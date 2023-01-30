የትግራይ በጀትና የሽግግር መንግሥት

በኤርትራ ጦር እንቅስቃሴ ዙርያ የተናገሩት የህወሓቱ ከፍተኛ ባለሥልጣን የኤርትራ ጦር ከትግራይ በብዛት መውጣቱ የገለፁ ሲሆን አሁንም ግን በተለያዩ የኢትዮጵያ ግዛት የሆኑ የድንበር አካባቢዎች ስለኖሩ ጠቁመዋል።
የኢትዮጵያ ፈደራዊ መንግሥት ለትግራይ ክልል መስተዳድር በጀት የሚፈቅደዉ በክልሉ የሽግግር መንግሥት ሲመሰረት እንደሆነ ማስታወቁን ሕወሓት ገለፀ። የኢትዮጵያ የፌደራል መንግሥትና ህወሓት በተፈራረሙት የሰላም ዉል መሰረት ትግራይ ዉስጥ ምርጫ እሲኪደረግ ድረስ የሽግግር መስተዳድር መመስረት አለበት።የህወሓት ዋና ተደራዳሪ ጌታቸዉ ረዳ እንዳሉት የሽግግር መስተዳድሩ በቅርቡ ይመሰረታል።የትግራይ ተቃዋሚ ፓርቲ አረና ትግራይ በበኩሉ የሽግግር አስተዳደሩን ሁሉን አካታች እንዲሆን ጠይቋል።
በኤርትራ ጦር እንቅስቃሴ ዙርያ የተናገሩት የህወሓቱ ከፍተኛ ባለስልጣን የኤርትራ ጦር ከትግራይ በብዛት መውጣቱ የገለፁ ሲሆን አሁንም ግን በተለያዩ የኢትዮጵያ ግዛት የሆኑ የድንበር አካባቢዎች ስለኖሩ ጠቁመዋል።
ከሁለት ዓመት ደምአፋሳሽ ጦርነት በኃላ የሰላም ስምምነት ላይ የደረሱት ህወሓት እና የኢትዮጵያ ፌደራል መንግሥት በደረሱበት የሰላም ስምምነት አፈፃፀም ዙርያ ከኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስቴር ጨምሮ ከተለያዩ የሀገሪቱ ከፍተኛ ሲቪል እና ወታደራዊ አመራሮች ጋር መወያየታቸው መቀጠላቸው የህወሓቱ ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ ገልፀዋል። አቶ ጌታቸው በወቅታዊ ጉዳዮች ዙርያ ትላንት በሰጡት መግለጫ በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት በቅርቡ በትግራይ የሽግግር አስተዳደር እንደሚቋቋም የገለፁ ሲሆን፣ የሽግግር ስርዓቱ ተአማኒ እና ሁሉ አካታች እንዲሆን ጥረት እንደሚደረግ ገልፀዋል።
አቶ ጌታቸው "ይሄ እስኪደረግ ድረስ (የሽግግር አስተዳደር እስኪመሰረት ድረስ) የበጀት ጥያቄ እንደማይመለስ ነው የተነገረን። ለበጀት ሲባል ብቻ ሳይሆን የትግራይ ፖለቲካ በዘለቄታው ትራንስፎርም ለማድረግ ትግራይ ውስጥ ያለ የሽግግር ስርዓት አሳታፊ እንዲሆን፣ ተአማኒ እንዲሆን እየሰራን ነው። በአጠረ ግዜ የምንፈፅመው ነው የሚሆነው" ብለዋል። የህወሓቱ ቃል አቀባይ በትግራይ ክልል እና ፌደራል መንግስት መካከል ያለው ግንኙነት ማጠናከር እንደሚገባ የገለፁ ሲሆን በጦር አመራሮች መካከል ግን መልካም ግንኙነት ስለመኖሩ ጠቁመዋል።
ይህ በእንዲህ እንዳለ በወቅታዊ ጉዳዮች ዙርያ መግለጫ ያወጣው ዓረና ትግራይ ለሉአላዊነት እና ዴሞክራሲ ሁሉ አካታች የሽግግር አስተዳደር በአስቸኳይ በትግራይ እንዲቋቋም ጥሪ አቅርቧል። ከፕሪቶርያው ውል ባፈነገጠ መልኩ የፌደራል መንግስቱ በአዲስአበባ የትግራይ ተወላጆች በመሰብሰብ ግዚያዊ አስተዳደር ለመመስረት መንቀሳቀስ፣ ህወሓት ደግሞ በመቐለ ሕገወጥ ምክርቤት በመጥራት የተለያየ ማሻሻያ እናደርጋለን የሚል ውሳኔ በማስተላለፍ ላይ ናቸው ያለው ዓረና ትግራይ፤ የሁለቱ አካሄድ በመንቀፍ ሁሉ አካታች የሽግግር አስተዳደር በትግራይ መቋቋም አለበት ብሏል።
ሚሊዮን ኃይለ ሥላሴ
ነጋሽ መሐመድ
እሸቴ በቀለ