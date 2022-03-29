የትምህርት ስርዓቱ ጉድለቶች ተጽዕኖ

የትምህርት ፖሊሲው ትውልድ አምክኗል የሚሉት ወገኖች ፖሊሲው የተሳሳተ የሚሉትን ትርክት ማካተቱ ሀገር ይረከባል ተብሎ በሚታሰበው ወጣት ላይ የማንነት እና የስነልቡና ቀውስ አሳድሯልም ባይ ናቸው።
ኢትዮጵያ ውስጥ ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ የዘለቀው የትምህርት ፖሊሲ ለሀገሪቱ የትምህርት ጥራት መውደቅ በዋነኛ ተጠያቂ ሆኖ ሲተች ቆይቷል። በተማሪዎች ብቃት እንዲሁም በአንዳንድ ቦታም በመምህራን የማስተማር አቅም ላይ ሳይቀር ያስከተለው አሉታዊ ተጽዕኖ ዛሬ በየደረጃው እየታየ መሆኑን በመረጃ የሚሞግቱ አሉ። ለሳይንስ ትኩረት ይሰጣል የተባለው የትምህርት ስርዓት ዝቅተኛ ነጥብ ያገኙትን በመምህርነት እንዲሰማሩ ማድረጉ ይበልጥ ዘርፉን እንደጎዳው ባለሙያዎች ይናገራሉ። በሌላ በኩል የብሔራዊ ፈተና ስርቆቶች የአደባባይ ጉዳይ ከሆኑ የተነበተ እንደመሆኑ ድርጊቱ ከማኅበረሰብ ሞራል ይዞታ ጋር ያያይዛሉ። በዚህ የትምህርት ስርዓት ውስጥ የሚወጣው ተማሪ ምን ያህል ብቃት ያለው እና ኃላፊነት የሚሰማው በስነምግባርም የታነጸ ነው የሚለውን አጠያያቂ አድርጎታል። ዶቼ ቬለ በዚህ ሳምንት የትምህርት ስርዓቱ ጉድለቶች እና ተጽዕኖውን አስመልክቶ ከዘርፉ ባለሙያዎች ጋብዞ አወያይቷል። ሙሉ ውይይቱን ከድምጽ ማዕቀፉ ያድምጡ።
ሸዋዬ ለገሠ