የትግራይ ባለስልጣናት የአማራ ክልል ጉብኝት የተሰጡ አስተያየቶች

"እኛ የምንፈልገው በአውሮፕላን እየሔዱ እና እየመጡ መሪዎች እንዲገናኙ፤ እንዲሞካሹ አይደለም" የሚሉት ፖለቲከኛው አቶ ሐጎስ ወልዱ በአማራ እና ትግራይ ክልሎች መካከል የሕዝብ መጓጓዣ እና የንግድ እንቅስቃሴ ሊጀመር እንደሚገባ ተናግረዋል። የመቐለው ነዋሪ ፊልሞን አሰፋ በበኩላቸው ተፈቃዮችን ወደ ቀያቸው መመለስ የሚስችል እርምጃ ያስፈልጋል ብለዋል
የትግራይ ክልል ጊዚያዊ መስተተዳደር መሪ አቶ ጌታቸው ረዳ የመሩት ልዑክ ትላንት በአማራ ክልል ባህርዳር ከተማ በመገኘት ከክልሉ ባለስልጣናት እና የሕብረተሰብ ተወካዮች ጋር ተወያይቷል። በውይይቱ የተሳተፉ የትግራይ ክልል ግዚያዊ አስተዳደር ከፍተኛ ባለስልጣን ፕሮፈሰር ክንደያ ገብረሕይወት ከባህርዳር መልስ ለትግራይ መገናኛ ብዙሐን እንዳሉት፥ በባህርዳሩ ውይይት ሰላሙን በሚያፀኑ ጉዳዮች ዙርያ ምክክር መደረጉ ጠቁመዋል።
በአማራ እና የትግራይ ክልል ባለስልጣናት መካከል የተጀመረው ግንኙነት ብዙሐን በአዎንታ ተቀብለውታል። ሌሎች ደግሞ ግንኙነቱ ወደ ህዝብ ለህዝብ እንዲሸጋገር የጠየቁ ሲሆን የተፈናቀሉ ዜጎች ወደ ቀዬአቸው መመለስ ደግሞ ቀዳሚ አጀንዳ ሊሆን እንደሚገባ ያወሱም አልጠፉም።
ሚሊዮን ኃይለስላሴ
እሸቴ በቀለ
ታምራት ዲንሳ