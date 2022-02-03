የታቀደው የብሔራዊ ምክክር ላይ የፖለቲከኞች አስተያየት

ባለፈው ብሔራዊ ምርጫ ተሳትፎ ያልነበራቸውና በተለይም በኦሮሚያ ክልል በሰፊው የሚንቀሳቀሰው በአቶ ዳውድ ኢብሳ የሚመራው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር (ኦነግ) እና የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግሬስ (ኦፌኮ) በብሔራዊ ምክክሩ አሳታፊነት ላይም ከወዲሁ ጥያቄ አንስተዋል።
በኢትዮጵያ በቀጣይ እንደሚደረግ በሚጠበቀው የብሔራዊ ምክክር ሂደት ላይ እምነት እንደሌላቸው ሁለት የፖለቲካ ድርጅቶች አስታወቁ። ባለፈው ብሔራዊ ምርጫ ተሳትፎ ያልነበራቸውና በተለይም በኦሮሚያ ክልል በሰፊው የሚንቀሳቀሰው በአቶ ዳውድ ኢብሳ የሚመራው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር (ኦነግ) እና የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግሬስ (ኦፌኮ) በብሔራዊ ምክክሩ አሳታፊነት ላይም ከወዲሁ ጥያቄ እያነሱ ነው። አስተያየታቸውን ለዶይቼ ቬለ የሰጡት የፖለቲካ ድርጅቶቹ ኃላፊዎች ብሔራዊ ምክክሩን ለማሳለጥ የሚቋቋመው ኮሚሽን ተፈላጊውን ውጤት እንዲያመጣ የኮሚሽነሮች ገለልተኝነት እና የምክክሩ ሁሉን አሳታፊ መሆን ለድርድር መቅረብ የለበትም ይላሉ።
ስዩም ጌቱ
ሸዋዬ ለገሠ
አዜብ ታደሰ