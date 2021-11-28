 የተፈናቃዮች ወደ ላሊበላ የመመለስ ዝግጅት | ኢትዮጵያ | DW | 02.12.2021

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ኢትዮጵያ

የተፈናቃዮች ወደ ላሊበላ የመመለስ ዝግጅት

መንግሥት ከሕወሓት ነፃ በወጡ አካባቢዎች አፋጣኝ የሰብአዊ ድጋፍና የመሰረተ ልማት ተቋማትን እንዲጠግን ተፈናቃዮች ጠየቁ። መንግሥት በበኩሉ አፋጣኝ ምላሽ ለመስጠት እየሠራ እንደሆነ አመልክቷል። የቴሌኮሙኒኬሽን፣ የመብራት እና መሰል አገልግሎቶችን ኅብረተሰቡ በአፋጣኝ መልሶ እንዲያገኝ እንደሚሠራም ገልጧል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:57

«ዘመቻ ለኅብረብሔራዊ አንድነት» 

መንግሥት ከሕወሓት ነፃ በወጡ አካባቢዎች አፋጣኝ የሰብአዊ ድጋፍና የመሰረተ ልማት ተቋማትን እንዲጠግን ተፈናቃዮች ጠየቁ። መንግሥት በበኩሉ አፋጣኝ ምላሽ ለመስጠት እየሠራ እንደሆነ አመልክቷል። አንድ በላሊበላ ከተማ ይኖሩ የነበሩ ተፈናቃይ ከተማቸው ነፃ በመውጣቷ ወደ አካባቢያቸው ለመመለስ መዘጋጀታቸውን ገልጠዋል። የቴሌኮሙኒኬሽን፣ የመብራት እና መሰል አገልግሎቶችን ኅብረተሰቡ በአፋጣኝ መልሶ እንዲያገኝ መንግሥት እንደሚሠራም ዐስታውቋል። 

ከላሊበላ ረጅም መንገድ አቋርጠው በባሕር ዳር ከተማ ተፈናቅለው የሚገኙት አቶ ቸኮለ ታዘበው የትውልድ ቦታቸው «ወራሪ» ካሉት የሕወሓት ታጣቂዎች ነፃ በመውጣቱ መደሰታቸውን፣ ወደ ትውልድ አካባቢያቸው ለመመለስ መዘጋጀታቸውን ተናግረዋል። የስልክ፣ የመብራትና የባንክ አገልግሎቶች በአስቸኳይ እንዲመለስላቸውም መንግስትን ጠይቀዋል።

በአካባቢው ካሉ ቤተዘመዶቻቸው እንዳረጋገጡት በላሊበላ አብያተ ክርስቲያናት ላይ የጎላ ችግር አልደረሰም፣ ሆኖም ይህ የሚረጋገጠው የአማራ ክልል መንግስት ባዋቀረው የአጥኝ ኮሚቴ ከተረጋገጠ በኋላ እንደሚሆን ገልፀዋል። በሰሜን ሸዋ ዞን የሸዋ ሮቢት ከተማ ነዋረ በበኩላቸው የሕወሓት ኃይሎች ከቀናት በፊት በመከላከያ፣ አማራ ልዩ ኃይል፣ ፋኖና ሚሊሺያ ከተባረረ በኋላ የስልክና የመብራት አገልግሎት እየተመለሰ እንደሆነ ተናግረዋል።

የአማራ ክልል ብልፅግና ፓርቲ ጽ/ቤት ኃላፊና የክልሉ ዘመቻ መምሪያ አባል አቶ ግርማ የሺጥላ ተጠይቀው በሰጡት ምላሽ ክልሉ ነፃ በወጡ አካባቢዎች የጉዳት መጠኑንና የደረሰውን ሰብአዊ ቀውስ እያጠና እንደሆነና በተለይ የመሰረተ ልማት ስራዎች እንዲጠገኑ ባለሙያ ተመድቦ እየተሰራ እንደሆነ አስረድተዋል። የተፈናቀሉ ወገኖችን መልሶ የማቀቋም ስራም ትኩረት ተሰጥቶት እየተሠራ ሲሆን፣ የእለት ምግብ አቅርቦትን በተመለከተም የአማራ ክልል አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ኮሚሽን እየሰራ ነው ብለዋል።

የሕወሓት ኃይሎች አጃቸውን በሰላም እንዲሰጡ የጠየቁት አቶ ግርማ ያ ካልሆነ ግን እርምጃው ተጠናክሮ ይቀጥላል ነው ያሉት። የመከላከያ ሰራዊት፣ የአማራ ልዩ ኃይል፣ የአማራ ሚሊሽና ፋኖ «ዘመቻ ለኅብረብሔራዊ አንድነት» ተብሎ በተሰየመ የማጥቃት ርምጃ በሕወሓት ስር የነበሩ በርካታ የአማራ ክልል ከተሞችን ሰሞኑን ነፃ አውጥተዋል።
ዓለምነው መኮንን

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ነጋሽ መሐመድ

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«ዘመቻ ለኅብረብሔራዊ አንድነት»   

ተዛማጅ ዘገባዎች

Ethiopians queue to receive aid distributed under a European Union (EU) funded project, in the Shinile Zone of Ethiopia Friday, April 8, 2016, near the border with Somalia. According to the European Commission, the EU has announced 122.5 million euros in aid to address the immediate needs of people affected by a worsening humanitarian and drought situation in Ethiopia. (AP Photo/Mulugeta Ayene)

የተፈናቃይ መበራከትና የርዳታው ጥረት 28.11.2021

አንድ ዓመት ያለፈው ትግራይ ላይ የተለኮሰው ጦርነት አድማሱን አስፍቶ በአፋር እና አማራ ክልል በርካቶችን ከቤት ንብረታቸው በማፈናቀሉ የርዳታ ፈላጊው ቁጥር በሚሊየኖች ሆኗል። በጦርነቱ ምክንያት ከሰሜን ወሎ ለተፈናቀሉ ወገኖች እያስተባበሩ ይደግፉ የነበሩ ዛሬ እነሱም ርዳታ ጠባቂዎች መሆናቸው ታይቷል።

85 per cent of displaced people from Waghemra Nationality Admin of Dahina woreda, who returned back to their places did not get food aid according to the Nationality Admin. deputy chief. The number of IDP’s from Waghemra who fled to Bahir Dar and Ebnat woreda of South Gondar was 60,000. Author: Alemenew Mekonnen / DW

አስቸኳይ ርዳታ የሚጠብቁት የዋግኽምራ ተፈናቃዮች 17.11.2021

በአካባቢው በነበረው ጦርነት ምክንያት ተፈናቅለው ከነበሩት የዋግኽምራ ብሔረሰብ አስስተዳደር ነዋሪዎች መካከል ከ85 ከመቶ የሚሆኑት ወደ ብሔረሰብ አስተዳደር ቢመለሱም አስፈላጊው የምግብ እርዳታ እየደረሳቸው አይደለም። ብሔረሰብ አስተዳደሩ ምግብ ዋስትና ጽ/ቤት ደግሞ መድረስ በሚቻልባቸው አካባቢዎች ምግብ ማድረስ ጀምሬያለሁ ይላል፡፡