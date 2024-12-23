የሰኞ ታኅሳስ 14 ቀን 2017 ዓ.ም. የስፖርት ዝግጅት

የሰኞ ታኅሳስ 14 ቀን 2017 ዓ.ም. የስፖርት ዝግጅትሰኞ፣ ታኅሣሥ 14 2017
ማስታወቂያ
የብዙዎችን ትኩረት ስቦ የነበረው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌደሬሽን የጠቅላላ ጉባኤ ምርጫ በመጨረሻም ታዋቂውን አትሌት ስለሺ ስህንን አዲሱ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌደሬሽን ፕሬዝዳንት አድርጎ መርጧል። ጠቅላላ ጉባኤው ታዋቂዋ አትሌት መሠረት ደፋር የተካተተችበትን አዲስ የስራ አስፈጻሚ አባላትን በመምረጥ ጭምርም ተጠናቋል። የዛሬው የስፖርት ዝግጅት በምርጫውና በአዲሱ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌደሬሽን አመራር የወደፊት እጣ ፈንታ ላይ የባለሞያ አስተያየት አካቷል።
የታኅሣሥ 7 ቀን፣ 2017 ዓ.ም የስፖርት ዘገባ
በጀርመን ማግድቡርግ ከተማ መሀል በሚገኝ የገና ገበያ ላይ የተፈጸመ ጥቃት በፈጠረው የሀዘን ድባብ የተካሄደውን የቡንደስሊጋ የእግር ኳስ ጨዋታም ሌላ የስፖርት ዝግጅት ትኩረት ነው። የእንግኪዝ ፕሪምየር ሊግ ጨዋታዎች ውጤቶችም ይቀርባሉ።
ሐይማኖት ጥሩነህ
ኂሩት መለሰ