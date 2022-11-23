 የትግራይ ተዋጊ ኃይሎች የጦር መሣሪያ ማስረከብ ሂደት | ኢትዮጵያ | DW | 26.05.2023

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ኢትዮጵያ

የትግራይ ተዋጊ ኃይሎች የጦር መሣሪያ ማስረከብ ሂደት

የትግራይ ኃይሎች ወታደራዊ አደረጃጀትን የመበተን ሂደት ዛሬ መጀመሩ ይፋ ተደረገ። የትግራይ ኃይሎች አባላት የነበሩ የቀድሞ ታጣቂዎች ወደ መደበኛ ሕይወት የመመለስ ሥራም እንደሚከወን ተገልጿል። ከዚህ በተጨማሪ የትግራይ ኃይሎች ታጥቀዋቸው የነበሩ የቡድን የጦር መሣርያዎች በዛሬው ዕለት ለኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት አስረክበዋል።

«የሰላም ስምምነቱ ትግበራ ሂደት»

 

የትግራይ ኃይሎች ወታደራዊ አደረጃጀትን የመበተን ሂደት ዛሬ መጀመሩ ይፋ ተደረገ። የትግራይ ኃይሎች አባላት የነበሩ የቀድሞ ታጣቂዎች ወደ መደበኛ ሕይወት የመመለስ ሥራም እንደሚከወን ተገልጿል። ከዚህ በተጨማሪ የትግራይ ኃይሎች ታጥቀዋቸው የነበሩ የቡድን የጦር መሣርያዎች በዛሬው ዕለት ለኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት አስረክበዋል። የአፍሪካ ሕብረት የሰላም ስምምነቱ ተቆጣጣሪዎች በተገኙበት ዛሬ በመቐለ በተደረገው የጦር መሣርያዎቹ ርክክብ፥ በኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት በኩል ብርጋዴር ጀነራል ደርቤ መኩርያ፣ የትግራይ ኃይሎችን በመወከል ደግሞ ብርጋዴር ጀነራል ምግበ ኃይለ የተገኙ ሲሆን፥ ዲሽቃዎች፣ ሞርታሮች እና ሌሎች የቡድን የጦር ትጥቆች እንዲሁም ወታደራዊ የግንኙነት መሣርያዎች ለኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት ተረክበዋል

Äthiopien Mekelle | Tigray-Streitkräfte Übergabe von Waffen an äthiopische Armee

ከሁለት ዓመት ጦርነት በኋላ በፕሪቶሪያ በተደረሰው የሰላም ስምምነት መሠረት ከትግራይ ኃይሎች የሚጠበቀው ተጥቅ መፍታት እና ሠራዊት የመበተን ተግባራት እየተከወኑ ይገኛሉ። ዛሬ በመቐለ በተደረገ ስነስርዓት የትግራይ ኃይሎች ታጥቀዋቸው የነበሩ የቡድን የጦር መሣርያዎች፥ የትግራይ ኃይሎች አዛዦች፣ የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት ከፍተኛ አመራሮች እና የአፍሪቃ ሕብረት ታዛቢዎች በተገኙበት፥ በውሉ መሠረት ለኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት ያስረከቡ ሲሆን፤ በዚሁ ሁነት «ቀጣይ ሂደት» የተባለው የትግራይ ኃይሎች ወታደራዊ አደረጃጀትን የመበተን ተግባር ከዛሬ ጀምሮ መከወን መጀመሩ ይፋ ተደርጓል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት ከፍተኛ መኮንኑ ብርጋዴር ጀነራል ደርቤ መኩሪያ በሁነቱ እንዳስታወቁት፣ በፍጥነት መከወን ያለበት የትግራይ ኃይሎችን ወታደራዊ አደረጃጀትን የመበተን ተግባር ዛሬ አንድ ተብሎ ተጀምሯል ብለዋል። 

Äthiopien Mekelle | Tigray-Streitkräfte Übergabe von Waffen an äthiopische Armee

ዱሽቃዎች፣ ሞርታሮች እና ሌሎች የቡድን ትጥቆች ጨምሮ በትግራይ ኃይሎች እጅ የነበሩ ወታደራዊ የመገናኛ መሣርያዎች በማስረከቡ ስነስርዓት ተገኝተው ማብራርያ የሰጡት የትግራይ ኃይሎች ከፍተኛ አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል ምግበ ኃይለ በበኩላቸው፥ በስምምነቱ መሠረት አስቀድሞ ከባድ የጦር መሣርያዎችን አሁን ደግሞ መካከለኛ የቡድን ትጥቆች ለኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት መረከባቸው በማንሳት፣ የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት የሀገሪቱ ግዛታዊ አንድነት የማስጠበቅ ሥራው ሊፈፅም የትግራይ ህዝብ እንደሚጠብቁ አንስተዋል። ከዚህ በተጨማሪ የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት ከፍተኛ አዛዡ ብርጋዴር ጀነራል ደርቤ መኩሪያ በበኩላቸው የሀገሪቱ ጦር ዝግጁነት ገልፀዋል።

Äthiopien Mekelle | Tigray-Streitkräfte Übergabe von Waffen an äthiopische Armee

የጦር መሣርያዎቹ ርክክብ የታዘቡት እንዲሁም አጠቃላይ የፕሪቶርያ ውል አፈፃፀም እየተከታተሉ ያሉት በአፍሪካ ሕብረት የሰላም ስምምነቱ ተቆጣጣሪ ልኡክ ተወካይ ኮነሬል ቴፎ ሴካሌ በበኩላቸው፥ ሁለቱ የስምምነቱ ፈራሚዎች የደረሱበት ውል እየፈፀሙ መሆናቸው መመልከታቸው ለጋዜጠኞች ተናግረዋል። በትግራይ ኃይሎች እና የኢትዮጵያ መንግሥት መካከል የተደረገው ደም አፋሳሽ ጦርነት ያስቆመው የሰላም ስምምነት በፕሪቶሪያ ከተፈረመ ስድስት ወራት አልፈዋል።

ሚሊየን ኃይለ ሥላሴ

ሸዋዬ ለገሠ

አዜብ ታደሰ

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«የሰላም ስምምነቱ ትግበራ ሂደት»

ተዛማጅ ዘገባዎች

በሰላም ስምምነቱ መሠረት ተግባራዊ እንቅስቃሴዎች ተጀምሯል መባሉ

በሰላም ስምምነቱ መሠረት ተግባራዊ እንቅስቃሴዎች ተጀምሯል መባሉ 23.11.2022

የሰላም ስምምነቱ ትግበራዎች እየተፈፀሙ መሆናቸውን የትግራይ ኃይሎች ዋና አዛዥ ጀነራል ታደሰ ወረደ ተናገሩ። ጀነራሉ ትናንት ማምሻውን በሰጡት መግለጫ ለሠራዊታቸው በስምምነቱ መሠረት ስለተደረሰው ስምምነት ማስረዳት እንዲሁም ከውጊያ ቀጠና የማራቅ ተግባራት መቀጠሉን አንስተዋል።

(From L to R): South African Minister of International Relations and Cooperation Naledi Pandor, Redwan Hussien Rameto, Representative of the Ethiopian government, Kenyan President Uhuru Kenyatta, African Union Horn of Africa envoy and former Nigerian president Olusegun Obasanjo, Getachew Reda, Representative of the Tigray People's Liberation Front (TPLF), and former deputy President of South Africa Phumzile Mlambo-Ngcuka pose for a photograph after the signing of a peace agreement following the African Union-led negotiations to resolve conflict in Ethiopia at the Department of International Relations and Cooperation (DIRCO) offices in Pretoria on November 2, 2022. (Photo by PHILL MAGAKOE / AFP)

ህወሓትን ትጥቅ ማስፈታትና የወደፊቱ የትግራይ ክልል የፀጥታ ኃይል ጉዳይ 07.11.2022

የጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ቅዳሜ እለት ለየ ሀገራት ተወካዮች የመንግሥታቸውንና የሕወሓትን ስምምነት ሲያብራሩ የፌዴራል መንግሥቱ ሕወሓት በሽብርተኛነት የተፈረጀበትን ድንጋጌ መልሶ እንዲመለከተው ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያቀርበዋል ብለዋል።

ከሰሜን ምዕራብ ትግራይ ብዙ ሰዎች ተፈናቀሉ

ከሰሜን ምዕራብ ትግራይ ብዙ ሰዎች ተፈናቀሉ 21.10.2022

እንደ የትግራይ ክልላዊ መንግስት ማሕበራዊ ጉዳይ ቢሮ መረጃ ከሽረ ጨምሮ ከአጠቃላይ የሰሜን ምዕራብ ትግራይ አከባቢዎች ጦርነቱ ሽሽት ከ470 ሺህ በላይ ህዝብ ከነሐሴ አጋማሽ ወዲህ ተፈናቅሎ ወደ ተለያዩ አካባቢ ተሰዷል