የትምህርት መማርያ ቁሳቁስ እጥረት በትግራይ

በቅርቡ በትግራይ ዳግም ትምህርት ቢጀመርም በርካታ ተማሪዎች ደብተር፣ እስክርቢቶ፣ መፅሐፍ የመሳሰሉ የትምህርት መሳርያዎች እጦት እየተቸገሩ ነው። በጎ ፍቃደኛ የማሕበራዊ ሚድያ ተጠቃሚዎች፥ በትግራይ ለሚገኙ ህፃናት ተማሪዎች ከሰላሳ ሺህ በላይ የመማርያ ደብተር እንዲሁም ሌሎች ቁሶችን በዘመቻ አሰባስበው ለክልሉ ትምህርት ቢሮ አስረክበዋል።
በቅርቡ በትግራይ ዳግም ትምህርት ቢጀመርም በርካታ ተማሪዎች ደብተር፣ እስክርቢቶ፣ መፅሐፍ የመሳሰሉ የትምህርት መሳርያዎች እጦት እየተቸገሩ ነው። በዚህ እና ሌሎች ምክንያቶች አሁንም በትግራይ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ተማሪዎች ከትምህርት ገበታ ውጭ ናቸው። ይህ ለማገዝ ያለሙ በጎ ፍቃደኛ የማሕበራዊ ሚድያ ተጠቃሚዎች፥ በትግራይ ለሚገኙ ህፃናት ተማሪዎች ከሰላሳ ሺህ በላይ የመማርያ ደብተር እንዲሁም ሌሎች ቁሶች በማሕበራዊ ሚድያ ዘመቻ አሰባስበው ለክልሉ ትምህርት ቢሮ አስረክበዋል።
በትግራይ መደበኛ ትምህርት በይፋ ከተጀመረ ሁለት ሳምንት የሞላው ቢሆንም ባሉ ማሕበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች እንዲሁም ሌሎች ምክንያቶች የትምህርት ሂደቱ የተለያዩ ፈተናዎች እያጋጠሙት ነው። አሁንም ሁለት መቶ የሚደርሱ የትግራይ ትምህርት ቤቶች በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ተፈናቃዮች ተጠልለውባቸው ያለ ሲሆን፣ እነዚህ ትምህርት ቤቶች ወደ መደበኛ ስራቸው ለመመለስ አዳጋች ሆንዋል። ከዚህ ውጭ ሌሎች 500 ገደማ ትምህርት ቤቶች በኤርትራ እና ሌሎች ታጣቂ ሀይሎች ቁጥጥር ስር ባሉ አካባቢዎች የሚገኙ በመሆኑ፣ በእነዛ ትምህርትቤቶች መደበኛ የመማር ማስተማር ተግባር ለማስጀመር እንዳልቻለ የትግራይ ትምህርት ቢሮ ይገልፃል። ከዚህ ውጭ በህብረተሰቡ ዘንድ ያለ ኢኮኖሚያዊ እና ማሕበራዊ ችግር የፈጠረው የትምህርት መርጃ መሳርያዎች እጦት እንዲሁም የተማሪ ቤተሰቦች የመግዛት አቅም ማጣት በሺዎች የሚቆጠሩ ህፃናት ከትምህርት ውጭ እንዲሆኑ እንዳደረገ ይነገራል። ይህ የትግራይ ህፃናት ተማሪዎች የትምህርት መርጃ መሳርያዎች ችግር እንዲቀረፍ ለማገዝ፣ በጎ ፍቃደኛ ግለሰቦች በማሕበራዊ መገናኛ ዘዴዎች በኩል ዘመቻ በማድረግ ከ30 ሺህ በላይ ደብተር፣ 15 ሺህ ገደማ ብእር አሰባስበው ወደ ክልሉ አስረክበዋል። በዋነኝነት በፌስቡክ በኩል በተደረገ ዘመቻ የተሰበሰበው የትምህርት መሳርያ ግብአት ለትግራይ ህፃናት እንዲደርስ ለክልሉ ትምህርት ቢሮ ያስረከቡ፣ ከዘመቻው አስተባባሪዎች መካከል የሆኑት መሐመድ ዱላ፥ የማይተዋወቁ ግለሰቦች፣ ለበጎ ስራ ማሕበራዊ ሚድያ የፈጠረው ዕድል ተጠቅመው በግራ መስራታቸው ይናገራሉ። መሐመድ እንዳለው "በትግራይ ያሉ ህፃናት በትምህርት ግብአት እጦት ከትምህርት ገበታ ውጭ እንዳይሆኑ" በማሰብ በማሕበራዊ ሚድያ ዘመቻ ተደርጎ ከ30 በላይ ደብተር መገዛቱ ጠቁመዋል።
በማሕበራዊ ሚድያ በኩል በተደረገ ዘመቻ የተሰበሰበው የትምህርት መረጃ መሳርያዎች የተረከቡት የትግራይ ትምህርት ቢሮ ሐላፊ ዶክተር ኪሮስ ጉዑሽ፣ ከሶስት ዓመት በኃላ በቅርቡ በትግራይ የተጀመረው መደበኛ የመማር ማስተማር ሂደት በርካታ ችግሮች እያጋጠሙትም ቢሆን እየቀጠለ ስለመሆኑ ይገልፃሉ። የትምህርት መሳርያዎች እጦት አልያም ውስንነት ከሚታዩ ችግሮች መካከል መሆኑ ያነሱት ዶክተር ኪሮስ፣ ይህ ለማገዝ በበጎ ፍቃደኛ የማሕበረሰብ አንቂዎቹ የተደረገ ድጋፍ ለትግራይ ተማሪዎች ትልቅ ትርጉም ያለው ነው ሲሉ አክለዋል።
የማሕበራዊ ሚድያ ዘመቻው አስተባባሪ መካከል የሆኑት የታሪክ መምህር እና አክቲቪስት መለሰ እንግዳ ተመሳሳይ ዘመቻዎች በማድረግ በጦርነቱ ጉዳት የደረሰባቸው የተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች ለማገዝ ይሰራል ብለዋል።
በትግራይ ዳግም ወደ ተጀመረው የትምህርት ገበታ 2.4 ሚልዮን ተማሪዎች ሊመለሱ ቢጠበቅም፣ በኢኮኖሚያዊ እና ማሕበራዊ ችግሮች ጨምሮ በተለያዩ ምክንያቶች አሁንም በመቶሺዎች የሚቆጠሩ ተማሪዎች ከትምህርት ሂደት ውጭ ሆነው እንዳለ የትግራይ ትምህርት ቢሮ ይገልፃል።
ሚሊዮን ኃይለሥላሴ
አዜብ ታደሰ
ኂሩት መለሰ