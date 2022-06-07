የታሰሩት ጋዜጠኞች የፍርድ ቤት ዉሎ

የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ " ሁከት እና ብጥብጥ በማነሳሳት " ወንጀል ተጠርጥረው በእስር ላይ በሚገኙት ጋዜጠኞች በጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ መአዛ መሃመድ ያየሰው ሽመልስ እንደዚሁም በመምህር እና በፅሀፊ በመስከረም አበራ በ ሰለሞን ሹምዪ ላይ አሳድሮት የነበረውን የፍርድ ቤት ውሳኔ ዛሪ አሳልፎዋል።
የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ " ሁከት እና ብጥብጥ በማነሳሳት " ወንጀል ተጠርጥረው በእስር ላይ በሚገኙት ጋዜጠኞች በጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ መአዛ መሃመድ ያየሰው ሽመልስ እንደዚሁም በመምህር እና በፅሀፊ መስከረም አበራ በሰለሞን ሹምዪ ላይ አሳድሮት የነበረውን የፍርድ ቤት ውሳኔ ዛሪ አሳልፎዋል።
የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤቱ ዛሪ በሰጠው ውሳኔ ሮሃ ሚዲያ” የተሰኘው የማህበራዊ ሚዲያ መስራች እና ባለቤት ጋዜጠኛ መዓዛ መሐመድ ፣ፍትህ መጽሄት ሀላፊ እና ባለቤት ተመስገን ደሳለኝን እንደዚሁም ሻይ ቡና በሁዋልም ሰርገኛ ወጎች በሚል የማህበራዊ መገናኛ ሚዲያዉ የሚታወቀው ጋዜጠኛ ሰለሞን ሹምዪን እያንዳንዳቸው የ10 ሺህ ብር ዋስትና በማስያዝ ከእስር እንዲለቀቁ ትዕዛዝ ሰጥቷል።ሆኖም አቃቢ ህግ የፍርድ ቤቱን ውሳኔ በመቃወም ይግባኝ በመጠየቁ እና ውሳኔ ለመስጠት ከሰአት በሁዋላ ዳኞች ባለመኖራቸው ጋዜጠኞቱ ሳይፈቱ ይግባኙም ሰሚ ሳያገኝ ለነገ መቀጠሩን ጠበቃ ሄኖክ አክሊሉ ለ DW ተናግረዋል። ፍርድ ቤቱ፤ ፖሊስ በጋዜጠኛ ያየሰው ሽመልስ እና በመስከረም አበራ ላይ እያደረገው ለሚገኘው ምርመራ ተጨማሪ ስድስት ቀናት ሰጥቶዋል። ፖሊስ 14 ተጨማሪ ቀን ጠይቆ ፍርድቤቱ 6 ተጨማሪ ቀናት የተሰጠበት ጋዜጠኛ ያየሰው ሽመልስ እና የጋዜጠና በቃሉ አላምረው ጠበቃ የሆኑት አቶ ታደለ ገብረመድህን ለDW እንደተናገሩት ጠበቃው ደንበኞቺ ታሰረው መቆየት ሳይሆን ያለባቸው ጉዳያቸው የሀገሪቱ መንግስት በአፅደቀው በ ኢትዪጵያ የመገናኛ ብዙሀን ህግ መሰረት መሆን አለብት ሲሉ ተናግረዋል።
ሃና ደምሴ
አዜብ ታደሰ
ኂሩት መለሰ