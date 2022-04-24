የትንሳኤ በዓል አከባበር በኦርቶዶክስ እና ካቶሊክ አብያተ ክርስቲያናት   

በአዲስ አበባ በሚገኙት ሰዓሊተ ምህረት የኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን እና የቅዱስ ዮሴፍ ካቶሊክ ቤተክርስትያን ካህናት ከቅዳሜ ምሽት ሥርዓተ ቅዳሴ ሲከወን፣ ጸሎት እና ምሥጋና ሲደረግ የዶይቼ ቬለ ዘጋቢ ተገኝቶ ነበር።
በክርስትና እምነት አማንያን ዘንድ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ድል አድርጎ የተነሳበት የፋሲካ ወይም የትንሣኤ በዓል ዛሬ እየተከበረ ነው።
ትናንት በትንሣኤው ዋዜማ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እና በኢትዮጵያ ካቶሊካዊት አብያተ ክርስትያናት በተለይም የቅዳሴ ሥነ ሥርዓት በተዋበ መንፈሳዊ ክዋኔ ከምሽቱ ሦስት እስከ ሌሊቱ አሥር ሰዓት ተፈፀማል።
በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አዲስ አበባ ጉድር ሾላ በሚገኘው ሰዓሊተ ምህረት ቤተ ክርስቲያን እና ጎሮ አካባቢ በሚገኘው በአዲስ አበባ አገረ ስብከት የቅዱስ ዮሴፍ ካቶሊክ ቤተክርስትያን የዋዜማው ምሽት እና ሌሊት ድምቀት በተሞላው መንፈሳዊ ሥርዓት ዋዜማው ትከብሯል።
ሰለሞን ሙጬ
እሸቴ በቀለ