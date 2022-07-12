የትግራይ ተወላጆች ፌስቲቫል በሰሜን አሜሪካ

ሜሪላንድ ውስጥ ትናንት የተጀመረው ፌስቲቫል፣ ለአንድ ሣምንት ያህል የሚዘልቅ እንደሆነ የዝግጅቱ አስተባባሪ ኮሚቴ አባል አቶ ሙሉ አሰፋ በተለይ ለዶይቸ ቨለ አስታውቀዋል። ከፌስቲቫሉ የሚገኘው ገቢ፣ለትግራይ የሰብዓዊ ዕርዳታ እንደሚውል አቶ ሙሉ ተናግረዋል።
ሜሪላንድ ውስጥ ትናንት የተጀመረው ፌስቲቫል፣ ለአንድ ሣምንት ያህል የሚዘልቅ እንደሆነ የዝግጅቱ አስተባባሪ ኮሚቴ አባል አቶ ሙሉ አሰፋ በተለይ ለዶይቸ ቨለ አስታውቀዋል። ከፌስቲቫሉ የሚገኘው ገቢ፣ለትግራይ የሰብዓዊ ዕርዳታ እንደሚውል አቶ ሙሉ ተናግረዋል።
ይህንኑ ፌስቲቫል፣በሰሜን አሜሪካ የሚገኙት የትግራይ ተወላጆች ህብረት፣የትግራይ ልማት ማኀበር፣የትግራይ ሴቶች ማኀበርና የትግራይ ወጣቶች ህብረት በመተባበር ያዘጋጁት ነው። ፌስቲቫሉ ሁለት ዋና ዋና ዓላማዎችን አንግቦ መዘጋጀቱን የአስተባባሪ ኮሚቴው አባል አቶ ሙሉ አሰፋ ገልጸውልናል።
በሰሜን አሜሪካ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆችን አንድነት የማጠናከር ግብ ይዞ በመካሄድ ላይ ባለው ተጋሩ 2022 ፌስቲቫል ላይ፣የተለያዩ ማኀበራት መሪዎች በተገኙበት ውይይት እንደሚካሄድም ይናገራሉ። እንደ አቶ አሰፋ ገለጻ፣ከትግራይ ክልል አስተዳደር ተወካዮች ጋር ሕዝባዊ ውይይት ለማካሄድ የፊታችን ቅዳሜ መርሐ ግብር ተይዟል።
ከዛሬ ጀምሮ እስከ ፊታችን ዐርብ ድረስ የእግር ኳስ ጨዋታ ውድድር ከተካሄደ በኋላ፣ ቅዳሜ የመዝጊያ ሥነ-ስርዓት ይካሄዳል ተብሎ ይጠበቃል። ፌስቲቫሉ፣ዓመታዊው የኢትዮጵያውያን የስፖርትና የባህል ዝግጅት በሰሜን አሜሪካ በተጠናቀቀ ማግስት የሚካሄድ ሲሆን፣ይኼኛው በዓላማውና በይዘቱ የተለየ ነው ሲሉ የአስተባባሪ ኮሚቴ አባሉ አስረድተዋል።
ታሪኩ ደሳለኝ
አዜብ ታደሰ
እሸቴ በቀለ