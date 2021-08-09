የተፈናቃዮች ይዞታና እጣ ፈንታ በኢትዮጵያ  

ከወራት ወዲህ በአፋር የተለያዩ ከተሞች ዳግም በተቀሰቀሰው ጦርነት እና አሁንም በሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ «ህወሓት» ቁጥጥር ስር ካሉ ከተሞች ና ከኦሮምያና ከትግራይ ክልሎች የሚፈናቀለው ዜጋ ቁጥርም ከእለት ወደ እለት እየጨመረ ነው።የአማራ ክልል በቅርቡ ባወጣው መረጃ መሰረት በክልሉ የተፈናቃዮች ቁጥር ወደ 1 ሚሊዮን 300 ሺህ ተጠግቷል።
በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች በተካሄዱና በመካሄድ ላይ ባሉ ጦርነቶች ግጭቶች እንዲሁም በሌሎች ሰው ሰራሽና ተፈጥሮአዊ ችግሮች የተፈናቀሉ ሰዎች ቁጥር እጅግ አሻቅቧል። ከአንድ ዓመት ከ6 ወር በፊት በትግራይ ተጀምሮ በኋላም በአማራና በአፋር ክልሎች የተስፋፋው ጦርነት ለተፈናቃዮች ቁጥር ማሻቀብ ዐብዩን ድርሻ ይይዛል። ከወራት ወዲህ በአፋር የተለያዩ ከተሞች ዳግም በተቀሰቀሰው ጦርነት እንዲሁም አሁንም በሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ «ህወሓት» ቁጥጥር ስር ካሉ ከተሞች ና ከኦሮምያና ከትግራይ ክልሎች የሚፈናቀለው ዜጋ ቁጥርም ከእለት ወደ እለት እየጨመረ ነው። በቅርቡ ደግሞ የትግራይ ተፈናቃዮች ወደ አማራ ክልል መግባት ጀምረዋል። የአማራ ክልል በቅርቡ ባወጣው መረጃ መሰረት በክልሉ የተፈናቃዮች ቁጥር ወደ አንድ ሚሊዮን 300 ሺህ ተጠግቷል። በአፋር የሚገኙ ተፈናቃዮች ቁጥርም ከ35o ሺህ በልጧል። ጦርነቱ ብቻ ሳይሆን ላለፉት ሁለት ዓመታት ደቡብና ምሥራቅ ኢትዮጵያን የመታው ከባድ ድርቅም አርብቶ አደሮችን ከቀያቸው እንዲሰደዱ እያደረገ ነው። የተፈናቃዮች ቁጥር እያደገ በሄደበት በአሁኑ ጊዜም የምግብና የመጠለያ ችግር እየተባባሰ በመሄድ ላይ መሆኑ ይሰማል።
የዛሬው ውይይታችን «በኢትዮጵያ የተፈናቃዮች ይዞታና እጣ ፈንታ ላይ ያተኩራል።በዚህ ርዕስ ላይ የሚወያዩ አራት እንግዶች አሉን።እነርሱም ወይዘሮ ራኬብ መሰለ የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ፤አቶ ደበበ ዘውዴ የብሔራዊ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን የሕዝብ ግንኙነት ዳይሮክተሬት ዳይሬክተር ፤አቶ ሙሉጌታ አበበ የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መኢአድ ምክትል ሊቀ መንበር እንዲሁም መምህር ሞሐመድ ኑር ሁሴን ከአፋሩ ኤርበቲ ወረዳ ተፈናቅለው በአፍዴራ ከተማ የተጠለሉ የአፋር ነዋሪ ናቸው።
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ኂሩት መለሰ