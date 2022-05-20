 የትግራይ ባለሥልጣናት ከ4 ሺህ በላይ የጦር ምርኮኞች መልቀቃቸውን አስታወቁ | ኢትዮጵያ | DW | 20.05.2022

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

የትግራይ ባለሥልጣናት ከ4 ሺህ በላይ የጦር ምርኮኞች መልቀቃቸውን አስታወቁ

በህወሓት የሚመራው የትግራይ ክልል መንግስት በቁጥጥሩ የነበሩ ከ4 ሺህ በላይ የጦር ምርኮኞች እንዲለቀቁ መወሰኑ አስታወቀ። ዛሬ የተሸኙት 4 ሺሕ 208 የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አባላት በተለያዩ ዓውደ ውጊያዎች የተማረኩ እና እስከ 11 ወራት ድረስ በመቐለ የጦር ምርኮኞች ማዕከል የቆዩ ናቸው ተብሏል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 02:46

የትግራይ ባለሥልጣናት ከ4 ሺህ በላይ የጦር ምርኮኞች መልቀቃቸውን አስታወቁ

በህወሓት የሚመራው የትግራይ ክልል መንግስት በቁጥጥሩ የነበሩ ከ4 ሺህ በላይ የጦር ምርኮኞች እንዲለቀቁ መወሰኑ አስታወቀ። ዛሬ የተሸኙት 4 ሺሕ 208 የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አባላት በተለያዩ ዓውደ ውጊያዎች የተማረኩ እና እስከ 11 ወራት ድረስ በመቐለ የጦር ምርኮኞች ማዕከል የቆዩ ናቸው ተብሏል። የክልሉ መንግስት እንደሚለው ምርኮኞቹ ዛሬ በዓለም አቀፉ ቀይመስቀል ማሕበር ትብብር ከትግራይ ውጭ ይሸኛሉ። 

የተለየ ወንጀል መፈጸማቸው ከተረጋገጠባቸው እና ጉዳያቸው በሕግ ከሚታይ ውጪ ሌሎች በሺሕዎች የሚቆጠሩ የጦር ምርኮኞች በሒደት እንደሚለቀቁ የመቐለ የጦር ምርኮኞች ማዕከል አስተባባሪ አቶ ብርሀነ ከበደ ተናግረዋል። የኢትዮጵያ እና የኤርትራ መከላከያ ሠራዊት አባል የሆኑ በሺሕዎች የሚቆጠሩ ምርኮኛ ወታደሮች አሁንም በመቐለ የምርኮኞች ማዕከል እንደሚገኙ ሚሊዮን ኃይለስላሴ ዘግቧል። 

ዶይቼ ቬለ በጉዳዩ ላይ የመንግሥት የኮምዩንኬሽን አገልግሎት ባለሥልጣናትን አስተያየት ጠይቆ "መግለጫ እንሰጣለን" የሚል ምላሽ አግኝቷል። የኢትዮጵያ መንግሥት በጉዳዩ ላይ እስካሁን ያለው ነገር የለም። 

ሚሊዮን ኃይለስላሴ 
እሸቴ በቀለ
ሒሩት መለሰ
 

Audios and videos on the topic

የትግራይ ባለሥልጣናት ከ4 ሺህ በላይ የጦር ምርኮኞች መልቀቃቸውን አስታወቁ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Titel Released Ethiopian National Defence Force ENDF Prisoners of War from Mekele center Schlagwörte ENDF,Ethiopian prisoners of war ,TPLF,Äthiopien,Ethiopia,Tigray Datum 200522 via hirut melesse

የዜና መፅሔት 20.05.2022

የዓለማቀፉ ቀይ መስቀል ማህበር ርዳታ በሰሜን ኢትዮጵያ

የዓለማቀፉ ቀይ መስቀል ማህበር ርዳታ በሰሜን ኢትዮጵያ 19.05.2022

የድርጅቱ ቃል አቀባይ ዳኒኤል ሲድለር ለዶይቼ ቬለ እንደገለጹት ወደ ትግራይ የተላኩ የመድሃኒት አቅርቦቶች በ13 የጤና ጥበቃ ማዕከላት 65 ሺህ ታካሚዎችን ማከም የሚችሉና በአራት ሆስፒታሎች ከ6 ሺህ በላይ የስኳር ታማሚዎችን ለዓመት ሊያገለግል የሚችል ነው ብለዋል፡፡

The Amhara Regional Government is facilitating the relocation of hundreds of thousands of people displaced mainly from Tigray and bordering areas as well as from Oromia regions due to conflict and violence, according to Amhara Regional authorities and recent multiagency assessments. To date, the internally displaced people (IDPs) will be relocated from the Kobo Town in North Wollo Zone and Sekota Town in Waghemra Zone. The relocation of an estimated 60,000 IDPs in Raya Kobo Woreda of North Wollo Zone, Amhara Region started on 14 March. The majority of IDPs were displaced from Raya Alamata, Ofla, Zata, Korem and Raya Azebo woredas of Southern Zone, Tigray Region. As of 23 March, nearly 10,000 IDPs were reported to have relocated to Jara in Dire Roka Kebele of Habru Woreda. Photo: Alemenw Mekonnen/DW

የማክሰኞ ግንቦት 9 ቀን፣ 2014 ዓ.ም ዜና መጽሄት 17.05.2022