የተፈናቃዮች ወደ ላሊበላ የመመለስ ዝግጅት

መንግሥት ከሕወሓት ነፃ በወጡ አካባቢዎች አፋጣኝ የሰብአዊ ድጋፍና የመሰረተ ልማት ተቋማትን እንዲጠግን ተፈናቃዮች ጠየቁ። መንግሥት በበኩሉ አፋጣኝ ምላሽ ለመስጠት እየሠራ እንደሆነ አመልክቷል። የቴሌኮሙኒኬሽን፣ የመብራት እና መሰል አገልግሎቶችን ኅብረተሰቡ በአፋጣኝ መልሶ እንዲያገኝ እንደሚሠራም ገልጧል።
መንግሥት ከሕወሓት ነፃ በወጡ አካባቢዎች አፋጣኝ የሰብአዊ ድጋፍና የመሰረተ ልማት ተቋማትን እንዲጠግን ተፈናቃዮች ጠየቁ። መንግሥት በበኩሉ አፋጣኝ ምላሽ ለመስጠት እየሠራ እንደሆነ አመልክቷል። አንድ በላሊበላ ከተማ ይኖሩ የነበሩ ተፈናቃይ ከተማቸው ነፃ በመውጣቷ ወደ አካባቢያቸው ለመመለስ መዘጋጀታቸውን ገልጠዋል። የቴሌኮሙኒኬሽን፣ የመብራት እና መሰል አገልግሎቶችን ኅብረተሰቡ በአፋጣኝ መልሶ እንዲያገኝ መንግሥት እንደሚሠራም ዐስታውቋል።
ከላሊበላ ረጅም መንገድ አቋርጠው በባሕር ዳር ከተማ ተፈናቅለው የሚገኙት አቶ ቸኮለ ታዘበው የትውልድ ቦታቸው «ወራሪ» ካሉት የሕወሓት ታጣቂዎች ነፃ በመውጣቱ መደሰታቸውን፣ ወደ ትውልድ አካባቢያቸው ለመመለስ መዘጋጀታቸውን ተናግረዋል። የስልክ፣ የመብራትና የባንክ አገልግሎቶች በአስቸኳይ እንዲመለስላቸውም መንግስትን ጠይቀዋል።
በአካባቢው ካሉ ቤተዘመዶቻቸው እንዳረጋገጡት በላሊበላ አብያተ ክርስቲያናት ላይ የጎላ ችግር አልደረሰም፣ ሆኖም ይህ የሚረጋገጠው የአማራ ክልል መንግስት ባዋቀረው የአጥኝ ኮሚቴ ከተረጋገጠ በኋላ እንደሚሆን ገልፀዋል። በሰሜን ሸዋ ዞን የሸዋ ሮቢት ከተማ ነዋረ በበኩላቸው የሕወሓት ኃይሎች ከቀናት በፊት በመከላከያ፣ አማራ ልዩ ኃይል፣ ፋኖና ሚሊሺያ ከተባረረ በኋላ የስልክና የመብራት አገልግሎት እየተመለሰ እንደሆነ ተናግረዋል።
የአማራ ክልል ብልፅግና ፓርቲ ጽ/ቤት ኃላፊና የክልሉ ዘመቻ መምሪያ አባል አቶ ግርማ የሺጥላ ተጠይቀው በሰጡት ምላሽ ክልሉ ነፃ በወጡ አካባቢዎች የጉዳት መጠኑንና የደረሰውን ሰብአዊ ቀውስ እያጠና እንደሆነና በተለይ የመሰረተ ልማት ስራዎች እንዲጠገኑ ባለሙያ ተመድቦ እየተሰራ እንደሆነ አስረድተዋል። የተፈናቀሉ ወገኖችን መልሶ የማቀቋም ስራም ትኩረት ተሰጥቶት እየተሠራ ሲሆን፣ የእለት ምግብ አቅርቦትን በተመለከተም የአማራ ክልል አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ኮሚሽን እየሰራ ነው ብለዋል።
የሕወሓት ኃይሎች አጃቸውን በሰላም እንዲሰጡ የጠየቁት አቶ ግርማ ያ ካልሆነ ግን እርምጃው ተጠናክሮ ይቀጥላል ነው ያሉት። የመከላከያ ሰራዊት፣ የአማራ ልዩ ኃይል፣ የአማራ ሚሊሽና ፋኖ «ዘመቻ ለኅብረብሔራዊ አንድነት» ተብሎ በተሰየመ የማጥቃት ርምጃ በሕወሓት ስር የነበሩ በርካታ የአማራ ክልል ከተሞችን ሰሞኑን ነፃ አውጥተዋል።
ዓለምነው መኮንን
ማንተጋፍቶት ስለሺ
ነጋሽ መሐመድ