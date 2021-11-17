 የተፈናቃይ መበራከትና የርዳታው ጥረት | ኢትዮጵያ | DW | 28.11.2021

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ኢትዮጵያ

የተፈናቃይ መበራከትና የርዳታው ጥረት

አንድ ዓመት ያለፈው ትግራይ ላይ የተለኮሰው ጦርነት አድማሱን አስፍቶ በአፋር እና አማራ ክልል በርካቶችን ከቤት ንብረታቸው በማፈናቀሉ የርዳታ ፈላጊው ቁጥር በሚሊየኖች ሆኗል። በጦርነቱ ምክንያት ከሰሜን ወሎ ለተፈናቀሉ ወገኖች እያስተባበሩ ይደግፉ የነበሩ ዛሬ እነሱም ርዳታ ጠባቂዎች መሆናቸው ታይቷል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 30:55

እንወያይ

ኢትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ ምክንያቶች የምግብ ርዳታ የሚያስፈልጋቸው ወገኖች በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች አሉ። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ጎሳን መሠረት ባደረገ ጥቃት ምክንያት በምዕራብ እና ደቡብ ኢትዮጵያ እንዲሁም በምሥራቁ የሀገሪቱ ክፍል በርካቶች ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው አንዳንዶቹም በያሉበት ርዳታ ለመጠበቅ ተገድደዋል። የትግራዩ ጦርነት አድማሱን አስፍቶ ወደ አማራ እና አፋር ክልል በመዝለቁም የተፈናቃዩ ቁጥርም ሆነ የዕለት ደራሽ ርዳታ ፈላጊው መጠን በጣም ጨምሯል። መንግሥት ለእነዚህ ወገኖች ርዳታ ለማቅረብ የሚችለውን እያደረገ መሆኑን ይገልጻል። ችግሩ ያሳሰባቸው በጎ ፈቃደኞችም በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ኅብረተሰቡን በማስተባበር ሲንቀሳቀሱ ይታያል። አንዳንዶች እንደውም ከውጭ ከመጠበቅ ራስን መቻል ያዋጣል በሚል ጥረቱን ያበረታታሉ። ዶቼ ቬለ በዚህ ሳምንት ያካሄደው ውይይት በሀገር ውስጥ የተፈናቃዩ መበራከት፣ ለተቸገሩት ለመድረስ የሚደረገው የመንግሥትም ሆነ የበጎ ፈቃደኞች ጥረት ምን ይመስላል? በሙሉ ጉዳዮች ላይ ያተኩራል። 

ሸዋዬ ለገሠ

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እንወያይ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

85 per cent of displaced people from Waghemra Nationality Admin of Dahina woreda, who returned back to their places did not get food aid according to the Nationality Admin. deputy chief. The number of IDP’s from Waghemra who fled to Bahir Dar and Ebnat woreda of South Gondar was 60,000. Author: Alemenew Mekonnen / DW

አስቸኳይ ርዳታ የሚጠብቁት የዋግኽምራ ተፈናቃዮች 17.11.2021

በአካባቢው በነበረው ጦርነት ምክንያት ተፈናቅለው ከነበሩት የዋግኽምራ ብሔረሰብ አስስተዳደር ነዋሪዎች መካከል ከ85 ከመቶ የሚሆኑት ወደ ብሔረሰብ አስተዳደር ቢመለሱም አስፈላጊው የምግብ እርዳታ እየደረሳቸው አይደለም። ብሔረሰብ አስተዳደሩ ምግብ ዋስትና ጽ/ቤት ደግሞ መድረስ በሚቻልባቸው አካባቢዎች ምግብ ማድረስ ጀምሬያለሁ ይላል፡፡

Displaced people in Afar Iwa am 19.11.21

በአፋር በጦርነቱ ዳፋ የተፈናቃዮች ቁጥር ማሻቀብ 19.11.2021

አፋር ውስጥ በጦርነቱ ምክንያት ተፈናቃዮች ቁጥር እየጨመረ ነው። እንደ ክልሉ ባለሥልጣናት ገለጻ በተለይም ጦርነቱ ተስፋፍቶና ተባብሶ በቀጠለባቸው ባለፉት ሦስት ሳምንታት በአፋር የተፈናቃዮች ቁጥር ወደ 300 ሺህ ከፍ ብሏል።

Eyasu Mesfin, Amhara region emergency relief and food security bureau spokesperson Wo- Bahir Dar, Ethiopia Wann- 27.11.2021 Author- Alemnew Mekonnen (DW Correspondent)

በአማራ ክልል ተፈናቃዮች ለከፋ ችግር መጋለጣቸውን የክልሉ ባለሥልጣን ተናገሩ 27.11.2021

በአማራ ክልል በሚካሔደው ውጊያ የተፈናቀሉ ከ4 ሺሕ 900 በላይ ነፍሰ ጡር እና ከ10 ሺሕ 300 በላይ የሚያጠቡ እናቶች ለከፋ ችግር መጋለጣቸውን ክልሉ አስታወቀ። 2.1 ሚሊዮን ከደረሰው የተፈናቃዮች ቁጥር ውስጥ ከ54 ሺሕ በላይ ለከፋ ችግር የተዳረጉ ሕጻናት እንደሚገኙበት ተገልጿል።