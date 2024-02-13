የተፈናቃዮች ሮሮ

የተፈናቃዮች ሮሮማክሰኞ፣ የካቲት 5 2016
ከሑመራና ማይኻድራ አካባቢዎች ተፈናቅለው በማዕከላዊ ጎንደር ዞን “ቀበሮ ሜዳ” የተፈናቃዮች ጣቢያ የሚገኙ ተፈናቃዮች “ወደ አካባቢያችሁ ካልተመለሳችሁ እርዳታ አይሰጣችሁም ተብለናል” አሉ። እንደተፈናቃዮች እርዳታ ከተቋረጠባቸው 4ኛ ወራቸውን ይዘዋል። ጎንደር ከተማ የሚገኘው የተፈናቃዮች ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት በበኩሉ “ከጥቅምት 2016 ዓ ም ጀምሮ እርዳታ እንዲቋረጥ ከክልሉ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ኮሚሽን ደብዳቤ ደርሶኛል” ብሏል፣ የክልሉ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ኮሚሽን በበኩሉ “እርዳታ አልተቋረጠም” ሲል ምላሽ ሰጥቷል፡፡
የ2013 ዓ ም የሰሜን ኢትዮጵያን ጦርነት ተከትሎ ቀደም ሲል በትግራይ ስር በነበሩና አሁን የአማራ ክልል እስተዳደራቸው ከሚገኙት ሑመራና ማይኻድራ አካባቢዎችና ከሌሎች የትግራይ ወረዳዎች የተፈናቀሉ ነዋሪዎች በማዕከላዊ ጎንደር ቀበሮ ሜዳ በመጠለያ ጣቢያ ይገኛሉ፡፡
ከተፈናቃዮች መካከል በተለይ ከሁመራና ማይካድራ አካባቢዎች የተፈናቀሉ ተፈናቃዮች ወደ አካባቢያችሁ ካልተመለሳችሁ እርዳታ አታገኙም በመባላችን በችግር ላይ እንገኛለን ሲሉ ለዶይቼ ቬሌ ተናግረዋል፡፡
“(የተፈናቃይነት) መታወቂያ ተሰጥቶን፣ (ከጥቅምት 2013 ዓ ም ጀምሮ እስከ ጥቅምት 2016 ድረስ በዚሁ መጠለያ ጣቢያ እንገኛለን፣እስካሁን ስንረዳ ቆይተናል፣ የጥቅምት 2016 እርዳታ ሲመጣ ግን ወደ አካባቢያችሁ ሂዱ፣ እርዳታ አይሰጣችሁም ተብለናል፣ አሁን ወይ ወደ ቦታችን አልወሰዱን ወይ እርዳታ አልሰጡን ተቸግረናል፡፡ ”
የክልሉ መንግስት ወደ አካባቢያው እንዲመለሱ ያደረገው ዝግጅት እንደሌለ የሚናገሩት ተፈናቃዮቹ፣ ይህ ባልተመቻቸበት ሁኔታ እርዳታ ማቋረጥ ተገቢ አይደለም ብለዋል፡፡
ስለመመለሳቸው ማንም እንዳላናገራቸው ተፈናቃዮቹ ጠቁመው አሁን እርዳታ በመቋረጡ ለረሀብ አደጋ ተጋልጠናል ነው የሚሉት፡፡
በጎንደር ከተማ አስተዳደር የተፈናቃዮች አስተባባሪ አቶ መላኩ ገብሬ ተጠይቀው የተጠቀሱት ተፈናቃዮች ወደ አካባቢያቸው እስካልተመለሱ ድረስ እርዳታ እንዳይሰጣቸው ደብዳቤ ደርሶኛል የሚል ምላሽ ሰጥተዋል፣ የትራንስፖርት ሁኔታዎች ለምን አልተመቻቹም ይህ ባለበለበት ሁኔታ እርዳታ ለምን ተቋረጠ? ስንል ጠይቀናቸው ነበር “የባጀት ችግር” አለብን ብለዋል፡፡
“የአማራ ክልል መንግስት መጥቶ ተፈናቃዮችን አወያይቷል፣... የሁመራ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ጽ/ቤት እንዲቀበላቸውና እርዳታ በዚያ በኩል እንዲያገኙ የተፈናቃዮች ዝርዝር መላኩንና ቀበሮ ሜዳ እርዳታ እንዳይሰጣቸው ከክልሉ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ኮሚሽን ጥቅምት 26/2016 ዓ ም ደብዳቤ ደርሾኛል፡፡” ብለዋል፡፡
ጽ/ቤታቸው ትራንስፖርት ለማቅረብ የባጀት ችግር እንዳለበት የሚናገሩት ኃላፊው ከሚመለከተው አካል ጋር እየተነጋገሩበት እንደሆነ አብራርተዋል፡፡
የአማራ ክልል አደጋ መከላከል፣ ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ኮሚሽነር ዲያቆን ተስፋሁን ባታብል በበኩላቸው ለተፈናቃዮች የሚሰጥ እርዳታ ስለመቋረጡ እንደማያውቁ ጠቁመው ተፈናቃዮችን ወደ ቦታቸው ለመመለስ የትራንስፖረት አቅርቦት ለማመቻቸት እየተሰራ ነው ብለዋል፡፡
“እርዳታ ስለማቋረጡና ስለተፃፈው ደብዳቤ መረጃ የለኝም፣ ዳይሬክተሩ ጽፎ ይሆናል ያን አረጋግጣለሁ፣ እርዳታ አልተቋረጠባቸውም፣ እየተሰጣቸው ነው፣ እርዳታ እንዲሰጣቸው መልዕክት አስታላልፌያለሁ፣ ተፈናቃዮችን ወደ ቦታቸው ለማድረስ ተፈጠረውን የትራንስፖርት ችግርን በተመለከተ ሰው ተመድቧል ወደ ቦታቸው እናደርሳቸዋልን፡፡” የሚል ምላሽ ሰጥተዋል፡፡
ተፈናቃዮች እንዲመለሱና እርዳታ እንዲቋረጥባቸው ደብዳቤ የተፃፈው ጥቅምት ወር ላይ እንደሆነ የጎንደር ተፈናቃዮች አስተባባሪ ቢናገሩም የትራንስፖርት አቅርቦቱ መጓተት በተፈናቃዮች ኑሮ ላይ ከባድ ፈተና መደቀኑን ነው አስተያየት ሰጪዎቹ የሚናገሩት፡፡
መንግስት አስፈላጊውን ዝግጅትና ሎጂስቲክስ በተሟላ ሁኔታ ሳያመቻች እርዳታ ማቋረጡንም ተገቢ አደለም ብለዋል፡፡
አለምነው መኮንን
ዮሃንስ ገብረእግዚአብሄር
እሸቴ በቀለ