 የትግራዩ ጦርነት በህጻናት ሕይወት ላይ እያደረሰ ያለው ብርቱ ጉዳት | ኢትዮጵያ | DW | 07.03.2022

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

የትግራዩ ጦርነት በህጻናት ሕይወት ላይ እያደረሰ ያለው ብርቱ ጉዳት

በትግራይ ክልል  መቋጫ ያልተገኘለት ጦርነቱ የህፃናትን ሕይወት የከፋ እያደረገው እንደሆን ከስፍራው የሚወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ። ከጦርነቱ ጅማሮ ወዲህ ባሉት ግዜያት በትግራይ ህፃናት አካላዊ፣ ፆታዊ እና ስነ ልቦናዊ ጉዳቶች መድረሱን የሕክምና ባለሙያዎች እና እማኞች ተናግረዋል።

Äthiopien Ayder Hospital Mekelle, Tigray | Kinder, verwundet im Krieg

በትግራይ ክልል መቋጫ ያልተገኘለት ጦርነት  ህፃናትን ለከፋ ሕይወት ማጋለጡ ተነግሯል። ከጦርነቱ ጅማሮ ወዲህ ባለው ግዜ በትግራይ ህፃናት ለአካላዊ፣ ፆታዊ እና ስነ ልቦናዊ ጉዳቶች መድዳረጋቸውን የሕክምና ባለሞያዎች እና የዐይን እማኞች ተናግረዋል።

Äthiopien Ayder Hospital Mekelle, Tigray | Kinder, verwundet im Krieg

በመቐለ የሚገኘው ዓይደር ሪፈራል ሆስፒታል እንደሚለው ከጦርነቱ ጅማሮ ወዲህ ባሉ 16 ወራት ከመቐለና አቅራቢያው ብቻ 139 ህፃናት በቀጥታ በጦር መሣርያ በደረሰባቸው ጉዳት ወደ ሆስፒታሉ ተወስደዋል። ከነዚህ መካከል 11 ህፃናት የሞቱ ሲሆን፣ ሌሎች 39 ህፃናት ደግሞ ለዘላቂ የአካል ጉዳት መዳረጋቸውን የሆስፒታሉ አስተዳዳሪዎች አስታውቀዋል።  ከዚህ ውጭ ሌሎች በርካታ ህፃናት ባለው ሁኔታ ለረሀብ መጋለጣቸው፣ ክትባት እና ሌሎች መድሃኒቶች ማጣታቸው፣ እንዲሁም ከወላጆቻቸው አልያም አሳዳጊዎቻቸው መለያየታቸውን ዶይቼ ቨሌ ያነጋገራቸው ነዋሪዎች ገልጸዋል።


ሚሊዮን ኃይለስላሴ
ታምራት ዲንሳ
ማንተጋፍቶት ስለሺ 

Audios and videos on the topic

በትግራይ ክልል አሁንም ድረስ ያልተቋጨው ጦርነቱ በህጻናትን ሕይወት ላይ ምን እያደረሰ ነው?  