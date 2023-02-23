የታሪክ ተመራማሪዉ ሐንሳሞ ሐመላ ሲታወሱ

የታሪክ ተመራማሪው ሐንሳሞ ሐመላ የሚታወቁት በ1966 ዓ.ም ያሳተሙት እና ከ 1966 ዓ.ም በፊት ስለ ደራሼ ህዝብ ማንነት የሚገልፀዉ "የድራሼ ህዝብ ታሪክ" በተባለዉ መጽሐፋቸዉ ነዉ። የአቶ ይህ መጽሐፉ ስለ ድራሼ ህዝብ ታሪክ፤ ትውፊት፤ ባህል፤ ቋንቋ፤ የኢኮኖሚያዊ መሰረት እና ትስስር ብሎም ስለ ቀጣዩ የድራሼ የኢኮኖሚ ስጋት ጭምር ያሳያል።
«የታሪክ ምሁሩ ሐንሳሞ ሐመላ ትምህርታቸውን እስኪያጠናቅቁ ድረስ በት/ቤት የተማሪዎች ካውንስል፣ በበጎ አድራጎት፣ በታሪክ፣ በሥነጽሁፍና በመሳሰሉት ክበባትን በመመስረትና በመምራት ፣በኦድ መታሰቢያ ት/ቤት በመምህርነት፣ በጊዶሌ መካነኢየሱስ የመጽሐፍ ቅዱስ ት/ቤት መምህር በመሆን አገልግለዋል፡፡ የጋርዱላ አውራጃ ገበሬዎች በልማት ራሳቸውን እንዲችሉ ሁለገብ የገበሬዎች ማህበርን ካቋቋሙት ውስጥ አንዱ ናቸው፡፡»
በቅርቡ ከዚህ ዓለም በሞት ስለተለዩት ስለታላቁ የድራሼ ህዝብ የታሪክ ተመራማሪ ሐንሳሞ ሐመላ የነገሩን ቀድም ሲል የደራሼ ህዝብን በመወከል የኢትዮጵያ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል የነበሩት እና በአሁኑ ወቅት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የገቢዎች ቢሮ ኃላፊ አቶ ሙሉጌታ ተፈራ ናቸዉ። እንደምን ሰነበታችሁ፤ የድራሼ ህዝብ ታሪክ ተመራማሪ በመሆናቸዉ ከፍተኛ እዉቅና ያገኙት ሐንሳሞ ሐመላ፤ ባደረባቸዉ ህመም ምክንያት በ 75 ዓመታቸዉ ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩት ጥር 19 ቀን 2015 ዓ.ም ነበር። የደራሼ ህዝብ ታሪክ ተመራማሪው ሐንሳሞ ሐመላ ካበረከቷቸዉ ስራዎች መካከል አንዱ እና ታዋቂው በ1966 ዓ.ም ያሳተሙት እና ከ 1966 ዓ.ም በፊት ስለ ደራሼ ህዝብ ማንነት የሚገልፀዉ "የድራሼ ህዝብ ታሪክ" በተባለዉ መጽሐፋቸዉ ነዉ። "የድራሼ ህዝብ ታሪክ" የተሰኘዉ የአቶ ሐንሳሞ ሐመላ መጽሐፉ ስለ ድራሼ ህዝብ ታሪክ ፤ ትውፊት፤ ባህል፤ ቋንቋ፤ የኢኮኖሚያዊ መሰረት እና ትስስር ብሎም ስለ ቀጣዩ የድራሼ የኢኮኖሚ ስጋት ጭምር እንደሚተነትን ይጠቀሳል። የደራሼ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የቀድሞ አባል እና በአሁኑ ወቅት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የገቢዎች ቢሮ ኃላፊ አቶ ሙሉጌታ ተፈራ፤ እንደሚሉት አቶ ሐንሳሞ ሐመላ በደራሼ ህዝቦች ልማት ላይም ብዙ ሰርተዋል።
አቶ ሐንሳሞ ሐመላ የደራሼ ህዝቦች የልማት ማህበርን ያቋቋሙ እና ማህበሩ የደራሼ ህዝብን የልማት ፍላጎት መሰረተ በማድረግ የሚሰራ እና አካባቢዉን ለማሳዳግ በሚፈልጉ ሰዎች የሚደገፍ እንደሆነም የነገሩን ሌላዉ በጊዶሌ ከተማ ተወልደዉ ያደጉት የደራሼ ማህበረሰብ ተወላጅ ሽመልስ ኪታንቾ ናቸዉ። አቶ ሽመልስ ኪታንቾ፤ የሁለተኛ ደረጃ ደረጃ ትምህርታቸዉን በአርባ ምንጭ አጠናቀዉ የመጀመርያ ዲግሪያቸዉን በአዲስ አበባ ዩንቨርስቲ በባዮሎጂ ትምህርት በመቀጠልም በእስራኤል በሂብሩ ዩንቨርስቲ በህብረተሰብ ጤና ሁለተኛ ዲግሪያቸዉን፤ እንዲሁም በዩናይትድ ስቴትስ ሁለተኛ ማስተር ዲግሪያቸዉን አግኝተዉ ፤ በአሁን ወቅት በዩናይትድ ስቴትስ በአንድ የዓለም አቀፍ ኩባንያ ዉስጥ ከፍተኛ አማካሪ ሆነዉ በማገልገላይ ናቸዉ። አቶ ሽመልስ ኪታንቾ፤ የአዲስ አበባ ዩንቨርስቲን አጠናቀዉ በተለያዩ ተቋማት በመስራት ላይ ሳሉ አቶ ሐንሳሞ ሐመላ በአቋቋሙት የደራሼ ህዝቦች የልማት ማህበር ስራ አስኪያጅ ሆነዉ አገልግለዋል።
በደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች እና ሕዝቦች ክልል ስር የሚገኘዉ የደራሼ ወረዳ ማዕከል ጊዶሌ ከተማ ነዉ። አቶ ሽመልስ ኪታንቾ ፤ በደራሼ በአብዛኛው በበቆሎ፣ ማሽልና ሞሪንጋ ምርት ይታወቃል ሲሉ ተናግረዋል። የእርሻ መሬቱ በመስመር የተከፋፈለና የካሬ ቅርፅ ያላቸው በአካባቢው አጠራር ''ፖታያ'' የሚባል የውሀ ማቆሪያ ጉድጓድ መሠል ስፍራዎች አሉት። በተከፋፈሉት መስመሮች ላይ የሰብል ተረፈ ምርትና አረም ይቀመጥበታል፤ ይህም የአፈር መሸርሸርን ይከላከላል። አንዳንድ የጥናት ጽሑፎች እንደሚያመለክቱት ደራሼ አካባቢ ዝናብ አጠር ከሚባሉ አካባቢዎች ውስጥ ይመደባል።
አቶ ሽመልስ ስለደራሼ ህዝብ ቋንቋዉ በተለይ አካባቢዉ ላይ የፕሮቴስታንት ሃይማኖት በሰፊዉ እንደሚታይ ይሁንና የኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነትን ጨምሮ የተለያዩ ሃይማኖት ተከታዩች በጋራ የሚኖሩበት ቦታም እንደሆን ገልጸዋል። የደራሼ ህዝብ የታሪክ ተመራማሪዉ አቶ ሐንሳሞ ሐመላም በአካባቢዉ ላይ በሚገኘዉ የሚሲዮን ትምህርት ቤት ዉስጥ እንደተማሩ ታሪካቸዉ ያሳያል።
የደራሼ ህዝብ ወረሃ ጥር ሲገባ አዲስ ዓመትን ያከብራል፤ ያሉን የጊዶሌ ከተማ ተወላጅ እና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የገቢዎች ቢሮ ኃላፊ አቶ ሙሉጌታ ተፈራ፤ በተለይ ደራሼዎች የሚታወቁት በባህላዊ የትንፋሽ የሙዚቃ መሳሪያ በሆነው ፊላ ሲባል በተሰየመው በባህላዊዉ የፊላ ፌስቲቫል እንደሆነ ነግረዉናል፡፡
ይህ የፊላ የሙዚቃ ስልት ለዓለም ህዝብ የጃዝ ሙዚቃ ቅንብር ትልቅ አስተዋፅኦ አበርክቷል ሲሉ ኢትዮጵያዊዉ የሙዚቃ ምሁር ክቡር ዶክተር ሙላቱ አስታጥቂ እንደተናገሩ የጠቆሙት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የገቢዎች ቢሮ ኃላፊ አቶ ሙሉጌታ ተፈራ፤ ፊላ ፊስቲቫል እና የትንፋሽ መሳርያዉ አጨዋወት ስልት በተመ የትምህርት ፣ የሳይንስ እና የባህል ድርጅት፣ በ«ዩኔስኮ» እንዲመዘገብ ጥረት እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል።
በዩናይትድ ስቴትስ በአንድ የዓለም አቀፍ ኩባንያ ዉስጥ ከፍተኛ አማካሪ ሆነዉ በማገልገላይ የሚገኙት፤ ሌላዉ የደራሼ ማህበረሰብ አባል አቶ ሽመልስ ኪታንቾ በታሪክ ምሁሩ አቶ ሐንሳሞ ሐመላ ስም የነፃ ትምህርት እድል የሚያስገኝ አንድ ድርጅት እንዳቋቋሙ ነግረዉናል።
የደራሼ ህዝብን ታሪክ ለዓለም በማሳወቃቸዉ የሚታወቁት የታሪክ ምሁሩ አቶ ሐንሳሞ ሐመላ የመጀመርያ ዲግሪያቸዉን በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ በታሪክ ትምህርት አግኝተዋል።
በኖርዌይ የእርዳታ ድርጅት ምክትል ኃላፊ በመሆን የድርቅ መቋቋሚያ ዘርፍ ኃላፊም ነበሩ። በኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ደቡብ ምእራብ ሲኖዶስ የልማት ክፍል ኃላፊ በመሆን ለብዙ ዓመታት ካገለገሉ በኃላ በ1982 ዓ.ም የትምህርት እድልን አግኝተዉ በእንግሊዝ ማንችስተር ዩኒቨርስቲ በሶስዮሎጂና ሶሻል አንትሮፖሎጂ ትምህርት የማስተርስ ዲግሪያቸውን ይዘዋል፡፡ አቶ ሐንሳሞ ሐመላ ወደ ሃገራቸዉም ተመልሰዉ በተለያዩ ተቋማት አገልግለዋል።
የታሪክ ምሁሩ ሐንሳሞ ሐመላ አገልግሎት በሰጡባቸው የተለያዩ የሥራ ክፍሎችና የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ባበረከቱባቸው ተቋማትና ማህበራት ልዩ ልዩ ሽልማቶችና የምስክር ወረቀቶች ተሰጥቷቸዋል፡፡ ለጋርዱላ ህዝቦች የታሪክ የባህልና የልማት ዘርፍ ለነበራቸው አበርክቶት የትውስታ ዘ ጊዶሌ ክበብ የ30ኛ ዓመት የብር ኢዮበልዩ በዓል መታሰቢያ ሲዘከር ለክብራቸው የወርቅ ሜዳሊያ እንዳገኙም ታሪካቸዉ ያሳያሉ። በአደረባቸዉ ህመም በ 75 ዓመታቸዉ ጥር 19 ቀን 2015 ዓ.ም ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩት የታሪክ ምሁሩ ሐንሳሞ ሐመላ ባለትዳርና የአራት ልጆች እና የአራት ልጆች አያት ነበሩ።
ቃለ ምልልስ የሰጡን በዶቼ ቬለ ስም በማመስገን ሙሉ ጥንቅሩን እንድታደምጡ እንጋብዛለን!
አዜብ ታደሰ
ኂሩት መለሰ