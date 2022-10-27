የትግራይ ሕዝባዊ እንቅስቃሴ

በአገር ውስጥና በውጭ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች ያለምንም የፖለቲካንና ሌሎች ልይነቶች ያሳትፋል የተባለው ንቅናቄ በትግራይ አሁን ያለውን ሁኔታ፣ ድህረ ጦርነቱ በትግራይ ስለሚካሄድ ዳግመ ግንባታና ዓለምአቀፍ ግኑኝነት በሚመለከት የሕዝብ ንቅናቄ ለመፍጠር ነው ተብሏል።
የትግራይ ህዝብ ከገባበት ችግር ለማውጣት ያስችላል ያሉትን ሕዝባዊ እንቅስቃሴ ማድረግ መጀመራቸውን የትግራይ ማሕበራዊ ንቅናቄ ገለጸ።
የማሕበሩ አስተባባሪ ለDW እንደተናገሩት አሁን በክልልሁ በስልጣን ላይ ያለው ሕወሐት ለችግሩ ዘላቂ መፍትሔ የማምጣት ዓቅም የለውም ሲሉ ተችተዋል።
በአገር ውስጥና በውጭ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች ያለምንም የፖለቲካንና ሌሎች ልይነቶች ያሳትፋል የተባለው ንቅናቄ በትግራይ አሁን ያለውን ሁኔታ፣ ድህረ ጦርነቱ በትግራይ ስለሚካሄድ ዳግመ ግንባታና ዓለምአቀፍ ግኑኝነት በሚመለከት የሕዝብ ንቅናቄ ለመፍጠር እንደሆነ የንቅናቄው አስተባባሪና የሕግ ባለሙያ አቶ ዮሴፍ ሃይለስላሴ ገልጸዋል።
በዚህ ንቅናቄ ሁሉም የትግራይ ተቃዋሚ ፓርቲዎች የፖለቲካ ልዩነታቸውን አስወግደው በንቅናቄው በጥምረት እንዲሳተፈ ጥረት እንደሚደረግና ማንኛውም በሃገር ውስጥም በውጭም ያሉትን የትግራይ ተወላጆች የንቅናቄውን አካል ለማድረግ እንደሚሰሩ አቶ ዮሴፍ ተናግረዋል።
የንቅናቄው አስተባባሪዎች በውጭና በአዲስ አበባ የሚንቀሳቀሱ ከመሆናቸው አንጻር በስልጣን ላይ ካለው የብልጽግና ፓርቲ የሚሰሩ ናቸው ለሚል በአንዳንድ የማሕበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ለሚሰነዘረው ትችት ምላሻችሁ ምንድነው ተብለው የተጠየቁት አቶ ዮሱፍ የፈለገው ስም ቢሰጠንም ስራችንን ከማከናወን ወደኋላ አንልም ብለዋል።
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር
አዜብ ታደሰ