአፍሪቃ ሕብረት ታዛቢዎች በተገኙበት፥ በውሉ መሠረት ለኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት ያስረከቡ ሲሆን፤ በዚሁ ሁነት «ቀጣይ ሂደት» የተባለው የትግራይ ኃይሎች ወታደራዊ አደረጃጀትን የመበተን ተግባር ከዛሬ ጀምሮ መከወን መጀመሩ ይፋ ተደርጓል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት ከፍተኛ መኮንኑ ብርጋዴር ጀነራል ደርቤ መኩሪያ በሁነቱ እንዳስታወቁት፣ በፍጥነት መከወን ያለበት የትግራይ ኃይሎችን ወታደራዊ አደረጃጀትን የመበተን ተግባር ዛሬ አንድ ተብሎ ተጀምሯል ብለዋል።
ዱሽቃዎች፣ ሞርታሮች እና ሌሎች የቡድን ትጥቆች ጨምሮ በትግራይ ኃይሎች እጅ የነበሩ ወታደራዊ የመገናኛ መሣርያዎች በማስረከቡ ስነስርዓት ተገኝተው ማብራርያ የሰጡት የትግራይ ኃይሎች ከፍተኛ አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል ምግበ ኃይለ በበኩላቸው፥ በስምምነቱ መሠረት አስቀድሞ ከባድ የጦር መሣርያዎችን አሁን ደግሞ መካከለኛ የቡድን ትጥቆች ለኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት መረከባቸው በማንሳት፣ የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት የሀገሪቱ ግዛታዊ አንድነት የማስጠበቅ ሥራው ሊፈፅም የትግራይ ህዝብ እንደሚጠብቁ አንስተዋል። ከዚህ በተጨማሪ የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት ከፍተኛ አዛዡ ብርጋዴር ጀነራል ደርቤ መኩሪያ በበኩላቸው የሀገሪቱ ጦር ዝግጁነት ገልፀዋል።
የጦር መሣርያዎቹ ርክክብ የታዘቡት እንዲሁም አጠቃላይ የፕሪቶርያ ውል አፈፃፀም እየተከታተሉ ያሉት በአፍሪካ ሕብረት የሰላም ስምምነቱ ተቆጣጣሪ ልኡክ ተወካይ ኮነሬል ቴፎ ሴካሌ በበኩላቸው፥ ሁለቱ የስምምነቱ ፈራሚዎች የደረሱበት ውል እየፈፀሙ መሆናቸው መመልከታቸው ለጋዜጠኞች ተናግረዋል። በትግራይ ኃይሎች እና የኢትዮጵያ መንግሥት መካከል የተደረገው ደም አፋሳሽ ጦርነት ያስቆመው የሰላም ስምምነት በፕሪቶሪያ ከተፈረመ ስድስት ወራት አልፈዋል።
ሚሊየን ኃይለ ሥላሴ
ሸዋዬ ለገሠ
አዜብ ታደሰ