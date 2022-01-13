የትግራዩ የአየር ጥቃትና ስለ ብሔራዊ ውይይቱ የመንግስት አቋም

የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ክልል በሚፈጽማቸው የአየር ድብደባዎች ሰላማዊ ዜጎችን አጥቅቷል በሚል የሚቀርቡበትን ክሶች አስተባበለ፡፡ የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን ኃላፊ ሚኒስትር ለገሰ ቱሉ ለዶይቼ ቬለ እንደገለጹት፤ ህወሓት ወደ ትግራይ የሚሄደውን 118 የእርዳታ ቁሳቁስ የጫኑ ተሽከርካሪዎች በአፋር አባዓላ በኩል እንዳይገቡ አግዷል ሲሉም ከሰዋል፡፡
የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ክልል በሚፈጽማቸው የአየር ድብደባዎች ሰላማዊ ዜጎችን አጥቅቷል በሚል የሚቀርቡበትን ክሶች አስተባበለ፡፡
የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን ኃላፊ ሚኒስትር ለገሰ ቱሉ በተለይም ለዶይቼ ቬለ እንደገለጹት፤ ህወኃት ወደ ትግራይ የሚሄደውን 118 የእርዳታ ቁሳቁስ የጫኑ ተሽከርካሪዎች በአፋር አባዓላ በኩል እንዳይገቡ አግዷል ሲሉም ከሰዋል፡፡
ኃላፊው አክለውም ህወሓት መሰል ክሶችን በመንግስት ላይ የሚያቀርበው የዓለማቀፍ ጫናን ለመጨመር ነው ይላሉ፡፡
ከእስር የተለቀቁ ፖለቲከኞችን በተመለከተም መንግስት በቀጥታ እንደማያወያያቸውና ከእስር ውሳኔው የተላለፈው አቀፍ ብሔራዊ ምክክሩ ላይ ተሳታፊ እንዲሆኑ ታስቦ ነው ብለዋል፡፡
የኢትዮጵያ መንግስት ባለፈው ሳምንት ዓርብ ከዓመት በላይ በእስር ላይ የነበሩ ፖለቲከኞችን ክስ በማቋረጥ እንዲለቀቁ ያስተላለፈው ውሳኔ በብዙ መልኩ ታይቶ እያወዛገበም እየተሞካሸም ሳምንቱን በሙሉ ዘልቋል፡፡ ከእስር የተለቀቁት ፖለቲከኞቹም ስለጉዳዩ ምንም የሚያውቁት ነገር እንዳልነበረ እና ቀጣይ እርምጃው ምን እንደሚሆን እንደማያውቁት ነው የሚያነሱት፡፡ ዶቼ ቬለ መንግስት ለብሔራዊ ውይይት ሲባል ከለቀቃቸው ፖለቲከኞች ጋር በቀጣይ እንዴት ልሰራ ወጥኗል ሲል ጠይቋል፡፡ የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን አገልግሎት ኃላፊ ሚኒስትር ዶ/ር ለገሰ ቱሉ እንደነገሩን ፖለቲከኞቹ በብሔራዊ ምክክር መድረኩ ላይ እንዲሳተፉ መፈታታቸውንና በተናጥል ከመንግስት አሊያም ከገዢው ፓርቲው ጋር የሚያደርጉት ምክክር አለመኖሩን ነው፡፡
የፖለቲከኞቹ ከእስር መለቀቅ በበርካታ ዓለማቀፍ ተቋማትና ከዚህ በፊት የኢትዮጵያን መንግስት አካሄድ በሚቃወሙት አገራት ጭምር ተሞካሽተዋል፡፡ ይሁንና መንግስት ለብሔራዊ ውይይቱ ዝግጁ መሆኑን በሚጠቆምበት ባሁን ወቅት በሰላማዊ ዜጎች ጭምር ላይ ያነጣጠረ የአየር ጥቃት ተደጋግሞ በትግራይ እንደሚፈጸም በተለያዩ አካላት ይነሳል፡፡ ዶ/ር ለገሰ ግን በዚህ አይስማሙም፡፡
መሰል መረጃዎች ሰሞኑን የተሻሻለ የመሰለውን የኢትዮጵያ መንግስት ከዓለማቀፉ ማህበረሰብ ጋር ያለውን ግንኙነት እንደሚጎዳ መንግስት አይሰጋም ለሚለው ጥያቄም ኃላፊው ሲመልሱ፡፡
በቀጣይ ለሚታሰበው ብሔራዊ ውይይት አሁንም መንግስትን እንደሚዋጋ የሚነገረው ህወኃት ይሳተፍ አይሳተፍም የተጠየቁት የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን አገልግሎት ሃላፊ ሚኒስትሩ ህወሓት አሁንም ለዚህ ያለውን ዝግጁነት ያሳየ አይመስልም ሲሉ መልሰዋል፡፡
ስዩም ጌቱ
ታምራት ዲንሳ
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