 የትግራይ በጀትና የሽግግር መንግሥት | ኢትዮጵያ | DW | 07.02.2023

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

የትግራይ በጀትና የሽግግር መንግሥት

በኤርትራ ጦር እንቅስቃሴ ዙርያ የተናገሩት የህወሓቱ ከፍተኛ ባለሥልጣን የኤርትራ ጦር ከትግራይ በብዛት መውጣቱ የገለፁ ሲሆን አሁንም ግን በተለያዩ የኢትዮጵያ ግዛት የሆኑ የድንበር አካባቢዎች ስለኖሩ ጠቁመዋል።

«ትግራይ ዉስጥ የሽግግር መንግስት ይመሰረታል» ሕወሓት

የኢትዮጵያ ፈደራዊ መንግሥት ለትግራይ ክልል መስተዳድር በጀት የሚፈቅደዉ በክልሉ የሽግግር መንግሥት ሲመሰረት እንደሆነ ማስታወቁን ሕወሓት ገለፀ። የኢትዮጵያ የፌደራል መንግሥትና ህወሓት በተፈራረሙት የሰላም ዉል መሰረት ትግራይ ዉስጥ ምርጫ እሲኪደረግ ድረስ የሽግግር መስተዳድር መመስረት አለበት።የህወሓት ዋና ተደራዳሪ ጌታቸዉ ረዳ እንዳሉት የሽግግር መስተዳድሩ በቅርቡ ይመሰረታል።የትግራይ ተቃዋሚ ፓርቲ  አረና ትግራይ በበኩሉ የሽግግር አስተዳደሩን ሁሉን አካታች እንዲሆን ጠይቋል።

በኤርትራ ጦር እንቅስቃሴ ዙርያ የተናገሩት የህወሓቱ ከፍተኛ ባለስልጣን የኤርትራ ጦር ከትግራይ በብዛት መውጣቱ የገለፁ ሲሆን አሁንም ግን በተለያዩ የኢትዮጵያ ግዛት የሆኑ የድንበር አካባቢዎች ስለኖሩ ጠቁመዋል።

ጠቅላይ ሚንስትር ዐብይ አሕመድ የመሩት የመንግስትና የሕወሓት ባለስልጣናት የመጀመሪያ ስብሰባ

ጠቅላይ ሚንስትር ዐብይ አሕመድ የመሩት የመንግስትና የሕወሓት ባለስልጣናት የመጀመሪያ ስብሰባ

ከሁለት ዓመት ደምአፋሳሽ ጦርነት በኃላ የሰላም ስምምነት ላይ የደረሱት ህወሓት እና የኢትዮጵያ ፌደራል መንግሥት በደረሱበት የሰላም ስምምነት አፈፃፀም ዙርያ ከኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስቴር ጨምሮ ከተለያዩ የሀገሪቱ ከፍተኛ ሲቪል እና ወታደራዊ አመራሮች ጋር መወያየታቸው መቀጠላቸው የህወሓቱ ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ ገልፀዋል። አቶ ጌታቸው በወቅታዊ ጉዳዮች ዙርያ ትላንት በሰጡት መግለጫ በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት በቅርቡ በትግራይ የሽግግር አስተዳደር እንደሚቋቋም የገለፁ ሲሆን፣ የሽግግር ስርዓቱ ተአማኒ እና ሁሉ አካታች እንዲሆን ጥረት እንደሚደረግ ገልፀዋል።

አቶ ጌታቸው "ይሄ እስኪደረግ ድረስ (የሽግግር አስተዳደር እስኪመሰረት ድረስ) የበጀት ጥያቄ እንደማይመለስ ነው የተነገረን። ለበጀት ሲባል ብቻ ሳይሆን የትግራይ ፖለቲካ በዘለቄታው ትራንስፎርም ለማድረግ ትግራይ ውስጥ ያለ የሽግግር ስርዓት አሳታፊ እንዲሆን፣ ተአማኒ እንዲሆን እየሰራን ነው። በአጠረ ግዜ የምንፈፅመው ነው የሚሆነው" ብለዋል። የህወሓቱ ቃል አቀባይ በትግራይ ክልል እና ፌደራል መንግስት መካከል ያለው ግንኙነት ማጠናከር እንደሚገባ የገለፁ ሲሆን በጦር አመራሮች መካከል ግን መልካም ግንኙነት ስለመኖሩ ጠቁመዋል።

የኢትዮጵያ የፌደራል መንግስት፣ የሕወሓት፣ የአፍሪቃ ሕብረትና የኢጋድ ባለስልጣናት-መቀሌ

የኢትዮጵያ የፌደራል መንግስት፣ የሕወሓት፣ የአፍሪቃ ሕብረትና የኢጋድ ባለስልጣናት-መቀሌ

ይህ በእንዲህ እንዳለ በወቅታዊ ጉዳዮች ዙርያ መግለጫ ያወጣው ዓረና ትግራይ ለሉአላዊነት እና ዴሞክራሲ ሁሉ አካታች የሽግግር አስተዳደር በአስቸኳይ በትግራይ እንዲቋቋም ጥሪ አቅርቧል። ከፕሪቶርያው ውል ባፈነገጠ መልኩ የፌደራል መንግስቱ በአዲስአበባ የትግራይ ተወላጆች በመሰብሰብ ግዚያዊ አስተዳደር ለመመስረት መንቀሳቀስ፣ ህወሓት ደግሞ በመቐለ ሕገወጥ ምክርቤት በመጥራት የተለያየ ማሻሻያ እናደርጋለን የሚል ውሳኔ በማስተላለፍ ላይ ናቸው ያለው ዓረና ትግራይ፤ የሁለቱ አካሄድ በመንቀፍ ሁሉ አካታች የሽግግር አስተዳደር በትግራይ መቋቋም አለበት ብሏል።

ሚሊዮን ኃይለ ሥላሴ

ነጋሽ መሐመድ

እሸቴ በቀለ


 

Audios and videos on the topic

«ትግራይ ዉስጥ የሽግግር መንግስት ይመሰረታል» ሕወሓት

ተዛማጅ ዘገባዎች

የትግራይ ክልል የመንግሥት ሰራተኞች አቤቱታ

የትግራይ ክልል የመንግሥት ሰራተኞች አቤቱታ 30.01.2023

በትግራይ የመንግስት ሰራተኞች እና ጡረተኞች ላለፊት 20 ወራት ደሞዛቸውን ባለማግኘታቸው ለከፋ ችግር መጋለጣቸውን በክልሉ የፌደራል መንግስት ተቋማትና የክልሉ ድርጅቶች ሰራተኞች ተናገሩ። የከክልሉ ፋይናንስ ቢሮ እስካሁን ባንኮች ስራ ባለመጀመራቸውና ከፌደራል መንግስት የሚጠበቅ በጀት ባለመለቀቁ የመንግስት ሰራተኛው ደሞዝ ሊያገኝ አለመቻሉ ገልጿል።

ብሔራዊ አደጋ ሥጋትና አመራር ኮሚሽን ተጨማሪ በጀት ጠየቀ

ብሔራዊ አደጋ ሥጋትና አመራር ኮሚሽን ተጨማሪ በጀት ጠየቀ 17.11.2022

በሚቀጥሉት ሁለት ወራት ውስጥ ወደ 8.8 ሚሊዮን ለሚሆኑ ሰብዓዊ ድጋፍ ለሚሹ ዜጎች እርዳታ ለማቅረብ ተጨማሪ 13 ቢሊዮን ብር ምደባ እንደሚያስፈልገው የብሔራዊ አደጋ ሥጋት አመራር ኮሚሽን ገለፀ። ኮሚሽኑ ይህንን ሥራ ለማከናወን አሁን ላይ በካዝናው 6 ቢሊዮን ብር ብቻ ተቀማጭ እንዳለው ገልጿል።

ኢትዮ ቴሌኮም ስለሰሜን ኢትዮጵያ ሠራተኞቹ

ኢትዮ ቴሌኮም ስለሰሜን ኢትዮጵያ ሠራተኞቹ 12.01.2023

በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ሲካሄድ በነበረበት አካባቢ በተለይ ትግራይ ይሠሩ ከነበሩ የኢትዮ ቴሌኮም 700 ሠራተኞቹ መካከል 200 ያህሉ ወደ ሥራ ገበታቸው ለመመለስ አለማመልከታቸው ተገለጠ። ኢትዮ ቴሌኮም ሥራ ለመጀመር እስካሁን ያመለከቱት 500 ሠራተኞች ብቻ ናቸው ብሏል።