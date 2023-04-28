 የታንዛኒያው ድርድር ተስፋ እና ተግዳሮቱ | አፍሪቃ | DW | 04.05.2023

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አፍሪቃ

የታንዛኒያው ድርድር ተስፋ እና ተግዳሮቱ

ባለፈው ሳምንት ማክሰኞ ተጀምሮ የኢትዮጵያ መንግሥት እና የኦሮሞ ነጻነት ጦር ውይይት በዘጠነኛ ቀኑ ትናንት መጠናቀቁ ተነግሯል። ተስፋ ሰጪ ነው የተባለው የመጀመሪያ የውይይቱ ምዕራፍ ያለመግባባት መጠናቀቁም ነው የተገለጸው።

የታንዛኒያው ድርድር ተስፋ እና ተግዳሮቱ

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ መንግሥት እና ኦሮሚያ ውስጥ በስፋት ታጥቆ በሚንቀሳቀሰው እራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት ሲል በሚጠራው ታጣቂ ቡድን መካከል ታንዛኒያ ዛንዚባር ደሴት ላይ ለዘጠኝ ቀናት ገደማ ሲካሄድ የነበረው ውይይት የመጀመሪያው ምዕራፍ ትናንት ተመናቋል። ይህ ውይይት በግጭት መካከል ከቤት ንብረቱ ለተፈናቀለውና ሰላምን ለሚናፍቅ ለክልሉ ኅብረተሰብ ሲጠበቅ ቆይቷል። የአምቦ ከተማው ነዋሪ አቶ ሴኔሳ ደምሴ ይህን ውይይት በጉጉት ሲጠብቁ ከነበሩ የማኅበረሰቡ አካላት አንዱ ናቸው። «ኦሮሚያ ክልል በጦርነት ውስጥ የከረመ ክልል ነው። በሰላም ወጥቶ መግባት የናፈቀው የማኅበረሰቡ ክፍል በርካታ ነው። ይህ ውይይት ቢያንስ መፈናቀል እና ሞትን ብሎም የተኩስ ድምጽ ነዋሪዎችን የማያውክበትን ሁኔታ ፈጥራል በሚል ትልቅ ጉጉት ውስጥ ቆይተናል።»

ሁለቱ ተደራዳሪ ቡድኖች ትናንት ባወጡት አጭርና ዝርዝር መረጃዎች በሌሉት የተናጠል መግለጫ፤ ተስፋ ሰጪ ያሉት እና ወደፊት ለመቀጠል በተስማሙበት ውይይት በወሳኝ ፖለቲካዊ ነጥቦች ላይ ከስምምነት ሳይደረስ መቅረቱን አንስተዋል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር (ኦነግ) የፖለቲካ ኦፊሰር አቶ በቴ ዑርጌሣ በዚህ ሂደት ውስጥ ሁለቱ ወገኖች ከጦርነት ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ ውይይት መምጣታቸው በራሱ ትልቅ እምርታ ነው ባይ ናቸው። «የፖለቲካ ችግሮችን በንግግር ለመፍታት መቀመጥ በራሱ ትልቅ ተስፋ ነው። ሁለቱም ወገኖች በተናጥል ባወጡት መግለጫም በቀጣይ ምዕራፎችም ውይይት እንደሚቀጥል ከመስማማት መድረሳቸው ተስፋ አስቆራጭ አይደለም። ለጊዜው በውይይታቸው ላይ ሁሉንም መረጃ አለመስጠታቸውም የውይይቱ ቀጣይነት ስለሚያሳይ ያንንም በትዕግስት መጠበቁ ነው የሚበጀው።» ብለዋል። ሌላው አስተያየት ሰጪ ፖለቲከኛ የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግሬስ (ኦፌኮ) ቃል አቀባይ አቶ ሱልጣን ቃሲም ናቸው።

እንደ እሳቸው አተያየትም ሁለቱ ወገኖች ከጦርነት ጉሰማ ወደ ሰላማዊ ውይይት መሸጋገራቸው ሰላሙን ላጣው ለክልሉ ህዝብ ትልቅ እፎታ ነው። ሁለቱ ወገኖች በተናጠል ባወጡትም መግለጫ የውይይቱን ቀጣይነትና ተስፋ ማሳየታቸው አመርቂ ነው ብለዋል። ቢያንስ በዚህ የውይይት ምዕራፍ የተኩስ አቁም ስምምነት ይጠበቅ ነበር ያሉት አቶ ሱልጣን፤ እጅግ ውስብስብ ያሉት የፖለቲካ ሁናቴ በዘጠኝ ቀን እንዲፈታ ቀድሞውኑም እንደማይጠበቅ አስረድተዋል። ፖለቲከኞቹ ሰላማዊ ውይይቱ በቀጣይሊገጥመው የሚችሉ ተግዳሮቶች ሊኖሩ ይላሉ የሚል ስጋትም አላቸው። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር (ኦነግ) ባለሥልጣኑ አቶ በቴ ዑርጌሳ መንግሥት የፖለቲካ ምዕዳሩን አለማስፋቱ እና ከትጥቅ ትግል ውጪ ያሉትን የፖለቲካ ሰዎችን ከእስር በመልቀቅ ምዕዳሩን ቢያሰፋ ባይ ናቸው። የኦፌኮ ቃል አቀባይ አቶ ሱልጣን ቃሲም በበኩላቸው፤ ውይይቱን የሚያደናቅፉ በመላምት ላይ የተመሰረቱ ኃላፊነት የጎደላቸውን መረጃዎች ማሰራጨት አግባብነት እንደሌላቸው አንስተዋል።

ሁለቱ ተደራዳሪ ቡድኖች ትናንት ባወጡት መግለጫ ተስፋ ሰጪ ነው ያሉት ከሳምንት የዘለለውን ውይይት ቀጣይ ምዕራፎች እንደሚኖሩት አመልክተዋል። ይሁንና በውይይቱ ወሳኝ ነጥቦች ላይ ከስምምነት መድረስ አለመቻሉም ተነስቷል። ተደራዳሪ ቡድኖቹ ከስምምነት ላይ የደረሱባቸው እና ያልደረሱባቸው ነጥቦቹ ላይ የሰጡት ዝርዝር መረጃ ግን የለም። ዶቼ ቬለ በነዚህ ዝርዝር ጉዳዮች ላይ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት በስልክ እና በጽሑፍ መልእክት የመንግሥት ኮሚዩኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶ/ር ለገሠ ቱሉ፣ የጠቅላይ ሚኒስቴር ቢሮ ቃል አቀባይ ቢለኔ ስዩም እንዲሁም የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት ከፍተኛ አማካሪ እና የተደራዳሪ ቡድኑ አባል ጅሬኛ ጉደታን በተደጋጋሚ ጠይቆ ለዛሬ አልሰመረም።  

ሥዩም ጌቱ 

ሸዋዬ ለገሠ

ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር

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የታንዛኒያው ድርድር ተስፋ እና ተግዳሮቱ

ተዛማጅ ዘገባዎች

የዛንዚባሩ የሰላም ውይይት ለየተፈናቃዮች ተስፋና ስጋት

የዛንዚባሩ የሰላም ውይይት ለየተፈናቃዮች ተስፋና ስጋት 28.04.2023

የኢትዮጵያ መንግሥት «ኦነግ ሸኔ» ብሎ ከሚጠራው ታጣቂ ኃይል ጋር ሰሞኑን በዛንዚባር ታንዛንያ በሚያደርገው ውይይት ሰላም ሊመጣ ይችላል በሚል ተስፋ ያደረጉ ኢትዮጵያውያን ያሉትን ያህል፣ ብዙዎች ደግሞ ነገሩ ላይሳካ ይችላል በሚል ስጋት አድሮባቸዋል።

Titel : Ethiopia has maked a milestone by closing a chapte of war celebating the concusion of the histoic peace agreement unde the theme “Enough With War - Let’s Celebrate Peace” in Addis Ababa 24.04.2023 Beschreibung: Ethiopia has maked a milestone by closing a chapte of wa celebating the concusion of the histoic peace agreement On the occasion Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed said his government had opened dialogue with a rebel group active in the Oromia region, the country's largest and most populous region, surrounding the capital Addis Ababa. Abiy spoke at a gathering of parties to the Tigray peace process which saw a deal on November 2 end a two-year conflict between the federal government and rebelling regional authorities. Autor/ Copyright: Office of Prime Minister of Ethiopia Schlagworte: Oromia, Addis Abeba, Ethiopia , Äthiopien, Addis Ababa

መንግስት ከሸኔ ጋር የድርድር እቅዱና የኦሮሞ ፖለቲከኞች አስተያየት 24.04.2023

የኢትዮጵያ መንግስት ኦነግ ሸኔ ካለውና እራሱን የኦሮሞ ነጻነት ጦር ብሎ ከሚጠራው ታጥቆ ከሚንቀሳቀሰዉ ቡድን ጋር የሚያደርገውን የሰላም ድርድር ነገ በታንዛኒያ እንደሚጀምር ይጠበቃል፡፡ በዚህ ላይ ለመንግስት መግለጫ አዎንታዊ ምላሽ የሰጠው የኦሮሞ ነጻነት ጦር በፊናው፤ ይህ እርምጃ ሰላም ለማውረድ ወሳኝ ምዕራፍ ነው ብሎታል፡፡

በኦሮሚያ ክልል መቋጫ ላጣው ግጭት የቀረበ የሰላም ጥሪ

በኦሮሚያ ክልል መቋጫ ላጣው ግጭት የቀረበ የሰላም ጥሪ 02.01.2023

በኦሮሚያ ክልል ሲባባስ እንጂ ሲቀረፍ ለማይስተዋለው ግጭት አለመረጋጋቱ ሰላማዊ በሆነ መንገድ እልባት እንዲያገኝ የቀረበው ጥሪ እስካሀሁን ተቀባይነት ማጣቱ እንዳሳሰባቸው የኦሮሞ አባገዳዎች እና የሃይማኖት አባቶች ገለጹ፡፡ ሁሌም ስለሰላም እንጮሃለን፤ የችግሩ ምክኒያት ግን ሰፊ ነው እያሉ ነው፡፡