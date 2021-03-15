   የትምሕርት ቤቶቹን ርምጃ ፓርቲዉ አወገዘ | ኢትዮጵያ | DW | 12.04.2022

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ኢትዮጵያ

  የትምሕርት ቤቶቹን ርምጃ ፓርቲዉ አወገዘ

አዲስ አበባ የሚገኙ አንዳድ የመንግስት ትምሕርት ቤቶች ሙስሊም ተማሪዎቻቸዉ ኃይማኖታዊ ግዴታቸዉን እንዳይወጡ ማገዳቸዉን የነፃነትና የእኩልነት ፓርቲ ሕገ-ወጥ በማለት አወገዘ።ሰሞኑን የተወሰኑ የአዲስ አበባ ትምሕርት ቤቶች ሙስሊም ተማሪዎች እንዳይሰግዱ ከመከልከል አልፈዉ ተማሪዎችን ማሰራቸዉን የዕምነት ነፃነትን የሚጋፋ ብሎታል

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«ሴኩላር መሆን የሚገባዉ ሥርዓቱ ነዉ» ነእፓ

አዲስ አበባ የሚገኙ አንዳድ የመንግስት ትምሕርት ቤቶች ሙስሊም ተማሪዎቻቸዉ ኃይማኖታዊ ግዴታቸዉን እንዳይወጡ ማገዳቸዉን የነፃነትና የእኩልነት ፓርቲ ሕገ-ወጥ በማለት አወገዘ።ሰሞኑን የተወሰኑ የአዲስ አበባ ትምሕርት ቤቶች ሙስሊም ተማሪዎች እንዳይሰግዱ ከመከልከል አልፈዉ ተማሪዎችን ማሰራቸዉን የዕምነት ነፃነትን የሚጋፋ ብሎታል።መንግሥት  ግን ትምህርት ቤቶች ኃይማኖታዊ ምግባራት  የማይከናወንባቸው ተቋማት ናቸዉ ማለቱን የአዲስ አበባዉ ዘጋቢያችን ጠቅሷል። የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ባወጣዉ መግለጫ ችግሮቹ በሰላማዊ መንገድ እንዲፈቱ ጠይቋል።

ሰለሞን ሙጬ 

ነጋሽ መሐመድ

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