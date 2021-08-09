 የተፈናቃዮች ይዞታና እጣ ፈንታ በኢትዮጵያ | ኢትዮጵያ | DW | 20.03.2022

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ኢትዮጵያ

የተፈናቃዮች ይዞታና እጣ ፈንታ በኢትዮጵያ

ከወራት ወዲህ በአፋር የተለያዩ ከተሞች ዳግም በተቀሰቀሰው ጦርነት እና አሁንም በሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ «ህወሓት» ቁጥጥር ስር ካሉ ከተሞች ና ከኦሮምያና ከትግራይ ክልሎች የሚፈናቀለው  ዜጋ ቁጥርም ከእለት ወደ እለት እየጨመረ ነው።የአማራ ክልል በቅርቡ ባወጣው መረጃ መሰረት በክልሉ የተፈናቃዮች ቁጥር ወደ 1 ሚሊዮን 300 ሺህ ተጠግቷል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 30:30

የተፈናቃዮች ይዞታና እጣ ፈንታ በኢትዮጵያ

በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች በተካሄዱና በመካሄድ ላይ ባሉ ጦርነቶች ግጭቶች እንዲሁም በሌሎች ሰው ሰራሽና ተፈጥሮአዊ ችግሮች የተፈናቀሉ ሰዎች ቁጥር እጅግ አሻቅቧል። ከአንድ ዓመት ከ6 ወር በፊት በትግራይ ተጀምሮ በኋላም በአማራና በአፋር ክልሎች የተስፋፋው ጦርነት ለተፈናቃዮች ቁጥር ማሻቀብ ዐብዩን ድርሻ ይይዛል። ከወራት ወዲህ በአፋር የተለያዩ ከተሞች ዳግም በተቀሰቀሰው ጦርነት እንዲሁም አሁንም በሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ «ህወሓት» ቁጥጥር ስር ካሉ ከተሞች ና ከኦሮምያና ከትግራይ ክልሎች የሚፈናቀለው  ዜጋ ቁጥርም ከእለት ወደ እለት እየጨመረ ነው። በቅርቡ ደግሞ የትግራይ ተፈናቃዮች ወደ አማራ ክልል መግባት ጀምረዋል። የአማራ ክልል በቅርቡ ባወጣው መረጃ መሰረት በክልሉ የተፈናቃዮች ቁጥር ወደ አንድ ሚሊዮን 300 ሺህ ተጠግቷል። በአፋር የሚገኙ ተፈናቃዮች ቁጥርም ከ35o ሺህ በልጧል። ጦርነቱ ብቻ ሳይሆን ላለፉት ሁለት ዓመታት ደቡብና ምሥራቅ ኢትዮጵያን የመታው ከባድ ድርቅም አርብቶ አደሮችን ከቀያቸው እንዲሰደዱ እያደረገ ነው።  የተፈናቃዮች ቁጥር እያደገ በሄደበት በአሁኑ ጊዜም የምግብና የመጠለያ ችግር እየተባባሰ በመሄድ ላይ መሆኑ ይሰማል።

የዛሬው ውይይታችን «በኢትዮጵያ የተፈናቃዮች ይዞታና እጣ ፈንታ ላይ ያተኩራል።በዚህ ርዕስ ላይ የሚወያዩ አራት እንግዶች አሉን።እነርሱም ወይዘሮ ራኬብ መሰለ የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ፤አቶ ደበበ ዘውዴ  የብሔራዊ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን የሕዝብ ግንኙነት ዳይሮክተሬት ዳይሬክተር ፤አቶ ሙሉጌታ አበበ የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መኢአድ ምክትል ሊቀ መንበር እንዲሁም መምህር ሞሐመድ ኑር ሁሴን ከአፋሩ ኤርበቲ ወረዳ ተፈናቅለው በአፍዴራ ከተማ የተጠለሉ የአፋር ነዋሪ ናቸው።

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ኂሩት መለሰ  

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የተፈናቃዮች ይዞታና እጣ ፈንታ በኢትዮጵያ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

«ወልድያ በመድፍ ተመታች፣ከተኩስ አቁም ወዲህ 250 ሺህ ተፈናቀሉ»የአማራ ክልል

«ወልድያ በመድፍ ተመታች፣ከተኩስ አቁም ወዲህ 250 ሺህ ተፈናቀሉ»የአማራ ክልል 09.08.2021

የአማራ ክልል መንግስት የኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ዋና ዳይሬክተር አቶ ግዛቸው ሙሉነህ እንዳሉት ህወሓት ትናንት ምሽት በወልዲያ ከተማ ላይ ሁለት መድፎችን ተኩሶ በንፁሐን ላይ ጉዳት ደርሷል፡፡ የተናጠል ተኩስ አቁም ከታወጀ በኃላ በአማራ ክልል ሰሜናዊ አካባቢዎች ውጊያ በመቀጠሉ 250ሺህ ሰዎች ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለዋል።