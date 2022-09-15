 የትምህርት መሳሪያዎች ድጋፍ በድሬዳዋ | ኢትዮጵያ | DW | 15.09.2022

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ኢትዮጵያ

የትምህርት መሳሪያዎች ድጋፍ በድሬዳዋ

"የትምህርቴ የሚያስፈልገኝ ነገር ሁሉ ስለተሟላልኝ ደስተኛ ነኝ አመሰግናለሁ የምትለው የዘጠነኛ ክፍል ተማሪዋ ሩሀማ ቴድሮስ ህልሜን በማሳካት ሌሎችን የመደገፍ ፍላጎት አለኝ" ብላለች።

የድሬደዋ ተወላጆችና ወዳጆች ዓለምአቀፍ ማህበር ድጋፍ

በኢትዮጽያ የኑሮ ውድነቱ ጫና በርትቶ  ከሚታይባቸው ዘርፎች አንዱ የልጆች የመማርያ ቁሳቁስ ዋጋ ነው።  የትምህርት ቤት ደምብ ልብስ (ዩኒፎርም) ፣ ደብተር ፣ እስክርቢቶ እና እስራስ የመሳሰሉ የትምህርት ቁሳቁሶች ዋጋ በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሯል። በዚህም ሳቢያ ለበርካታ ወላጆች ልጆችን ማስተማር ከባድ እንዲሆን አድርጓል።

Äthiopien Unterstützung für Studenten Dire Dawa

በድሬደዋ በዚህ ሳቢያ ልጆች ከትምህርት ቤት እንዳይቀሩ ለማድረግ የበኩላቸውን አስተዋፅኦ ለማድረግ ከሚንቀሳቀሱ አካላት አንዱ የሆነው በውጭ የሚኖሩ የድሬደዋ ተወላጆች እና ወዳጆች አለምአቀፍ ማህበር ሰሞኑን ለአንድ መቶ ተማሪዎች ሙሉ የትምህርት ቁሳቁስ ለወላጆች ለእያንዳንዳቸው አንድ ሺህ አምስት መቶ ብር ድጋፍ ሰጥቷል።

ድጋፉ ከተደረገላቸው ተማሪዎች አንዱ የሆነው ካሳሁን ስንታየሁ ራሱንም ሆነ አቅመ ደካማ ወላጆቹን የመርዳት ኃላፊነት እንዳለበት ገልፃ " ድጋፉ በአመት አንድ ጊዜ ወላጆቻችን ላይ ትልቅ ጫና የሚያሳድረውን ይህን ችግር መቅረፍ ትልቅ ነገር እንደሆን" አስተያየቱን ሰጥቷል።

"ለትምህርቴ የሚያስፈልገኝ ነገር ሁሉ ስለተሟላልኝ ደስተኛ ነኝ አመሰግናለሁ የምትለው የዘጠነኛ ክፍል ተማሪዋ ሩሀማ ቴድሮስ ህልሜን በማሳካት ሌሎችን የመደገፍ ፍላጎት አለኝ" ብላለች።

Äthiopien Unterstützung für Studenten Dire Dawa

በመንግስት ደሞዝ ሶስት ልጆችን ያለ አባት አስተምራለሁ ያሉት ወ/ሮ አዝሚ ወሮታውም እንዲሁ ድጋፉ ጠቃሚ መሆኑን ተናግረዋል።

በውጭ የሚኖሩ የድሬደዋ ተወላጆች እና ወዳጆች አለም አቀፍ ማህበር ሊቀመንበር አቶ ዮናስ በማህበሩ አባላት በተሰባሰበ ገንዘብ ለመቶ ልጆች ሙሉ የትምህርት ቁሳቁስ እና ለወላጆቻቸውም የአንድ ሺህ አምስት መቶ ብር ድጋፍ መሰጠቱን አስረድተዋል።

የድሬደዋ አስተዳደር ከንቲባ ከድር ጁሀር ማህበሩ ለሚያደርገው ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል።

 

መሳይ ተክሉ

ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር

ኂሩት መለሰ
 

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