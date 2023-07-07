 የተፈናቃዮች ሁኔታ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል | ኢትዮጵያ | DW | 07.07.2023

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ኢትዮጵያ

የተፈናቃዮች ሁኔታ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል

በ10 ክልሎች ውስጥ ተፈናቅለው የነበሩ 4.6 ሚሊዩን ከሚደርሱት ዜጎች መካከል 3.5 ሚሊዩን ወደ ቀያአቸው መመለሳቸውን ጠቅላይ ሚኒስቴር ዐቢይ አህመድ ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ትናንት በተካሄደው 28ኛው የህዝብ ተወካዩች ም/ቤት መደበኛ ስብሰባ ላይ በሰጡት ማብራሪያ ተፈናቃዩች በመሉ ወደ የቀያአቸው መመለስ እንዳለባቸው አጽንኦት ሰጥተዋል።

«የተፈናቃዮች ስጋት»

በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ውስጥ ተፈናቅለው ከነበሩት 475ሺህ ዜጎች ወደ ቀአቸው መመለሳቸውን የክልሉ መንግስት ገልጸዋል፡፡ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የአደጋ ስጋት ሥራ አመራር ኮሚሽን ኃላፊ አቶ ታረቀኝ ታሲሳ ከዚህ ቀደም በሰጡን ማብራሪያ ከተለያዩ የምዕራብ ወለጋ ዞን ወረዳዎች የተፈናቀሉ ዜጎች በባምባሲ እንደሚገኙ ጠቁመዋል። የተፈናቀሉ ዜጎች ለመመስ ስጋት ስነበራቸው በመጠለያ ጣቢያ እንዲቆዩ መደረጉንም ገልጸዋል። 22ሺህ የሚደርሱ ዜጎች ከምዕራብ ወለጋ ተፈናቅለው በክልሉ ባምባሲ ይገኛሉ። ጠቅላይ ሚኒስቴር ዐቢይ አህመድ በህዝብ ተወካዩች ምክር ቤት መደበኛ ስብሰባ ላይ በሰጡት ማብራሪያ በሚሊዩን የሚቆጠሩ ዜጎች አሁንም ተፈናቅለው እንደሚገኙ ተናግረዋል። የተጎዱ አካባቢዎችን መልሶ ለመገንባትና ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ዜጎችን መልሶ ማቋቋም እየተሠራ እንደሚገኝም ገልጸው የተፈናቀሉ ዜጎች ወደየቀአቸው ተመልሰው ተደራጅተው መኖር አለባቸው ብለዋል። ከኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ ዞን ጉልሶ እና ባቦ ጋምቤል የተባሉ  ወረዳዎች የተፈናቀሉ ወደ 22ሺህ የሚደርሱት ዜጎች ዛሬም በአሶሳ ዞን ባምባሲ ወረዳ በተዘጋጀው መጠለያ ጣቢያ ይገኛሉ። ከጥቅምት 2013 ጀምሮ ከባቦ ጋምቤል የተፈናቀሉና በባምባሲ የሚገኙ አቶ ሰይድ የተባሉ ነዋሪ የተፈናቀሉበት አካባቢ ዘላቂ ሰላም ሰፍኖ ዕርቅ ከወረደ ወደቀያቸው እንደሚመለሱ ተናግረዋል። ሆኖም በሚገኙበት መጠለያ ጣቢያ በትናትናው ዕለት ሰብአዊ ድጋፍ እንደተሰጣቸውም ጠቁመዋል።

Äthiopien Babo Gambel Binnenflüchtlinge

ባቦ ጋምቤል የሚገኙ ተፈናቃይ ወገኖች በከፊል

ለሁለት ዓመት ያህል በመጠለያ ጣቢያ የሚገኙ አቶ ማዕረጉ የተባሉ ነዋሪም በሰጡን አስተያየት ከዚህ ቀደም መኖሪያ ቤታቸውን ጨምሮ ንብረታቸው በሙሉ በመውደሙ እንዲሁም አስተማማኝ የጸጥታ ሁኔታ ባለመኖሩ መመለስ እንደማይፈልጉ ነው የተናገሩት። ንብረት ያቃጠሉ፣ በሰው ላይም ጉዳት ያደረሱ አካላት ለሕግ ባለማቅረባቸው ወደ ቀድሞ ቀያቸው ለመመለስ ስጋት እንዳላቸው ተናግረዋል። የነበሩበት ወረዳ የሚገኘው አብዛኛው የነዋሪው ንብረት መቃጠሉንና አርሶ አደሩ በመሸሹ በአካባቢው የግብርና ሥራ ለሁለተኛ ዓመት አለመሠራቱንም ገልጸዋል።

የምዕራብ ወለጋ ዞን የአደጋ ስጋት ጽ/ቤት/ ቡሳ ጎኖፋ ኃላፊ ወ/ሮ ነጻነት አለማየሁ ከዞናቸው በርካታ ቁጥር ያለው ነዋሪ ተፈናቅሎ እንደነበር ገልጸዋል። ከባቦ ጋምቤል፣ ቤጊና ቆንዳላ የተባሉ ወረዳዎች ሰዎች ተፈናቅለው እንደነበር በማመልከትም ሰላም በሰፈነባቸው ስፍራዎች ወደ 14 ሺህ የሚደርሱ ሰዎች ከዚህ በፊት ወደ ቆንዳላና ቤጊ ወረዳዎች መመለሳቸውን ተናግረዋል። በባቦ ጋምቤልና ጉልሶ የተፈናቀሉ ዜጎችን ከወረዳና ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ጋር በመነጋገር የጸጥታ ችግሮች ሲፈቱ ይመለሳሉም ብለዋል። በምዕራብ ወለጋ እና የተለያዩ የምዕራብ ኦሮሚያ አካባቢዎች በነበረው የጸጥታ ችግሮች ወደ 700 ሺህ የሚደርሱት ተፈናቅለው እንደነበር ከዚህ ቀደም መዘገባችን ይታወሳል።

ነጋሳ ደሳለኝ

ሸዋዬ ለገሠ

ኂሩት መለሰ

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«የተፈናቃዮች ስጋት»

ተዛማጅ ዘገባዎች

ቤኒሻንጉል የሰፈሩ ተፈናቃዮች እየተመሰሉ ነዉ

ቤኒሻንጉል የሰፈሩ ተፈናቃዮች እየተመሰሉ ነዉ 03.02.2023

ከ2013 ዓ.ም ጀምሮ ከምዕራብ ወለጋ ወደ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ባምባሲ ወረዳ የመጡ ሰዎች 18ሺ እንደሚደርሱ የክልሉ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን መረጃ ያመለክታል፡፡ከዞኑ ቆንዳላ ወረዳ ደግሞ ከ4000 በላይ ሰዎች በጥቅምት ወር ብቻ የተፈናቀሉ ሲሆን ከጥር 15 ጀምሮ ወደየ አካባቢአቸው መመለስ መጀመራቸውን ያነጋርናቸው ነዋሪዎች ተናግረዋል

በምስራቅ ወለጋ ተፈናቃዮች ስጋት ላይ መሆናቸዉን ተናገሩ

በምስራቅ ወለጋ ተፈናቃዮች ስጋት ላይ መሆናቸዉን ተናገሩ 21.02.2023

በምስራቅ ወለጋ ዞን ጎቡ ሰዩ ወረዳ አኖ ከተማ የሚገኙ ተፈናቃዮች አሁንም በስጋት ውስጥ እንደሚገኙ ተናገሩ፡፡ በጎቡ ሰዩ ወረዳ የነበሩ በመቶዎች የሞቆጠሩ ነዋሪዎች ከጥቃቱ ወዲህ አካባቢውን ለቀው መሄዳቸው ተመልክቷል፡፡ የምስራቅ ወለጋ ዞን የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ጽ/ቤት በጎቡ ሰዩ 5 ሺ የሚደርሱ ሰዎች መፈናቀላቸዉን ገልጿል፡፡

የተፈናቃዮች እሮሮ እና የሰላም ጥሪ

የተፈናቃዮች እሮሮ እና የሰላም ጥሪ 30.01.2023

የየአከባቢዎቹን ሰላም በማስፈን ወደ ቀያያችሁ እንመልሳችኋለን የሚል ቃል ቢገባልንም ሲፈጸም አናይም ይላሉ ተፈናቃዮቹ። ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል አሁን አንጻራዊ ሰላም መኖሩን ያስረዱት የክልሉ ባለስልጣን ግን ወደ ሌላ ክልል ከተፈናቀሉት ይልቅ ከኦሮሚያ ወደ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ተፈናቅለው ያልተመለሱት ዜጎች ጉዳይ ነው የሚያሳስበን ይላሉ፡፡