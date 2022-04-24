 የትንሳኤ በዓል አከባበር በኦርቶዶክስ እና ካቶሊክ አብያተ ክርስቲያናት  | ኢትዮጵያ | DW | 24.04.2022

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ኢትዮጵያ

የትንሳኤ በዓል አከባበር በኦርቶዶክስ እና ካቶሊክ አብያተ ክርስቲያናት 

በአዲስ አበባ በሚገኙት ሰዓሊተ ምህረት የኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን እና የቅዱስ ዮሴፍ ካቶሊክ ቤተክርስትያን ካህናት ከቅዳሜ ምሽት ሥርዓተ ቅዳሴ ሲከወን፣ ጸሎት እና ምሥጋና ሲደረግ የዶይቼ ቬለ ዘጋቢ ተገኝቶ ነበር።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:50

የትንሳኤ በዓል አከባበር በኦርቶዶክስ እና ካቶሊክ አብያተ ክርስቲያናት 

በክርስትና እምነት አማንያን ዘንድ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ድል አድርጎ የተነሳበት የፋሲካ ወይም የትንሣኤ በዓል ዛሬ እየተከበረ ነው።

ትናንት በትንሣኤው ዋዜማ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እና በኢትዮጵያ ካቶሊካዊት አብያተ ክርስትያናት በተለይም የቅዳሴ ሥነ ሥርዓት በተዋበ መንፈሳዊ ክዋኔ ከምሽቱ ሦስት እስከ ሌሊቱ አሥር ሰዓት ተፈፀማል።

Äthiopien Addis Abeba | Sealite Mihret Kidist Mariam Kirche

አዲስ አበባ ጉድር ሾላ የሚገኘው ሰዓሊተ ምህረት ቤተ ክርስቲያን

በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አዲስ አበባ ጉድር ሾላ በሚገኘው ሰዓሊተ ምህረት ቤተ ክርስቲያን እና ጎሮ አካባቢ በሚገኘው በአዲስ አበባ አገረ ስብከት የቅዱስ ዮሴፍ ካቶሊክ ቤተክርስትያን የዋዜማው ምሽት እና ሌሊት ድምቀት በተሞላው መንፈሳዊ ሥርዓት ዋዜማው ትከብሯል።

ሰለሞን ሙጬ
እሸቴ በቀለ

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