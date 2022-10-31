የትግራይ ሕዝብ የመንግስትን ሰራዊት እየደገፈ ነዉ ተባለ

የትግራይ ሕዝብ ህወሐት ከጫነበት ቀንበር ነጻ እንዲሆን የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት መሥዋዕትነት እየከፈለ ነው፤ ያለው የፌዴራል መንግሥት ሕዝቡ ልዩ ልዩ ድጋፍ በማድረግ ከሠራዊቱ ጋር ተሰልፏል ብሏል። አዓረና በበኩሉ መሬት ላይ ምን አለ የሚለውን ለመግለጽ የመገናኛ ዘዴዎች ባለመኖሩ ይሄ ነው ብሎ በተጨባጭ ለመግለጽ ያስቸግራል ብሎታል።
«የትግራይ ሕዝብ የመከላከያ ሠራዊቱን በመንከባከብ፣ ስንቅ በማቀበል፣ መረጃ በመስጠት፣ መንገድ በመምራት እና አካባቢውን በመጠበቅ ከሠራዊቱ ጋር ተሰልፏል» ሲል የመንግሥት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ገለጸ። በጉዳዩ የተጠየቀው አዓረና ትግራይ ለሉዓላዊነትና ለዴሞክራሲ ፓርቲ «መሬት ላይ ምን አለ የሚለውን ለመግለጽ የመገናኛ ዘዴዎች ስለሌሉ ይሄ ነው ብሎ በተጨባጭ ለመግለጽ ይቸግራል» ብሏል። ራእይ እና የትግራይ ዴሞክራዲያዊ ፓርቲዎች በበኩላቸው «የትግራይ ሕዝብ ከመከላከያ ጎን በመሰለፍ በርካታ ድጋፎችን እያደረገ እንዳለ ነው መረጃዎች እየደረሱን ያለው» እና
«በአሁኑ ሰዓት መከላከያን በጉጉት የሚጠብቅ ሕዝብ ነው ያለው" የሚሉ ምላሾችን ሰጥተዋል።
በሌላ በኩል «የትግራይ ሕዝብ በራሱ ልጆች እንጂ በማንም ሊተዳደር አይገባም» በማለት የሌላ አካባቢ ሰዎች ትግራይን ሊመሩ ነው በሚል እየተነገረ ስላለው መረጃ መንግሥት ማስተባበያ ሰጥቷል።
«የትግራይ ሕዝብ ሕወሐት ከጫነበት ቀንበር ነጻ እንዲሆን የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት መሥዋዕትነት እየከፈለ ነው» ያለው የፌዴራል መንግሥት ሕዝቡ ልዩ ልዩ ድጋፍ በማድረግ ከሠራዊቱ ጋር ተሰልፏል ብሏል። ይህንን በተመለከተ የጠየቅናቸው የትግራይ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ( ትዴፓ ) የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ሙሉብርሃን ኃይለ «የትግራይ ሕዝብ እና የሀገር መከላከያ ሠራዊት ለበርካታ ዓመታት የጠበቀ ግንኙነትና ቁርኝት ያላቸው ናቸው።»
ሕወሓት በወሰደው የተሳሳተ ባሉት እርምጃ ባይሳካም የሁለቱን ግንኙነት ለመበጠስ ተሞክሯል ብለዋል። «የትግራይ ሕዝብ ከመከላከያ ጎን በመሰለፍ በርካታ ድጋፎችን እያደረገ እንዳላ ነው እኛም መረጃዎች እየደረሱን ያለው። ይሄ እውነት ነው። የትግራይ ሕዝብ መቀጠል አለበት» ብለዋል።
የራእይ ፓርቲ ሊቀ መንበር አቶ ሊላይ ኃይለማርያም በበኩላቸው «በአሁኑ ሰዓት የመከላከያ ሠራዊቱን በጉገት የሚጠብቅ ሕዝብ እንዳለ ነው የማውቀው፣ ያንንም ሕወሓት ተገንዝቧል» ብለዋል። የአረና ትግራይ ለሉዓላዊነትና ለዴሞክራሲ ፓርቲ የሥራ አሥፈፃሚ አባል አቶ ካህሳይ ዘገየ በጉዳዩ ላይ ተጨባጭ ምላሽ ለመስጠት የመገናኛ አውታሮች ዝግ መሆንን በመጥቀስ ተከታዩን ብለዋል።
«አንደኛ ስልክ የለም። እዛ መሬት ላይ ምን አለ ፣ ምን ተደረገ የሚለው ነገር ስልክ ስለሌለ በተጨባጭ መሬት ላይ ምን እንደሆነ ይሄ ነው ብየ ለመግለጽ እቸገራለሁ»። ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ የፌደራል መንግሥት ባለፈው ዓመት ወታደሮቹን ለምን ከትግራይ እንዳስወጣ ሰኔ 22 ቀን 2013 ዓ.ም ተናግረው ነበር። በወቅቱ «ሕዝቡ ራሱ ወታደሩን ማጥቃት ጀምሯል» ሲሉ መናገራቸውም ይታወሳል። አሁን ግን ሕዝቡ ከሠራዊቱ ጎን መቆሙን መንግሥት ይፋ አድርጓል። ይህንን በተመለከተ የትግራይ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ሙሉብርሃን ኃይሌ በወቅቱ መንግሥት የሰጠው መግለጫ ትክክል እንዳልነበር ገልፀናል። ብለዋል።
የመንግሥት ኮሙኒኬሽን «የትግራይ ሕዝብ በራሱ ልጆች እንጂ በማንም ሊተዳደር አይገባም» በማለት የሌላ አካባቢ ሰዎች ትግራይን ሊመሩ ነው በሚል እየተነገረ ስላለው መረጃ ማስተባበያ ሰጥቷል።
የራእይ እና የትዴፓ ፓርቲ መሪዎች ይህንን በተመለከተ ለዶቼ ቬለ በሰጡት ምላሽ «ትግራይ ልትመራ የምትችለው በራሷ ልጆች ነው» ብለዋል።
በቀጣይ የሚኖረውን የክልሉን ሁኔታ አስመልክተው ሲገልፁም «በወታደራዊ እዝ ለተወሰነ ጊዜ መቆየት አለባት፣ ትግራይ ውስጥ የሽግግር መንግሥት መቋቋም አለበት» የሚሉ ሀሳቦችን ሰንዝረዋል። የትግራይ ማሕበራዊ ንቅናቄ የተባለ ኃይል የትግራይን ሕዝብ ከገባበት ችግር ለማውጣት ያስችላል የተባለ ሕዝባዊ እንቅስቃሴ መጀመሩን ከሰሞኑ አስታውቋል።
ሰለሞን ሙጬ
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር
ሽዋዬ ለገሠ