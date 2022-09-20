 የትግራይ ማሕበራት ጥያቄ | ኢትዮጵያ | DW | 22.09.2022

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ኢትዮጵያ

የትግራይ ማሕበራት ጥያቄ

ኢትዮጵያ ዉስጥ ያገረሸዉ ጦርነት እንዲቆምና ተፋላሚ ኃይላት ጠባቸዉን በድርድር እንዲፈቱ ትግራይ ዉስጥ የሚንቀሳቀሱ 72 የሲቪል ማሕበራት ጠየቁ። ወደ ትግራይ ይገባ የነበረዉ ሰብአዊ ርዳታም ዉጊያዉ ዳግም ከተቀሰቀሰ ካለፈዉ ነሐሴ አጋማሽ ወዲሕ ጨርሶ መቆሙን ማሕበራቱ አስታዉቀዋል።

72 የሲቪል ማሕበራት ናቸው ጥያቄውን ያቀረቡት

ኢትዮጵያ ዉስጥ ያገረሸዉ ጦርነት እንዲቆምና ተፋላሚ ኃይላት ጠባቸዉን በድርድር እንዲፈቱ ትግራይ ዉስጥ የሚንቀሳቀሱ 72 የሲቪል ማሕበራት ጠየቁ። ወደ ትግራይ ይገባ የነበረዉ ሰብአዊ ርዳታም ዉጊያዉ ዳግም ከተቀሰቀሰ ካለፈዉ ነሐሴ አጋማሽ ወዲሕ ጨርሶ መቆሙን ማሕበራቱ አስታዉቀዋል። ርዳታዉ የሚጓዝበት ሰብአዊ መተላለፊያ ወይም ኮሪዶር እንዲከፈት  ጠይቀዋልም።የመቀሌዉ ወኪላችን ሚሊዮን ኃይለ ስላሴ እንደዘገበዉ ከዚሕ ቀደም በሌሎች የኢትዮጵያ አካባቢዎች የሚንቀሳቀሱ ተመሳሳይ ማሕበራት ያቀረቡትን የሰላም ጥሪ እንደሚደግፉም 72ቱ ማሕበራት በጋራ ባወጡት መግለጫ አስታዉቀል።

በትግራይ የሚንቀሳቀሱ 72 ሀገራዊ እና ክልላዊ ሲቪል ማሕበራት በወቅታዊ ጉዳዮች ዙርያ በጋራ ባወጡት መግለጫ እንዳነሱት የሰላም ዕድሉ በመግፋት ዳግም የተቀሰቀሰው ጦርነት ለበርካቶች ሞት፣ ጉዳት፣ መፈናቀል እና ሌሎች ችግሮች ምክንያት እየሆነ ነው በማለት ተፋላሚ ኃይሎቹን ወቅሰዋል። እነዚህ በትግራይ የሚንቀሳቀሱ የሴቶች እና ወጣቶች ጨምሮ የተለያዩ የማሕበረሰብ ክፍል የሚወክሉ አደረጃጀቶች፣ የሞያ ማሕበራት፣ ግብረሰናይ ድርጅቶች እና ሌሎች ነፃ ተቋማት ከጦርነቱ ዳግም ማገርሸት ጋር ተያይዞ እየተፈፀሙ ባሉ ጥቃቶች መቐለን ጨምሮ በሽረ፣ ራማ፣ ዓዲግራት እና ሌሎች አካባቢዎች ሲቪሎች ለሞትና ጉዳት ተዳርገዋል ያሉ ሲሆን፥ ከሸራሮ ጨምሮ ከሌሎች ከኤርትራ ጋር የሚዋሰኑ አካባቢዎች ደግሞ በርካቶች እየተፈናቀሉ መሆኑ ገልጿል። የትግራይ ሲቪል ማሕበራት ሕብረት ሰብሳቢ አቶ ያሬድ በርሀ "ተፋላሚ ኃይሎች ጦርነቱን አቁመው ግጭቱ በሰላማዊ መንገድ እንዲፈቱ" ጠይቀዋል። 

ከ72ቱ ሲቪል ማሕበራት መካከል የሆነው እና 70 ሺህ አባላት እንዳሉት የሚገልፀው የትግራይ መምህራን ማሕበር፥ በጦርነቱ ምክንያት የአጠቃላይ ህዝቡ ኑሮ በተለይም ደግሞ የመምህራን ሕይወት በጅጉ የጎዳ ሆንዋል የሚል ሲሆን፣ ለዚህ ችግር መነሻ ደግሞ እየቀጠለ ያለው ጦርነት መሆኑ በማንሳት ጦርነቱ "በአፋጣኝ፣ ያለ ቅድመ ሁኔታ ይቁም" ብሏል።

72ቱ በትግራይ የሚንቀሳቀሱ ሲቪል ማሕበራት ካለፈው ዓመት ነሐሴ ወር ወዲህ ወደ ትግራይ ይገባ የነበረ ሰብአዊ እርዳታ ሙሉበሙሉ መቆሙ የገለፁ ሲሆን፣ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦቱ እንዲቀጥል የሚያድረግ የሰብአዊ እርዳታ ኮሪደር እንዲከፈትም ጠይቀዋል። የትግራይ መምህራን ማሕበር ጨምሮ 72ቱ በትግራይ የሚንቀሳቀሱ ሲቪል ተቋማት በቅርቡ በኢትዮጵያ የሚንቀሳቀሱ 35 ሲቪል ማሕበራት እየቀጠለ ያለው ጦርነት በማውገዝ ያወጡት መግለጫ ያደነቁ ሲሆን ሁሉም ሲቪል ማሕበራት፣ የፖለቲካ ድርጅቶች፣ የሃይማኖት ተቋማት እና ሌሎች የሰላም ጥረት አካል ይሁኑ ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል።

ሚሊዮን ኃይለሥላሴ

ነጋሽ መሐመድ

ሸዋዬ ለገሰ

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72 የሲቪል ማሕበራት ናቸው ጥያቄውን ያቀረቡት  

ተዛማጅ ዘገባዎች

20.9.2022, Mike Hammer US-Sonderbeauftragter am Horn von Afrika

የማክሰኞ መስከረም 10 ቀን፣ 2015 ዓ.ም የዓለም ዜና 20.09.2022

የድሮን ጥቃት በመቀሌ ከተማ

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ዛሬ ጠዋት ትግራይ ክልል መቐለ ከተማ ከሰው አልባ ጢያራ (ድሮን) በተፈፀሙ ሁለት ተከታታይ ጥቃቶች 10 ሰዎች መገደላቸውና ሌሎች 13 መቁሰላቸው ተዘገበ። መቐለ ሆስፒታል ከጥቃቱ በኋላ 5 የሞቱ ሰዎች መቀበሉን ገለልጿል። ዓይደር ሪፈራል ሆስፒታል በበኩሉ ከጥቃቱ በኋላ ሌሎች የሞቱ 5 ሰዎች እና 13 ጉዳት የደረሰባቸው ዜጎች መቀበሉን ዐስታውቋል።

ስለ ሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት አስተያየት

ስለ ሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት አስተያየት 22.09.2022

በሰሜን ኢትዮጵያ በአዲስ መልክ ያገረሸው ጦርነት ዘላቂ እልባት የሚያገኘው ተፋላሚ ኃይላቱ ከልባቸው ለሰላም መዘጋጀታቸውን ሲያረጋግጡ ብቻ ነው ተባለ፡፡ አስተያየታቸውን ለዶይቼ ቬለ የሰጡ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች እንዳመለከቱት የበርካታ ዜጎችን ሕይወት የቀጠፈውና የአገር ኢኮኖሚን ያወደመው ጦርነት የማያዳግም እልባት ያሻዋል፡፡