የትግራዩ ጦርነት በህጻናት ሕይወት ላይ እያደረሰ ያለው ብርቱ ጉዳት

በትግራይ ክልል መቋጫ ያልተገኘለት ጦርነቱ የህፃናትን ሕይወት የከፋ እያደረገው እንደሆን ከስፍራው የሚወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ። ከጦርነቱ ጅማሮ ወዲህ ባሉት ግዜያት በትግራይ ህፃናት አካላዊ፣ ፆታዊ እና ስነ ልቦናዊ ጉዳቶች መድረሱን የሕክምና ባለሙያዎች እና እማኞች ተናግረዋል።
በትግራይ ክልል መቋጫ ያልተገኘለት ጦርነት ህፃናትን ለከፋ ሕይወት ማጋለጡ ተነግሯል። ከጦርነቱ ጅማሮ ወዲህ ባለው ግዜ በትግራይ ህፃናት ለአካላዊ፣ ፆታዊ እና ስነ ልቦናዊ ጉዳቶች መድዳረጋቸውን የሕክምና ባለሞያዎች እና የዐይን እማኞች ተናግረዋል።
በመቐለ የሚገኘው ዓይደር ሪፈራል ሆስፒታል እንደሚለው ከጦርነቱ ጅማሮ ወዲህ ባሉ 16 ወራት ከመቐለና አቅራቢያው ብቻ 139 ህፃናት በቀጥታ በጦር መሣርያ በደረሰባቸው ጉዳት ወደ ሆስፒታሉ ተወስደዋል። ከነዚህ መካከል 11 ህፃናት የሞቱ ሲሆን፣ ሌሎች 39 ህፃናት ደግሞ ለዘላቂ የአካል ጉዳት መዳረጋቸውን የሆስፒታሉ አስተዳዳሪዎች አስታውቀዋል። ከዚህ ውጭ ሌሎች በርካታ ህፃናት ባለው ሁኔታ ለረሀብ መጋለጣቸው፣ ክትባት እና ሌሎች መድሃኒቶች ማጣታቸው፣ እንዲሁም ከወላጆቻቸው አልያም አሳዳጊዎቻቸው መለያየታቸውን ዶይቼ ቨሌ ያነጋገራቸው ነዋሪዎች ገልጸዋል።
ሚሊዮን ኃይለስላሴ
ታምራት ዲንሳ
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