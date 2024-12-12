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የቱርኩ የኢትዮጵያና የሶማሊያ ስምምነት ምንነት

ሐሙስ፣ ታኅሣሥ 3 2017

በጋራ መግለጫው መሠረት ፣ ኢትዮጵያ፣ ሶማሊያ እና ቱርክ በመጪው የካቲት ወር ውይይት ለማድረግ ከሥምምነት መድረሳቸውን አሶሼትድ ፕሬስ ዘግቧል። በዘገባው መሠረት ውይይቱ በአራት ወራት ውስጥ ሊጠናቀቅ ታቅዷል። ስምምነቱ የሶማሊያን የግዛት አንድነት፣ የሚያከብር እና ኢትዮጵያ የባሕር በር ብታገኝ ሊኖር የሚችለውን ጠቀሜታ እውቅና የሚሰጥ ይሆናል።

https://p.dw.com/p/4o4L2
Türkei vermittelt Abkommen zwischen Somalia und Äthiopien zur Beendigung des Territorialstreits
ምስል DHA

የቱርኩ የኢትዮጵያና የሶማሊያ ስምምነት ምንነት

ኢትዮጵያ እና ሶማሊያ በመካከላቸው የተፈጠረውን ውዝግብ ለለመፍታት  “ቴክኒካዊ ውይይት” ለማድረግ መስማማታቸውን ሁለቱን ሀገራት ስታሸማግል የቆየችው የቱርክ ፕሬዝዳንት ረቺብ ጣይብ ኤርዶኻን አስታውቀዋል ።የቱርክ ፕሬዝዳንት ኤርዶኻን ከኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ እና km,ሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼይክ ሞሐመድ ጋር ትላንት ረቡዕ በተናጠል ከተነጋገሩ በኋላ ሦስቱ ሀገሮች በአንድ የጋራ መግለጫ ላይ ተስማምተዋል። 

ለሦስተኛ ዙር ቀጠሮ የተያዘለት የኢትዮጵያ እና የሶማሊያ ውይይት በቱርክ
በጋራ መግለጫው መሠረት ኢትዮጵያ፣ ሶማሊያ እና ቱርክ በመጪው የካቲት ወር ውይይት ለማድረግ ከሥምምነት መድረሳቸውን አሶሼትድ ፕሬስ ዘግቧል። በአገባው መሠረት  ውይይቱ በአራት ወራት ውስጥ ሊጠናቀቅ ታቅዷል። ስምምነቱ የሶማሊያን የግዛት አንድነት፣ የሚያከብር እና ኢትዮጵያ የባሕር በር ብታገኝ ሊኖር የሚችለውን ጠቀሜታ እውቅና የሚሰጥ ይሆናል።

በኢትዮጵያ እና በሶማሊያ መካከል የቀጠለው ውዝግብ

ስለ ቴክኒካዊው ስምምነት ምንነትና ኢትዮጵያ ባለፈው ዓመት የባህር በር ለማግኘት ከሶማሌላንድ ጋር ስለ ተፈራረመችው  “የአጋርነት እና የትብብር የመግባቢያ ሥምምነት” እጣ ፈንታ ለንደን የሚገኙትን የአፍሪቃ ቀንድ ጉዳዮች ተንታኝ አቶ አብዱራህማን ሰዒድ በስልክ የተደረገላቸውን ቃለ መጠይቅ ከድምፅ ማእቀፉ ማድመጥ ይቻላል ። 

ኂሩት መለሰ
ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር
 

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አማሊ የተባለ ግዙፍ መርከብ በበርበራ ወደብ ቆሞ

ሶማሌላንድ የበርበራ ወደብ የኢትዮጵያን 30 በመቶ ጭነት እንዲያስተናግድ ትፈልጋለች

ሶማሌላንድ የበርበራ ወደብ የኢትዮጵያን 30 በመቶ ጭነት እንዲያስተናግድ ትፈልጋለች

የበርበራ ወደብ የኢትዮጵያን 30 በመቶ ጭነት እንዲያስተናግድ የሶማሌላንድ ባለሥልጣናት አቅደዋል። ለዚህም የወደብ አጠቃቀም እና የጉምሩክ ሥርዓቶችን የተመለከተ ሥምምነት በኢትዮጵያ እና በሶማሌላንድ መካከል መፈረም አለበት። ሥምምቱ በሚቀጥሉት 60 ቀናት ሊፈረም እንደሚችል የሶማሌላንድ የወደቦች አስተዳደር ባለሥልጣን ኃላፊ ለዶይቼ ቬለ ተናግረዋል።
ኤኮኖሚረቡዕ፣ ሚያዝያ 23 2016
የሶማሊያ ዋና ከተማ ሞቃዲሹ

አንድ የኢትዮጵያ ዲፕሎማት ሶማሊያን በ72 ሰዓታት ውስጥ ለቅቀው እንዲወጡ ታዘዙ

አንድ የኢትዮጵያ ዲፕሎማት ሶማሊያን በ72 ሰዓታት ውስጥ ለቅቀው እንዲወጡ ታዘዙ

ከኢትዮጵያ ጋር ከፍተኛ ዲፕሎማሲያዊ ውዝግብ ውስጥ የገባችው ሶማልያ ዋና ከተማ ሞቅዲሾ ውስጥ የተመደቡ አንድ የኢትዮጵያ ዲፕሎማትን ከትናንት ጀምሮ በ72 ሰዓታት ውስጥ ሀገሪቱን ለቅቀው እንዲወጡ አዘዘች ።
ኅብረተ ሰብረቡዕ፣ ጥቅምት 20 2017