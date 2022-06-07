 የታሰሩት ጋዜጠኞች የፍርድ ቤት ዉሎ | ኢትዮጵያ | DW | 07.06.2022

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

የታሰሩት ጋዜጠኞች የፍርድ ቤት ዉሎ

የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ " ሁከት እና ብጥብጥ በማነሳሳት " ወንጀል ተጠርጥረው በእስር ላይ በሚገኙት ጋዜጠኞች በጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ መአዛ መሃመድ ያየሰው ሽመልስ እንደዚሁም በመምህር እና በፅሀፊ በመስከረም አበራ በ ሰለሞን ሹምዪ ላይ አሳድሮት የነበረውን የፍርድ ቤት ውሳኔ ዛሪ አሳልፎዋል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:43

ጋዜጠኞቱ ሳይፈቱ ይግባኙም ሰሚ ሳያገኝ ለነገ ተቀጥሮአል

የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ " ሁከት እና ብጥብጥ በማነሳሳት " ወንጀል  ተጠርጥረው  በእስር ላይ በሚገኙት ጋዜጠኞች በጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ  መአዛ መሃመድ ያየሰው ሽመልስ   እንደዚሁም  በመምህር እና በፅሀፊ መስከረም አበራ  በሰለሞን ሹምዪ  ላይ አሳድሮት የነበረውን የፍርድ ቤት   ውሳኔ ዛሪ አሳልፎዋል።

የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤቱ ዛሪ በሰጠው ውሳኔ  ሮሃ ሚዲያ” የተሰኘው  የማህበራዊ ሚዲያ  መስራች እና ባለቤት ጋዜጠኛ መዓዛ መሐመድ ፣ፍትህ መጽሄት  ሀላፊ እና ባለቤት ተመስገን ደሳለኝን  እንደዚሁም ሻይ ቡና  በሁዋልም ሰርገኛ ወጎች በሚል የማህበራዊ መገናኛ ሚዲያዉ  የሚታወቀው ጋዜጠኛ ሰለሞን ሹምዪን እያንዳንዳቸው የ10 ሺህ ብር ዋስትና በማስያዝ ከእስር እንዲለቀቁ ትዕዛዝ ሰጥቷል።ሆኖም አቃቢ ህግ የፍርድ ቤቱን ውሳኔ በመቃወም ይግባኝ በመጠየቁ እና ውሳኔ ለመስጠት ከሰአት በሁዋላ ዳኞች  ባለመኖራቸው ጋዜጠኞቱ ሳይፈቱ ይግባኙም ሰሚ ሳያገኝ ለነገ መቀጠሩን ጠበቃ ሄኖክ አክሊሉ ለ DW ተናግረዋል። ፍርድ ቤቱ፤ ፖሊስ በጋዜጠኛ ያየሰው ሽመልስ እና በመስከረም አበራ ላይ እያደረገው ለሚገኘው ምርመራ ተጨማሪ ስድስት ቀናት  ሰጥቶዋል። ፖሊስ 14 ተጨማሪ ቀን ጠይቆ ፍርድቤቱ 6 ተጨማሪ ቀናት የተሰጠበት ጋዜጠኛ ያየሰው ሽመልስ እና የጋዜጠና  በቃሉ አላምረው ጠበቃ የሆኑት አቶ ታደለ ገብረመድህን ለDW እንደተናገሩት ጠበቃው ደንበኞቺ ታሰረው መቆየት ሳይሆን ያለባቸው ጉዳያቸው የሀገሪቱ መንግስት በአፅደቀው በ ኢትዪጵያ የመገናኛ ብዙሀን ህግ መሰረት መሆን አለብት ሲሉ ተናግረዋል።

ሃና ደምሴ

አዜብ ታደሰ

ኂሩት መለሰ

Audios and videos on the topic

ጋዜጠኞቱ ሳይፈቱ ይግባኙም ሰሚ ሳያገኝ ለነገ ተቀጥሮአል  

ተዛማጅ ዘገባዎች

6.6.2022****Tigray 11 months without public services

ዜና መጽሔት፤ ግንቦት 30 ቀን 2014 ዓ.ም ማክሰኞ 07.06.2022

የሕዝብ አገልግሎት የተቋረጠባት ትግራይ

የሕዝብ አገልግሎት የተቋረጠባት ትግራይ 07.06.2022

በትግራይ ከ11 በላይ ለሚሆኑ ወራት እንደ ቴሌኮም፣ ኤሌክትሪክ ሀይል፣ ባንክ የመሳሰሉ የህዝብ አገልግሎት ሙሉበሙሉ በመቋረጣቸው ነዋሪዎች ለከፋ ኢኮኖሚ እና ማሕበራዊ ችግር መጋለጣቸው ገለፁ። ለአንድ ዓመት የቴሌኮም አገልግሎት በትግራይ ሙሉበሙሉ በመቋረጡ በሚልዮኖች የሚገመቱ ቤተሰቦች ተጠፋፍተዋል፣ ባንኮች በመዘጋታቸው ዜጎች ገንዘብ የላቸዉም።

ህገ-ወጥ የሰዎች ዝውውር ተቆጣጣሪ ም/ቤት

ህገ-ወጥ የሰዎች ዝውውር ተቆጣጣሪ ም/ቤት 07.06.2022

በአዲስ አበባ ህገወጥ የሰዎች ዝውውርን ይገታል የተባለለት ምክር ቤት መመስረቱ ተገለጸ፡፡ በመዲናዋ የምክር ቤቱ ምስረታ የበርካታ የህገወጥ ሰዎች ዝውውር መነሻ እና መዳረሻ ናት በሚባለው አዲስ አበባ የተቀናጀ ስራ በመስራት የተሻለ ውጤት ለማምጣት የሚረዳ ነው ተብሏል፡፡