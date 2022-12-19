 የታኅሣሥ 10 ቀን፣ 2015 ዓ.ም የስፖርት ዘገባ | ስፖርት | DW | 19.12.2022

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ስፖርት

የታኅሣሥ 10 ቀን፣ 2015 ዓ.ም የስፖርት ዘገባ

አርጀንቲናን ከ36 ዓመታት በኋላ ለዓለም እግር ኳስ ዋንጫ የፍጻሜ ድል ያበቃው የትናንቱ ግጥሚያና የአዘጋጇ ካታር መዝጊያ ሥርዓት እጅግ አስደማሚ ነበር። የሐትሪክ ጋዜጣ ባለቤትና ዋና አዘጋጅ ይስሐቅ በላይ የፍጻሜ ጨዋታ ትናንት በተኪያሄደበት ስታዲየም ታድሞ ነበር። ስለመዝጊያ ስርዓቱ እና በካታር ቆይታው ስለታዘበው ስፖርታዊ ክንውኖች ጠይቀነዋል።

ሣምንታዊ የስፖርት ዘገባ

የዛሬው የስፖርት ጥንቅራችን ዋነኛ ትኩረት አርጀንቲና ፈረንሳይን ትናንት በመለያ ምት 4 ለ2 ድል ያደረገችበት የካታር የዓለም እግር ኳስ ጨዋታ አስደማሚ የመዝጊያ ስነ ሥርዓት ነው። እጅግ ደማቅ በሆነ ሁኔታ ትናንት የተጠናቀቀው የዓለም እግር ኳስ ዋንጫ ግጥሚያ በፍጻሜ ተፎካካሪዎቹ አርጀንቲና እና ፈረንሳይ መካከል በተለይ ከመደበኛው ጨዋታ አጋማሽ በኋላ እጅግ ብርቱ ፉክክር የታየበት ነበር። አዘጋጇ ካታር ዘንድሮ የዓለም እግር ኳስ ዋንጫን ማሰናዳቷ ምን አይነት ዐበይት ጉዳዮችን ጥሎ አልፏል? 

የኳስ ጠቢባኑ እነ ዲያጎ አርማንዶ ማራዶናን፣ ሊዮኔል ሜሲ እና ሌሎችን አፍርታ ዓለምን ያዝናናችው አርጀንቲና የመጀመሪያ የዓለም እግር ኳስ ዋንጫን መጨበጥ የቻለችው እንደ ጎርጎሪዮሱ አቆጣጠር በ1978 ነበር። እንደ ጎርጎሪዮስ አቆጣጠር በ1986 ደግሞ ሁለተኛዋን የዓለም እግር ኳስ ዋንጫ ድል ተቀዳጅታለች። ዘንድሮ የ35 ዓመቱ ሊዮኔል ሜሲን በካታር የእግር ኳስ ሜዳዎች ከፊት መስመር ያሰለፈችው አርጀንቲና የዓለም እግር ኳስ ወርቃማ ዋንጫውን ለማንሳት 36 ዓመታትን መጠበቅ ተገዳ ነበር። የትናንት ምሽቱን ጨምሮ የደቡብ አሜሪካዊቷ አርጀንቲና ሦስት የዓለም እግር ኳስ ዋንጫዎችን በድል ወደ ቦነስ አይረስ መውሰድ ችላለች። 

Fußball WM Katar Finale | Argentinien v Frankreich

የዓለም እግር ኳስ ዋንጫ የመዝጊያ ሥርዓት የተከናወነበት ሉዛይል ስታዲየም

በትናንቱ የፍጻሜ ግጥሚያ አርጀንቲና አሸነፈች ሲባል የፈረንሳዩ ፈጣን አጥቂ ኪሊያን እምባፔ ድንቅ ግቦችን እያስቆጠረ አቻ ሲወጡ የበርካቶች ልብ ተሰቅሎ ነበር። በፓሪስ ሳንጃርሞ ቡድን ከኬሊያን እምባፔ ጋር በአንድ ቡድን በጋራ የሚጫወተው ሊዮኔል ሜሲ አርጀንቲናን ለድል አበቃ ሲባል ደግሞ መልሶ ያው እምባፔ በሉሳይል ስታዲዬም ሲምነሸነሽ አምሽቷል።

የሊዮኔል ሜሲ አርጀንቲና የዓለም ዋንጫ አሸናፊ ሆነች

90 ደቂቃ መደበኛ የጨዋታ ክፍለጊዜውም ሆነ ጭማሪው የተጠናቀቀው ሦስት እኩል ነበር። ወደ መለያ ምት ሲገቡ ግን ወትሮም የኳስ ቀበኛ የነበረው የአርጀንቲናው ግብ ጠባቂ ኤሚሊዮ ማርቲኔዝ ከፈረንሳዩ ሁጎ ሉሪ የተሻለ ብቃቱን ዐሳይቷል። አርጀንቲናም በመለያ ምቱ 4 ለ2 ለድል እንድትበቃ ከፍተኛውን አስተዋጽዖ አበርክቷል። አንድ ኳስ አጨናግፎ አንደኛዋ መሬት ለመሬት በቋሚው ጥግ ከግቡ ውጪ እንድትመታ ማስደረግ ችሏል። በዚህ ብቃቱም የዓለም ዋንጫ ምርጥ ግብ ጠባቂ በሚል የአዲዳስ የወርቅ ጓንት ተሸላሚ ሆኗል።

Fußball WM Katar | Weltmeister Argentinien | Infantino Messi und Emir

የፊፋ ፕሬዚደንት ጂያኒ ኢንፋንቲኖ፤ የአርጀንቲናው ሊዮኔል ሜሲ ዋንጫ ይዞ እና የካታር ኤሚር ታሚም ቢን ሐማድ ኧል ታኒ

ለፈረንሳይ የፍጹም ቅጣት ምቱን ጨምሮ አራቱንም ግቦች ያስቆጠረው ኬሊያን እምባፔ የአዲዳስ የወርቅ ጫማን እንዲሁም የብር ኳስ ሲሸለም፤ የዕለቱ ኮከብ ሊዮኔል ሜሲ ደግሞ የወርቅ ኳሷን በእጁ አስገብቷል። የነሐስ ኳስ ተሸላሚው ሞሮኮን አሸንፋ ሦስተኛ የወጣው ክሮሺያ አጥቂ የ37 ዓመቱ ሉካ ሞድሪች ነው። ሉካ ሞድሪች ያለፈው የዓለም ዋንጫ የወርቅ ጫማ ተሸላሚ ነበር።  

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ሣምንታዊ የስፖርት ዘገባ

ስለካታር የዓለም ዋንጫ ዝግጅት ሙሉ ቃለ መጠይቁ እዚህ ይገኛል

ተዛማጅ ዘገባዎች

18.12.2022 BUENOS AIRES, ARGENTINA - DECEMBER 18: Leo Messi is seen on the screen installed in the Intendente Seeber Park in Buenos Aires, Argentina on December 18, 2022. Fans from Argentina celebrate the victory of Argentina during live the Qatar 2022 FIFA World Cup final match. Diego Radames / Anadolu Agency

ሣምንታዊ የስፖርት ዘገባ 19.12.2022

የታኅሣሥ 3 ቀን፣ 2015 ዓ.ም የስፖርት ዘገባ

የታኅሣሥ 3 ቀን፣ 2015 ዓ.ም የስፖርት ዘገባ 12.12.2022

የቃጠር የዓለም እግር ኳስ ጨዋታ የበርካቶችን ቀልብ እንደገዛና ልብ እንዳንጠለጠለ ወደ ፍጻሜው እየተቃረበ ነው። የፍጻሜው ተጋጣሚዎች ነገና ከነገ ወዲያ በሚደረጉ ሁለት ግጥሚያዎች ይለያሉ። አፍሪቃዊቷ ሞሮኮ ለግማሽ ፍጻሜ ማለፏ የበርካታ አፍሪቃውያን ኩራት ምንጭ ሆኗል። ሞሮኮን ብሎም አፍሪቃን ያኮሩት በዋናነት የ47 ዓመቱ አሰልጣኝ ናቸው።

Mandatory Credit: Photo by Javier Garcia/Shutterstock 13651659be Goal keeper Yassine Bounou of Morocco makes a save from Dani Olmo of Spain free kick. Morocco v Spain, FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball 2022, Round of 16, Football, Education City Stadium, Doha, Qatar - 06 Dec 2022 Editorial Use Only Morocco v Spain, FIFA World Cup 2022, Round of 16, Football, Education City Stadium, Doha, Qatar - 06 Dec 2022 Editorial Use Only PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxGRExMLTxCYPxROUxBULxUAExKSAxONLY Copyright: xJavierxGarcia/Shutterstockx 13651659be

አፍሪቃዊቷ ሞሮኮ በአስደማሚ የኳስ ጥበብ ስፔንን አሸነፈች! 06.12.2022

ስፔን እና ሞሮኮ በቀጠር የዓለም እግር ኳስ ዋንጫ ወደ ሩብ ፍጻሜ ለማለፍ ዛሬ ባደረጉት የጥሎ ማለፍ ግጥሚያ መደበኛው 90 ደቂቃም ሆነ ጭማሪው 30 ደቂቃ ያለምንም ግብ ተጠናቆ በፍጹም ቅጣት ምት ሞሮኮ አሸናፊ ሆኗል። የሞሮኮ ደጋፊዎች ድጋፍ እጅግ ደማቅ እና ብርቱ ነበር።