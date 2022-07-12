 የትግራይ ተወላጆች ፌስቲቫል በሰሜን አሜሪካ | ኢትዮጵያ | DW | 12.07.2022

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ኢትዮጵያ

የትግራይ ተወላጆች ፌስቲቫል በሰሜን አሜሪካ

ሜሪላንድ ውስጥ ትናንት የተጀመረው ፌስቲቫል፣ ለአንድ ሣምንት ያህል የሚዘልቅ እንደሆነ የዝግጅቱ አስተባባሪ ኮሚቴ አባል አቶ ሙሉ አሰፋ በተለይ ለዶይቸ ቨለ አስታውቀዋል። ከፌስቲቫሉ የሚገኘው ገቢ፣ለትግራይ የሰብዓዊ ዕርዳታ እንደሚውል አቶ ሙሉ ተናግረዋል።

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ከዝግጅቱ የሚገኘው ገቢ ለትግራይ የሰብዓዊ ዕርዳታ የሚዉል ነዉ

 

ሜሪላንድ ውስጥ ትናንት የተጀመረው ፌስቲቫል፣ ለአንድ ሣምንት ያህል የሚዘልቅ እንደሆነ የዝግጅቱ አስተባባሪ ኮሚቴ አባል አቶ ሙሉ አሰፋ በተለይ ለዶይቸ ቨለ አስታውቀዋል። ከፌስቲቫሉ የሚገኘው ገቢ፣ለትግራይ የሰብዓዊ ዕርዳታ እንደሚውል አቶ ሙሉ ተናግረዋል።  

ይህንኑ ፌስቲቫል፣በሰሜን አሜሪካ የሚገኙት የትግራይ ተወላጆች ህብረት፣የትግራይ ልማት ማኀበር፣የትግራይ ሴቶች ማኀበርና የትግራይ ወጣቶች ህብረት በመተባበር ያዘጋጁት ነው። ፌስቲቫሉ ሁለት ዋና ዋና ዓላማዎችን አንግቦ መዘጋጀቱን የአስተባባሪ ኮሚቴው አባል አቶ ሙሉ አሰፋ ገልጸውልናል።

USA Tigray Festival in Maryland

በሰሜን አሜሪካ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆችን አንድነት የማጠናከር ግብ ይዞ በመካሄድ ላይ ባለው ተጋሩ 2022 ፌስቲቫል ላይ፣የተለያዩ ማኀበራት መሪዎች በተገኙበት ውይይት እንደሚካሄድም ይናገራሉ። እንደ አቶ አሰፋ ገለጻ፣ከትግራይ ክልል አስተዳደር ተወካዮች ጋር ሕዝባዊ ውይይት ለማካሄድ የፊታችን ቅዳሜ መርሐ ግብር ተይዟል።

ከዛሬ ጀምሮ እስከ ፊታችን ዐርብ ድረስ የእግር ኳስ ጨዋታ ውድድር ከተካሄደ በኋላ፣ ቅዳሜ የመዝጊያ ሥነ-ስርዓት ይካሄዳል ተብሎ ይጠበቃል። ፌስቲቫሉ፣ዓመታዊው የኢትዮጵያውያን የስፖርትና የባህል ዝግጅት በሰሜን አሜሪካ በተጠናቀቀ ማግስት የሚካሄድ ሲሆን፣ይኼኛው በዓላማውና በይዘቱ የተለየ ነው ሲሉ የአስተባባሪ ኮሚቴ አባሉ አስረድተዋል።

ታሪኩ ደሳለኝ 

አዜብ ታደሰ 
እሸቴ በቀለ
 

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ከዝግጅቱ የሚገኘው ገቢ ለትግራይ የሰብዓዊ ዕርዳታ የሚዉል ነዉ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Children collect grain spilt on the field from gunny bags that ruptured upon ground impact following a food drop from a plane at a village in Ayod county, South Sudan, where World Food Programme (WFP) have just carried out a food drop of grain and supplementary aid on February 6, 2020. - The villagers hear the distant roar of jet engines before a cargo plane makes a deafening pass over Mogok, dropping sacks of grain from its hold to the marooned dust bowl below. South Sudan is the last place on earth where food is airdropped, and in Mogok there was little other choice: without the tonnes of grains and cereals, people would have simply perished. (Photo by TONY KARUMBA / AFP) (Photo by TONY KARUMBA/AFP via Getty Images)

የተራበዉ ሰዉ ቁጥር መናር አሳሳቢ ነዉ ተባለ 12.07.2022

በምግብ እጥረትና በረሐብ የሚሰቃየዉ ሕዝብ ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየናረ መምጣቱ ሲበዛ እንዳሳሰበዉ ቬልትሁንገር ሒልፈ የተባለዉ የጀርመን ለጋሽ ድርጅት አስታወቀ። ድርጅቱ ዛሬ ባወጣዉ ዓመታዊ ዘገባዉ እንዳለዉ ዓለም ያጋጠመዉ የእሕል እጥረትና የትራንስፖርት አገልግሎት መወደድ የረሐብተኛዉን ቁጥር አሁን ካለዉም እንዲያሻቅብ ያደርገዋል።

ARCHIV - 13.08.2016, Brasilien, Rio de Janeiro: Mohamed Farah, Langstreckenläufer aus Großbritannien, jubelt mit seiner Goldmedaille nach dem 10.000-Meter-Finale der Männer im Olympiastadion während der Olympischen Spiele in Rio de Janeiro. Farah hat in einer BBC-Dokumentation erstmals offenbart, dass er unter einem falschen Namen lebt. Foto: Owen Humphreys/PA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

ለንደን-የሞ ፋራሕ ማንነት 12.07.2022

ሶማሊያዊዉ-ብሪታኒያዊዉ ዕዉቅ የረጅም ርቀት ሯጭ መሐመድ (ሞ) ፋራሕ የእስከ ዛሬ ስምና የልጅነት ታሪኩ የሱ እንዳልሆነ አመነ። አዉቁ አትሌት ነገ-ይሰራጫል በተባለ አዲስ ዶክሜንተሪ ፊልም ላይ እንዳለዉ እዉነተኛ ስሙ ሁሴይን አብዲ ካሒን ነበር።

26.09.2016 Die Deutsche Welle in Bonn (Nordrhein-Westfalen), aufgenommen am 26.09.2016. Foto: Marius Becker/dpa (zu dpa «Deutsche Welle klagt in der Türkei auf Herausgabe von Interview» vom 26.09.2016) | Verwendung weltweit

ሙሉ ስርጭት፣ ሐምሌ 5 ቀን 2014 ዓ.ም ማክሰኞ 12.07.2022