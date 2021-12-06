 የታኅሣሥ 4 ቀን፣ 2014 ዓ.ም የስፖርት ዘገባ | ስፖርት | DW | 13.12.2021

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ስፖርት

የታኅሣሥ 4 ቀን፣ 2014 ዓ.ም የስፖርት ዘገባ

እጅግ ብርቱ ፉክክር በታየበት አወዛጋቢው የአቡዳቢ የፎርሙላ አንድ የመኪና ሽቅድምድም የመርሴዲሱ አሽከርካሩ ሌዊስ ሐሚልተን በሆላንዳዊው የሬድቡል አሽከርካሪ ማክስ ፈርሽታፐን ድል ኾኗል። በእንግሊዝ ፕሬሚየር ሊግ ማንቸስተር ሲቲ መሪነቱን እንዳስጠበቀ ነው። በጀርመን ቡንደስሊጋ ባየርን ሙይንሽን በመሪነቱ እየገሰገሰ ነው።

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ሣምንታዊ የስፖርት ዘገባ

እጅግ ብርቱ ፉክክር በታየበት አወዛጋቢው የአቡዳቢ የፎርሙላ አንድ የመኪና ሽቅድምድም የመርሴዲሱ አሽከርካሩ ሌዊስ ሐሚልተን በሆላንዳዊው የሬድቡል አሽከርካሪ ማክስ ፈርሽታፐን ድል ኾኗል። በእንግሊዝ ፕሬሚየር ሊግ ማንቸስተር ሲቲ መሪነቱን እንዳስጠበቀ ነው። ሊቨርፑል እና ቸልሲ ሁለተኛ እና ሦስተኛ ኾነው ይከተላሉ። በጀርመን ቡንደስሊጋ ባየርን ሙይንሽን በመሪነቱ እየገሰገሰ ነው።

Formel 1 | Großer Preis von Abu Dhabi - Lewis Hamilton

ስፔን እና ሜክሲኮ ውስጥ በተከናወኑ የማራቶን ሩጫ ፉክክሮች ኢትዮጵያውያን ድል ቀንቷቸዋል። እንደ ጎርጎሪዮሱ አቆጣጠር ከ2019 ወዲህ በተከናወነው የስፔን ማላጋ የማራቶን ሩጫ ፉክክር በሴቶች ውድድር አትሌት ፀጋነሽ መኮንን አንደኛ ወጥታለች። በአስደናቂ ኹኔታ ባሸነፈችበት ፉክክር 2 ሰአት ከ4 ደቂቃ ከ50 ሰከንድ ሮጣለች። የዐይንአበባ እጅጉ ተከትላት በሁለተኛነት አጠናቃለች። በወንዶች ፉክክር ኬኒያዊው ማርክ ኮሪድ በአንደኛነት ያጠናቀቀው 2 ሰአት ከ7 ደቂቃ ከ40 ሰከንድ በመሮጥ ነው። የኤርትራው ሯጭ ንጉሤ አምሎሶም 2 ሰአት ከ8 ደቂቃ ከ23 ሰከንድ በመሮጥሁለተኛ ደረጃን ይዟል። ኬንያዊው ሌላ ሯጭ ሶሎሞን ኪርዊ በ3ኛነት ውድድሩን አገባዷል። በሜክሲኮ የማራቶን ፉክክር በወንዶች አትሌት ደራራ ደሳለኝ 1ኛ ኾኖ አጠናቋል።  በሴቶች ተመሳሳይ ፉክክር አትሌት አልማዝ ነገደ 3ኛ ደረጃን ይዛለች። ስለኢትዮጵያ ብሔራዊ የእግር ኳስ ቡድን ለካሜሩን የአፍሪቃ ዋንጫ ዝግጅቱን ለመጀመር ፌዴሬሽኑ 41 ሚሊዮን ብር በጀት እንዲለቅለት እየጠበቀ መሆኑ ተሰምቷል። ስለ ቡድኑ ቅድመ ዝግጅት እና አጠቃላይ መሰናዶ ቃለ መጠይቅ አድርገናል።ሙሉ ዝግጅቱን በድምፅ ከማጫወቻው ማግኘት ይቻላል። 

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አዜብ ታደሰ 

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ሣምንታዊ የስፖርት ዘገባ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Young Boys' fans burn fireworks during the UEFA Champions League group F soccer match between BSC Young Boys and Atalanta Bergamo, Tuesday, November 23, 2021 at the Wankdorf stadium in Bern, Switzerland. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)

ኅዳር 27 ቀን፣ 2014 ዓ.ም የስፖርት ዘገባ  06.12.2021

በእንግሊዝ ፕሬሚየር ሊግ ዛሬ ማታ አርሰናል ከኤቨርተን ጋር ወሳኝ ግጥሚያውን ያከናውናል። በቡንደስሊጋው ቦሩስያ ዶርትሙንድ ዳግም መሪር ሽንፈት ቀምሷል። በሻምፒዮንስ ሊጉ አሰልጣኙ ተስፋ ሰንቀዋል። የሻምፒዮንስ ሊግ ውድድሮች ነገ እና ከነገ በስትያ ይቀጥላሉ። በቫለንሺያ ማራቶን ኢትዮጵያውያን በወንድም በሴትም ፉክክር የሁለተኛ ደረጃን አግኝተዋል።

Soccer Football - Premier League - Arsenal v Crystal Palace - Emirates Stadium, London, Britain - October 18, 2021 Arsenal's Pierre-Emerick Aubameyang celebrates after Alexandre Lacazette scored their second goal REUTERS/Hannah Mckay EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details. TPX IMAGES OF THE DAY

ኅዳር 13 ቀን፣ 2014 ዓ.ም የስፖርት ዘገባ  22.11.2021

ለ10 ጊዜያት በማሸነፍ ሲገሰግስ የነበረው አርሰናል በሊቨርፑል ቡድን የ4 ለባዶ ብርቱ ሽንፈት ገጥሞታል። በጀርመን ቡንደስ ሊጋ የኮሮና ተሐዋሲ ጣጣ የባየር ሙይንሽን ቡድንን ከታችኛው ዲቪዚዮን ባደገ ቡድን እንዲሸነፍ አድርጎታል። ነገ እና ከነገ በስትያ 16 የሻምፒዮንስ ሊግ ጨዋታዎች ይከናወናሉ።

Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands in action during the Qatar Formula One Grand Prix. In Lusail, Qatar, Saturday, Nov. 21, 2021. (AP Photo/Darko Bandic)

ሣምንታዊ የስፖርት ዘገባ 22.11.2021