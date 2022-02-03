 የታቀደው የብሔራዊ ምክክር ላይ የፖለቲከኞች አስተያየት | ኢትዮጵያ | DW | 10.02.2022

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ኢትዮጵያ

የታቀደው የብሔራዊ ምክክር ላይ የፖለቲከኞች አስተያየት

ባለፈው ብሔራዊ ምርጫ ተሳትፎ ያልነበራቸውና በተለይም በኦሮሚያ ክልል በሰፊው የሚንቀሳቀሰው በአቶ ዳውድ ኢብሳ የሚመራው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር (ኦነግ) እና የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግሬስ (ኦፌኮ) በብሔራዊ ምክክሩ አሳታፊነት ላይም ከወዲሁ ጥያቄ አንስተዋል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:08

«ኦነግ እና ኦፌኮ አሳታፊነቱ ላይ ጥያቄ አንስተዋል»

በኢትዮጵያ በቀጣይ እንደሚደረግ በሚጠበቀው የብሔራዊ ምክክር ሂደት ላይ እምነት እንደሌላቸው ሁለት የፖለቲካ ድርጅቶች አስታወቁ። ባለፈው ብሔራዊ ምርጫ ተሳትፎ ያልነበራቸውና በተለይም በኦሮሚያ ክልል በሰፊው የሚንቀሳቀሰው በአቶ ዳውድ ኢብሳ የሚመራው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር (ኦነግ) እና የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግሬስ (ኦፌኮ) በብሔራዊ ምክክሩ አሳታፊነት ላይም ከወዲሁ ጥያቄ እያነሱ ነው። አስተያየታቸውን ለዶይቼ ቬለ የሰጡት የፖለቲካ ድርጅቶቹ ኃላፊዎች ብሔራዊ ምክክሩን ለማሳለጥ የሚቋቋመው ኮሚሽን ተፈላጊውን ውጤት እንዲያመጣ የኮሚሽነሮች ገለልተኝነት እና የምክክሩ ሁሉን አሳታፊ መሆን ለድርድር መቅረብ የለበትም ይላሉ።

ስዩም ጌቱ 

ሸዋዬ ለገሠ

አዜብ ታደሰ

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«ኦነግ እና ኦፌኮ አሳታፊነቱ ላይ ጥያቄ አንስተዋል»  

ተዛማጅ ዘገባዎች

ብሔራዊ ምክክር፣ አስተያየቶችና ተስፋው

ብሔራዊ ምክክር፣ አስተያየቶችና ተስፋው 03.02.2022

ለአገራዊ ምክክሩ መተማመንን የሚፈጥሩ እርምጃዎች እየተወሰዱ አለመሆኑን መንግስት ሸነ በሚል ስም በሽብርተኝነት የፈረጀው የኦሮሞ ነጻነት ጦር ገለጸ፡፡በኦሮሚያ በተለያዩ አከባቢዎች መንግስትን የሚወጋው ታጣቂ ቡድኑ የተወጠነው ምክክር በመተማመን አለመደገፉ የተፈለገውን ውጤት ከማምጣት ይልቅ ጦርነት እንደሚያባብስ አስታውቋል

የታሰሩት የኦነግ ባለስልጣናት

የታሰሩት የኦነግ ባለስልጣናት 09.02.2022

መንግስትን ከስልጣን ለማስወገድ በማሴርና በሌሎች  ወንጀሎች ተጠርጥረው ከታሰሩ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር (ኦነግ) ባለስልጣናት አንዱ ኮሎኔል ገመቹ አያና እና ሁለት ተባባሪዎቻቸዉ ዛሬ ፍርድ ቤት ቀረቡ።

ብሔራዊ ምክክር፣ እርቅ ወይስ ፍትህን ማስፈን ይቅደም 

ብሔራዊ ምክክር፣ እርቅ ወይስ ፍትህን ማስፈን ይቅደም  23.01.2022

ለብሔራዊ ምክክር መዘጋጀቱን የሚገልጸው መንግሥት በከፍተኛ ደረጃ ክስ የመሠረተባቸውን የፖለቲካ ተዋናዮች መፍታቱ ለሀገር ሰላም ዘላቂ መፍትሄ ሊያመጣ እንደሚችል ይናገራሉ። ሃሳቡን በአዎንታዊ ጎኑ የሚመለከተው የመኖሩን ያህል፤ በሀገሪቱ ቅድሚያ የፍትህ እና ተጠያቂነት ጉዳይ ካልታሰበ ምኑን ሀገራዊ መግባባት መጣ በሚል የሚጠይቁ በርካታ ናቸው።