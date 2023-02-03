የቲሊሊ 12ኛ ክፍል ተፈታኞች አቤቱታ

እስካሁን ድረስ የ12ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ መልቀቂያ ፈተና ውጤታችን አልተገለፀልንም የሚሉ የቲሊሊ ከተማ ተማሪዎች በፈተና ወቅት በተነሳ ረብሻ ምክንያትም ውጤታቸው ተሰርዟል ወይም እስካሁን ይፋ ሳይሆን ቀርቷል። ለውጤቶቹ መዘግየት(መሰረዝ) ምክንያቱ ምንድን ነው? ከትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር ምላሽ ጠይቀናል።
ተማሪ መብራት፣ መለሰ እና ተፈራች መስከረም 26 ቀን 2015 ዓም ከጎጃም ትሊሊ ከተማ ወደ ባህር ዳር በመጓዝ የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና የወሰዱ ተማሪዎች ናቸው። « በፖሊስ በደንብ አጅበው ፤ ወረዳው መኪና መድቦ ነው የወሰደን» ይላል ተማሪ መብራት። ከቲሊሊ 128 ኪሜትር ተጉዘው ከሶስት ቀናት በኋላ ፈተና መውሰድ እንደጀመሩ የነገረን መብራት አምስት የትምህርት አይነቶች ከተፈተኑ በኋላ የመጨረሻው ዕለት በፈተናው ወቅት ረብሻ መነሳቱን ይናገራል። « ተማሪው ብዛት ነበረው። 842 ተማሪ በአንድ አዳራሽ ውስጥ ነው የተፈተነው። ይህ ሲሆን ሲቪክስ ፈተና ላይ የተወሰነ ረብሻ ተነሳ። »
ሌላው የቲሊሊ መሰናዶ ትምህርት ቤት ተማሪ እና የዘንድሮ የ12ኛ ክፍል ተፈታኝ የሆነው መለሰ እንደሚለው የተፈታኙ ቁጥር እንደውም ከ1000 በላይ ነበር። እሱ እንደሚለው 842ቱ እስካሁን ውጤት ያልመጣላቸው ተማሪዎች ናቸው። « የአፈታተኑን ህግ አላከበሩም። ህጉ በአንድ መፈተኛ ጣቢያ ላይ 36 ተማሪ ነው መፈተን ያለበት ይላል። እነሱ ግን የማታ፣ የቀን እና መደበኛ ተማሪን 1080 ተማሪ ያህል በአንድ ጊዜ ነው የተፈተነው። ያኔ መደማመጥ ጠፋ እና ረብሻ መጣ» ይላል መለሰ። ወደ 200 ገደማ ተማሪ ውጤት እንደተለቀቀላቸው አክሎ በመግለፅ። የረብሻው ምክንያት ግልፅ አይደለም የሚለው መሰለ፤ ምክንያቱ በአንድ ቦታ በርካታ ተማሪዎች መፈተናቸው የሚል እምነት አለው።
እንዲሁ ከቲሊሊ ወደ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ግሽ አባይ ግቢ የተጓዘችው ተማሪ ተፈራች እንደገለፀችልን ረብሻው የተጀመረው ፈተና መፈተን ከጀመሩ አንድ ሰዓት ገደማ በኋላ ነው። ከዛም« ከየት እንደመጣ አይታወቅም ረብሻው ጋለ። ማን እንደረበሸ አይታወቅም። የሚሰራውም ተረበሸ። ሰዓት እንጠቀም ስንል መንጭቀው ፈተናችንን ተቀበሉን» ተፈራች አክላ እንደገለፀችልን ውጤቷቸውን እስካሁን በከፊል ያገኙት ተማሪዎች ከአዳራሹ መውጫ ጋ የተቀመጡ ተማሪዎች ናቸው። ለፈተናው በአግባቡ ተዘጋጅቴ ነበር የምትለው ተፈራች እስካሁን የአንዳቸውንም ፈተናዎች ውጤት ባለማግኘቷ ሀዘን ተሰምቷታል።
ተማሪዎቹ ከሚመለከተው አካል ስለ ውጤታቸው ለመጠየቅ ያደረጉት ጥረት ነበር። መለሰ እንደገለፀልን ያገኙት ምላሽ አጥጋቢ አይደለም። « ተማሪዎችን አደራጅተን የወረዳውን ፅህፈት ቤት ጠይቀናል። ይለቀቃል በተስፋ ጠብቁ ነው ያሉን። እስካሁን ምንም ነገር የለም።
የቲሊሊ ርዕሰ መምህር የሆኑት አስቻለው ደሴ፤ የበርካታ ተማሪዎቻቸው ውጤት የቀረበትን ምክንያት ከወረዳ አንስቶ እስከ ዞን ትምህርት መምሪያ እና ክልል ትምህርት ቢሮ አጠያይቀው «ተገቢ ምላሽ አግኝተናል» ይላሉ። « ፈተናውን በሚወስዱበት ጊዜ የማህበራዊ ሳይንስ ተማሪዎች ፈተና ሥርዓቱን ጥሰዋል። የሲቪክስ እና የታሪክ ፈተና በሚሰጥበት ጊዜ ችግር ፈጥረው ነበር። እና ፈተናቸው ተይዞ ነበር። አሁን ግን የሁሉም ተማሪዎች ውጤት ተለቋል » ይላሉ። በተመሳሳይ ጊዜ ውጤቱ ተማሪዎች ጋር እንዳልደረሰ የተናገሩት ርዕሰ መምህር።
በተቀሩት እና ባልተሰረዙት አምስት ፈተናዎች ጥሩ ውጤት ያመጡ ተማሪዎች ወደ ዮንቨርስቲ የመግባት እድል የሚኖራቸው ሲሆን ከማለፊያ ነጥቡ በታች ያመጡ ተማሪዎች ደግመው የመፈተን እድል ብቻ ነው የሚኖራቸው ብለዋል ርዕሰ መምህር አስቻለው። እሳቸውም ተማሪዎቹን ወደ ዩንቨርስቲው ከማድረስ ውጪ በረብሻው ወቅት በቦታው ስላልነበሩ የረብሻው መንስዔ ምን እንደሆነ አላውቅም ብለዋል። መንግሥት የተፈፀመውን ችግር ከግምት አስገብቶ ነው ውጤቱን የለቀቀው የሚል ዕምነት ያላቸው ርዕሰ መምህር አስቻለው ያን ያህል ተማሪ በአንድ ክፍል መፈተን እንዳልነበረበት ያምናሉ። ታድያ ህገ ደንቡ ባልተጠበቀበት ሁኔታ ተማሪዎቹን ባህር ዳር ድረስ ወስዶ መፈተን ለምን አስፈለ? ርዕሰ መምህር አስቻለው ከ100 ኪሜትር በላይ ሄደው መፈተናቸው ሳይሆን ችግሩ «ከፈተና ህግ ውጪ ከ1000 በላይ ተማሪዎችን በአንድ አዳራሽ መፈተናቸው ነው ክፋት የሚሆነው» ይላሉ።
በፈተና ወቅት የተነሳው ረብሻ ምናልባት ለበርካታ ተማሪዎች በቂ ውጤት አለማምጣት ምክንያት ሆኖ ይሆናል። መብራት ዮንቨርስቲ ሊያበቃው የሚያስችል ውጤት አገኛለሁ የሚል እምነቱ ተሟጦ አልጠፋም። ከክፍል ውጤት ሲሰጥ ምርጥ ውጤት ከሚያስመዘግቡት ተማሪዎች ተርታ ይሰለፍ እንደነበር ገልፆልናል። «እስከ 5ኛ ነበር የምወጣው። ደግሞ በጣም በትክክል ስለሰራን እድል ነበረን»
መካከለኛ ውጤት የማስመዘግብ ተማሪ ነኝ የሚለው መለሰ የፈተናውን ይዘት ሲገመግም ፤ « ከባድም ፣ቀላልም ነበር ማለት አልችልም። መካከለኛ ነው። የማለፊያ ውጤት አመጣለው በሚል ራሴን አፅናንቼ ነበር።»
እስካሁን ድረስ የ 12ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ መልቀቂያ ፈተና ውጤታችን ይፋ ባለመሆኑ ለቲሊሊ 12ኛ ክፍል ተፈታኞች አቤቱታ ምላሽ ያፈላለገው የወጣቶች ዓለም ዝግጅትን በድምፅ መከታተል ይቻላል።
ልደት አበበ
ኂሩት መለሰ