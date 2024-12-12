የቱርኩ የኢትዮጵያና የሶማሊያ ስምምነት ምንነት

የቱርኩ የኢትዮጵያና የሶማሊያ ስምምነት ምንነትሐሙስ፣ ታኅሣሥ 3 2017
ኢትዮጵያ እና ሶማሊያ በመካከላቸው የተፈጠረውን ውዝግብ ለለመፍታት “ቴክኒካዊ ውይይት” ለማድረግ መስማማታቸውን ሁለቱን ሀገራት ስታሸማግል የቆየችው የቱርክ ፕሬዝዳንት ረቺብ ጣይብ ኤርዶኻን አስታውቀዋል ።የቱርክ ፕሬዝዳንት ኤርዶኻን ከኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ እና km,ሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼይክ ሞሐመድ ጋር ትላንት ረቡዕ በተናጠል ከተነጋገሩ በኋላ ሦስቱ ሀገሮች በአንድ የጋራ መግለጫ ላይ ተስማምተዋል።
ለሦስተኛ ዙር ቀጠሮ የተያዘለት የኢትዮጵያ እና የሶማሊያ ውይይት በቱርክ
በጋራ መግለጫው መሠረት ኢትዮጵያ፣ ሶማሊያ እና ቱርክ በመጪው የካቲት ወር ውይይት ለማድረግ ከሥምምነት መድረሳቸውን አሶሼትድ ፕሬስ ዘግቧል። በአገባው መሠረት ውይይቱ በአራት ወራት ውስጥ ሊጠናቀቅ ታቅዷል። ስምምነቱ የሶማሊያን የግዛት አንድነት፣ የሚያከብር እና ኢትዮጵያ የባሕር በር ብታገኝ ሊኖር የሚችለውን ጠቀሜታ እውቅና የሚሰጥ ይሆናል።
በኢትዮጵያ እና በሶማሊያ መካከል የቀጠለው ውዝግብ
ስለ ቴክኒካዊው ስምምነት ምንነትና ኢትዮጵያ ባለፈው ዓመት የባህር በር ለማግኘት ከሶማሌላንድ ጋር ስለ ተፈራረመችው “የአጋርነት እና የትብብር የመግባቢያ ሥምምነት” እጣ ፈንታ ለንደን የሚገኙትን የአፍሪቃ ቀንድ ጉዳዮች ተንታኝ አቶ አብዱራህማን ሰዒድ በስልክ የተደረገላቸውን ቃለ መጠይቅ ከድምፅ ማእቀፉ ማድመጥ ይቻላል ።
ኂሩት መለሰ
ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር