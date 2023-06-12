 የትግራይ ባለስልጣናት የአማራ ክልል ጉብኝት የተሰጡ አስተያየቶች | ኢትዮጵያ | DW | 12.06.2023

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ኢትዮጵያ

የትግራይ ባለስልጣናት የአማራ ክልል ጉብኝት የተሰጡ አስተያየቶች

"እኛ የምንፈልገው በአውሮፕላን እየሔዱ እና እየመጡ መሪዎች እንዲገናኙ፤ እንዲሞካሹ አይደለም" የሚሉት ፖለቲከኛው አቶ ሐጎስ ወልዱ በአማራ እና ትግራይ ክልሎች መካከል የሕዝብ መጓጓዣ እና የንግድ እንቅስቃሴ ሊጀመር እንደሚገባ ተናግረዋል። የመቐለው ነዋሪ ፊልሞን አሰፋ በበኩላቸው ተፈቃዮችን ወደ ቀያቸው መመለስ የሚስችል እርምጃ ያስፈልጋል ብለዋል

በትግራይ ባለስልጣናት የአማራ ክልል ጉብኝት ዙርያ የተሰጡ አስተያየቶች

የትግራይ ክልል ጊዚያዊ መስተተዳደር መሪ አቶ ጌታቸው ረዳ የመሩት ልዑክ ትላንት በአማራ ክልል ባህርዳር ከተማ በመገኘት ከክልሉ ባለስልጣናት እና የሕብረተሰብ ተወካዮች ጋር ተወያይቷል። በውይይቱ የተሳተፉ የትግራይ ክልል ግዚያዊ አስተዳደር ከፍተኛ ባለስልጣን ፕሮፈሰር ክንደያ ገብረሕይወት ከባህርዳር መልስ ለትግራይ መገናኛ ብዙሐን እንዳሉት፥ በባህርዳሩ ውይይት ሰላሙን በሚያፀኑ ጉዳዮች ዙርያ ምክክር መደረጉ ጠቁመዋል።

በአማራ እና የትግራይ ክልል ባለስልጣናት መካከል የተጀመረው ግንኙነት ብዙሐን በአዎንታ ተቀብለውታል። ሌሎች ደግሞ ግንኙነቱ ወደ ህዝብ ለህዝብ እንዲሸጋገር የጠየቁ ሲሆን የተፈናቀሉ ዜጎች ወደ ቀዬአቸው መመለስ ደግሞ ቀዳሚ አጀንዳ ሊሆን እንደሚገባ ያወሱም አልጠፉም።

ሚሊዮን ኃይለስላሴ 
እሸቴ በቀለ
ታምራት ዲንሳ
 

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በትግራይ ባለስልጣናት የአማራ ክልል ጉብኝት ዙርያ የተሰጡ አስተያየቶች

ተዛማጅ ዘገባዎች

የትግራይ እና አማራ ክልሎች መሪዎች የባሕር ዳር ውይይት

የትግራይ እና አማራ ክልሎች መሪዎች የባሕር ዳር ውይይት 12.06.2023

የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ርዕሰ-መስተዳድር ጌታቸው ረዳ እና የአማራ ክልል ርዕሰ-መስተዳድር ይልቃል ከፋለ በመሩት ውይይት ላይ የባሕር ዳር ነዋሪዎች ተወካዮች "ዘላቂ ሰላም ለማምጣት ምን ያህል ቁርጠኛ ናችሁ?" ሲሉ ጠይቀዋል። አቶ ጌታቸውም ሆኑ ዶክተር ይልቃል በሁለቱ ክልሎች መካከል ያለው መቃቃር መፍትሔ እንደሚያስፈልገው ተናግረዋል።

19.6.2021, Tigray, Äthiopien, A 55-year-old woman, who fled the violence in Ethiopia's Tigray region, poses in a former classroom where she stays at May Weyni secondary school, now hosting 10500 displaced people as an IDP camp, in Mekele, the capital of Tigray region, on June 19, 2021. (Photo by Yasuyoshi CHIBA / AFP) (Photo by YASUYOSHI CHIBA/AFP via Getty Images)

የግንቦት 24 ቀን 2015 የዜና መጽሔት 01.06.2023

የትምህርት መማርያ ቁሳቁስ እጥረት በትግራይ

የትምህርት መማርያ ቁሳቁስ እጥረት በትግራይ 15.05.2023

በቅርቡ በትግራይ ዳግም ትምህርት ቢጀመርም በርካታ ተማሪዎች ደብተር፣ እስክርቢቶ፣ መፅሐፍ የመሳሰሉ የትምህርት መሳርያዎች እጦት እየተቸገሩ ነው። በጎ ፍቃደኛ የማሕበራዊ ሚድያ ተጠቃሚዎች፥ በትግራይ ለሚገኙ ህፃናት ተማሪዎች ከሰላሳ ሺህ በላይ የመማርያ ደብተር እንዲሁም ሌሎች ቁሶችን በዘመቻ አሰባስበው ለክልሉ ትምህርት ቢሮ አስረክበዋል።