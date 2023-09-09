የdw.comን የቤታ ገፅታን ይመልከቱ።ገና አላጠናቀቅነዉም! አስተያይትዎ ለማሻሻል ይረዳናል
ከመቐለው ሰልፍ ጋር በተገናኘ የታሰሩ ስድስት የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮች በአስር ሺህ ብር ዋስ እንዲለቀቁ ፍርድቤት ትላንት ቢወስንም ይሁንና እስከ ዛሬ ድረስ ከእስር እንዳልተፈቱ ከቤተሰቦቻቸው እና ከፖርቲያቸው ሰምተናል።
ሓሙስ ዕለት በመቐለ ከተደረገው ሰልፍ ጋር በተገናኘ ከታሰሩት መካከል በፍርድ ቤት የዋስ መብት የተፈቀደላቸው ስድስት የተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ከእስር እንዳልተለቀቁ ፓርቲዎቻቸው እና ቤተሰቦቻቸው ገለፁ። የእስረኞች አያያዝ ላይም ቅሬታ እየተነሳ ነው።
ባሳለፍነው ሐሙስ ጳጉሜ 2 ቀን 2015 ዓመተምህረት በመቐለ ከተደረገው እና በፓሊስ በሐይል ከተበተነው ሰልፍ ጋር በተገናኘ በርካቶች አሁንም እስር ላይ ይገኛሉ። በሰልፉ ጉዳይ ትላንት መግለጫ ያወጣው አምንስቲ ኢንተርናሽናል ፥ የመብት ተሟጓች ድርጅቱ የፍትህ እና የተጠያቂነት ጨምሮ 38 መፈክሮች ይዘው ሰላማዊ ሰልፍ ላይ በነበሩ ሰዎች ድብደባ፣ እስር፣ እንግልት መፈፀሙ የገለፀ ሲሆን የትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር የዜጎች ሀሳብ በነፃ የመግለፅ መብት እንዲያከብር የመብት ጥሰት በፈፀሙ የፀጥታ ሐይሎች ላይም ምርመራ እንዲያደርግ ጥሪ አቅርቧል። ሐሙስ ዕለት በመቐለ ሮማናት አደባባይ በነበረው ሰልፍ በፓሊስ የሐይል እርምጃ ከተጎዱት መካከል የሆነው ያነጋገርነው ወጣት አማኑኤል ይብራህ በሰላማዊ መንገድ ድምፃቸው እያሰሙ እያለ ድንገት ፓሊሶች ወደ የሐይል እርምጃ ገብቶ ከባድ የአካል ጉዳት እንደደረሰው ይገልፃል።
ከሰልፊ ዕለት በኃላ፣ በሰልፉ ምክንያት የታሰሩ በመቶዎች የሚቆጠሩ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች፣ አባላት እና የሰልፉ ተሳታፊዎችም በየእስር ቤቱ ከፍተኛ በደል እየተፈፀመባቸው ስለመሆኑ በቤተሰብ እና የሕግ ባለሙያዎች ተገልጿል። የቤተሰብ ጉዳይ ለመከታተል በመቐለ ሰሜን ክፍለከተማ እስርቤት ያገኘነው ተክሊት ገብረመስቀል የእስረኞች አያያዝ አስከፊ መሆኑ ያነሳል።
ይህ በእንዲህ እንዳለ ከመቐለው ሰልፍ ጋር በተገናኘ የታሰሩ ስድስት የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮች በአስር ሺህ ብር ዋስ እንዲለቀቁ ፍርድቤት ትላንት ቢወስንም ይሁንና እስከ ዛሬ ድረስ ከእስር እንዳልተፈቱ ከቤተሰቦቻቸው እና ከፖርቲያቸው ሰምተናል።
ትላንት የመቐለ፥ ቀዳማይ ወያነ ፍርድቤት በዋስ እንዲለቀቁ የወሰነላቸው የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮች የሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሊቀመንበር አቶ ሃያሉ ጎደፋይ፣ የትግራይ ነፃነት ፓርቲ ሊቀመንበር ዶክተር ደጀን መዝገቡ፣ የዓረና ትግራይ ሊቀመንበር አቶ ዓምዶም ገብረስላሴ፣ የሳልሳይ ወያነ ትግራይ ከፍተኛ አመራር አቶ ዓብለሎም ገብረሚካኤል፣ የባይቶና ከፍተኛ አመራሮች አቶ ክብሮም በርሃ እና አቶ ኪዳነ አመነ ናቸው።
በጉዳዩ ዙርያ ያነጋገርናቸው የሳልሳይ ወያነ ትግራይ ምክትል ሊቀመንበር አቶ አሉላ ሀይሉ የተለመደ የፍርድቤት ውሳኔ አለመፈፀም ተግባር አሁንም ቀጥሏል ብለዋል።
ከሰልፉ ጋር በተገናኘ ታስረው ከነበሩት መካከል የተወሰኑ ዛሬ ቅዳሜ ማምሻው መለቀቃቸው ከቤተሰቦች ሰምተናል። በጉዳዩ ዙርያ የትግራይ ፍትህ ቢሮ ሐላፊ ለማነጋገር በተደጋጋሚ ያደረግነው ጥረት አልተሳካም።
ሚልዮን ሃይለስላሴ
ዮሃንስ ገብረእግዚአብሄር