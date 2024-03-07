የትውልደ ኢትዮጵያውያን ወጣቶች መድረክ በአሜሪካ

የትውልደ ኢትዮጵያውያን ወጣቶች መድረክ በአሜሪካሐሙስ፣ የካቲት 28 2016
ኤፓክ፣የአሜሪካ ኢትዮጵያ ወዳጅነትን በማኀበረሰብ ደረጃ ለማጎልበት የሚያስችል መድረክ፣ሰሞኑን ለኢትዮጵያውያን አሜሪካውያን ወጣቶች አሰናድቶ ነበር።በበይነ መረብ አማካይነት የተካሄደውን መድረክ ዓላማ በተመለከተ፣የኤፖክ ሊቀመንበር አቶ መስፍን ተገኑ ተከታዩን ማብራሪያ ለዶይቸ ቨለ ሰጥተዋል።
"እዚህ ሃገር ውስጥ ባለው የፖለቲካ አካል መሆን ያስፈልገናል ብለን እናምናለን። ኤፓክም ዋናው ከሚያራምዳቸው ዓላማዎች አንዱ ወጣት ኢትዮጵያውያን ራሳቸውን በአሜሪካ የፖለቲካ ሲስተም ውስጥ እንዲያዋቅሩና እዛም ሲስተም ውስጥ ገብተው እዚህ አገር ያለውን ኮሚኒታቸውን ከዛም አልፎ የኢትዮጵያን ጥቅም ማስጠበቅ የሚቻልበት ሁኔታ ላይ መሣተፍ እንዲችሉ ብዙ ዓይነት ሙከራና ጥረት ሲደረግ ቆይቷል። ውይይት ሲዘጋጅ በአሜሪካ ሲዘጋጅ የኢትዮጵያን ጥቅም ማስጠበቅ የሚቻልበት ሁኔታ ላይ መሳተፍ እንዲችሉ ብዙ አይነት ሙከራና ጥረት ሲደረግ ቆይቷል፤ ይሄ እንግዲህ የመጀመሪያውን ጥረት ያደረገበት ነው።"የኢትዮጵያውያንን እና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ውይይት በለንደን
ውይይቱ ሲዘጋጅ፣ በአሜሪካ አጠቃላይ ምርጫው እየተቃረበ መምጣቱና፣ ወጣቶች ለለውጥ ያላቸው ተነሳሽነት ከግምት ውስጥ መግባቱንም አቶ መስፍን ጠቁመዋል። " ያው የ2004 ምርጫ እየመጣ ነው፤ይህ ጥሩ አጋጣሚ ነው። ከወጣቶቹ ጋር ተሰባስበው በደምብ ትርጉም ያለው ነገር ለማድረግ መጀመሪያ ይሆናል ውጤትም የሚታይበት ነው ከዚህ አንጻር ጥሩ ነው፣ አንዱ እሱ ነው። ሁለተኛው ደግሞ አዕምሯቸው ክፍት ነው። ነገሮችን ሰፋ አድርጎ የማየት እና በቀና መንገድ የማየትም ሁኔታ አለ ወጣቶች ላይ።እና በአሁኑ ጊዜ እንግዲህ እየተደራጁ ሲመጡ ለሃገራችንም ቢሆን በኢትዮጵያ ያሉ አንዳንድ ሁኔታዎች ላይ አስተሳሰብ ውይይት ቢደረጉ ቀና ዐሳቦች ማምጣትና እና ማፍለቅ የሚቻልበት ሁኔታ ይኖራል ብለን እናምናለን።"
ኢትዮጵያ እና የዲያስፖራው ተሳትፎ የአሜሪካ ኢትዮጵያ የሕዝብ ጉዳዮች ኮሚቴ የሚያካሂደው ይኸው ጥረት፣የኢትዮጵያ አሜሪካ ወጣቶችን በዩናይትድስቴትስ ኮንግረስ እና ሴኔት ድረስ የማስመረጥ ግብ እንዳለው፣ የመድረኩ አስተባባሪ አቶ ነብዩ አስፋው ይናገራሉ።"አንደኛ በኢትዮጵያ ጉዳይ በኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ያገባናል ብለው አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ነው። ሁለተኛ ደግሞ መስረት መጣል እንፈልጋለን፤ምክንያቱም በአሜሪካ ውስጥ ብቻ ለምሳሌ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ኢትዮጵያኖችና ትውልደ ኢትዮጵያውያን አሉ እና ኮንግረስና ሴኔት ውስጥ ልጆቻችንን ማስመረጥ እንፈልጋለን።እየደረሱ ነው። ስለዚህ ኮንግረስና ሴኔት ኢትዮጵያኖች እንዲመረጡ የምንሰራበት ስራ አንዱ የመሰረት ድንጋይ የመጣሉ ይህን ነበር የሚያሳየው።"
በውይይት መድረኩ ላይ የተሳተፉት ወጣቶች፣ በአሜሪካ ተወልደው ያደጉና በህፃንነታቸው መጥተው እዚህ ያደጉ ናቸው።ወይዘሪት እየሩሳሌም ክብረት፣የኤፓክ ወጣት ኮሚቴ ተጠሪ ናት።"ብዙ ኢትዮጵያውያን ዲያስፖራዎች አሉ፤ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ወጣቶችም አሉ እንደገና የሁለተኛ ትውልድ ኢትዮጵያኖች አሉና እነሱ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ በደንብ እንዲሳተፉ፣ ኢትዮጵያ ለአሜሪካ ፖሊሲ አውጪዎች ስላለው ሁኔታ ማስረዳት እንዲችሉ እዚህ አሜሪካ ውስጥ ደግሞ ብዙ ተጽዕኖ እንዲኖረን፣ድምጽ በመስጠት፣ ቤተሰቦቻቸውን ለምርጫ እንዲመዘገቡ በማበረታታት ደረጃ እንደዚሁም ማህበራዊ ግንዛቤ ማስጨበጫ ሥራ ላይ፣ስለ ኢትዮጵያ ብዙ ነገር መስራት ይቻላልና ለእዛ ደግሞ የወጣቱ አስተዋጾ ትልቅ ነውና ያንን የበለጠ ለማጉላት ነው።"
ይኸው መድረክ፣ወጣቶች እርስ በርስ ተገናኝተው የሚነጋገሩበት ዕድል ይፈጥራቸዋል የሚል እምነት መያዙንም ለመረዳት ተችሏል።
ታሪኩ ኃይሉ
ኂሩት መለሰ
ነጋሽ መሐመድ