 የተፈታሁት በህዝባዊ ሀይል ነው | ኢትዮጵያ | DW | 27.02.2023

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ኢትዮጵያ

የተፈታሁት በህዝባዊ ሀይል ነው

«ፖሊሶቹ ሳይሆኑ እንድታሰር ያደረጉት የክልሉ ባለስልጣናት ናቸው እየደወሉ መመሪያ ይሰጡ ነበር ያስለቀቀኝ የህዝብ ማዕበል ነው። በዚህ ትግል ህዝቡ አሸናፊ ሆኗል» እስክንድር ነጋ

የተፈታሁት በህዝባዊ ሀይል ነው

ከሁለት ቀናት በፊት አማራ ክልል ቡሬ ዳሞት ወረዳ በቁጥጥር ስር ውለው  የነበሩት የቀድሞ ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ፕሬዝዳንት  አቶ እስክንድር ነጋ ከአንድ ቀን እስር በኋላ በዋስ መፈታታቸውን ለዶቼ ቬሌ ተናግረዋል። አቶ እስክንድር በቁጥጥር ስር መዋላቸው ከተሰማ በኃላ በአማራ ክልል በደጀን እና በባሕር ዳር ከተማ በርካታ ወጣቶች ወደ ታሰሩበት ፖሊስ ጣቢያ  በመሄድ መታሰራቸዉን መቃወማቸዉን የባህርዳር ከተማ ነዋሪ የሆኑት አቶ ኃይለሚካኤል ተናግረዋል ።

ለቀድሞ ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ  ፕሬዝዳንቱ እስክንድር ነጋ ከባህርዳር ዘጠነኛ  ፖሊስ ጣቢያ በታሰሩበት ወቅት በሶስት ሰው መታወቂያ ዋስትና እንዲፈቱ  ዋስ ከሆኗቸው መሀከል አንዱ የሆነው ወጣት ኃይለሚካኤል ለዶቼ ቬሌ ሲናገር የተያዘበትን ሁኔታ እንደማንኛውም ሰው በሶሻል ሚዲያ ላይ ሲወጣ ነው የሰማሁት ያለው ወጣቱ በአካል ያገኘሁት ከእስር ሲፈታ ነው ብሏል«እንደ ታሪክ አጋጣሚ ለዋስትና የሶስት ሰው የቀበሌ መታወቂያ ሲያስፈልግ አንዱ ዋስ የሆንኩት እኔ ነኝ» ብሏል። አቶ እስክንድርን ለመቀበል ነዋሪው በነቂስ ነበር የወጣው ያለው ኃይለሚካኤል  «የባህርዳር እና የደጀን ከተማ ነዋሪዎች ፖሊስ ጣቢያውን ጨናንቆት ነበር ከእስር ሲለቀቅም  ከፍተኛ የሆነ ህዝብ በአክብሮት ነው የተቀበለው» ብለዋል 

የቀድሞ ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ  ፕሬዝዳንት እስክንድር ነጋ በቡሬ ከተማ ከሶስት ሰዎች ጋር በቁጥጥር ስር መዋላቸዉን ለዶቼ ቬሌ ተናግረዋል «በዚህ አጋጣሚ የደጀንን ወጣት ማመስገን እፈልጋው» ያሉት አቶ እስክንድር አያይዘውም «በዚህ ትግል መንግስት ሳይሆን ህዝብን ያሸነፈው ህዝብ ነው መንግስትን ያሸነፈው አዲስ ታሪክ ነው የተሰራው» ብለዋል።

በምን ምክንያት በህግ ቁጥጥር ስር እንደዋሉ ለጠየቅናቸው ጥያቄ  አቶ እስክንድር ነጋ ሲመልሱ ምንም የተነገረኝ ነገር የለም ብለዋል « ፖሊሶቹ አይደሉም እንድታሰር የሚወስኑት የክልሉ ባለስልጣናት ናቸው እየደወሉ መመሪያ ሚሰጡት ባለስልጣናት ናቸው ፖሊሶቹ በሙያቸው ከማገልገል ውጪ በዚህ ጉዳይ ውስጥ የሉበትም » ሶስት ነን ነበር  የታሰርነው ያሉት አቶ እስክንድር ሶስቱም በቀበሌ መታወቂያ ዋስትና እንደወጡ ተናግረው «ያስለቀቀን የህዝብ ሀይል ነው »ሲሉ ምስጋናቸውን አቅርበዋል ።

የባህር ዳሩ ዘጋቢያችን አለምነህ መኮንን የአቶ እስክንድር ነጋን እስር በተመለከተ ይመለከታቸዋል ያላቸውን የአማራክልል ባለስልጣናትን ለማነጋገር ያደረገው ሙከራ አልተሳካም

አቶ እስክንድር ነጋ ሀምሌ 16 2014 ዓም የቀድሞ ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲን በፍቃዳቸዉ ከለቀቁ በኃላ የት እና በምን ሁኔታ ላይ እንደነበሩ እንዲሁም ስለወደፊት እቅዳቸው ጠይቀናቸዉ መልስ ለመስጠት ፈቃደኛ አልሆኑም።

ማኅሌት ፋሲል 

ነጋሽ መሐመድ

 

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ተዛማጅ ዘገባዎች

8.06.2020 Urban growth and the housing problem in Addis Ababa. Balderas for true democracy will start registering complaints of the addis ababa city residents on housing program . There are many individuals who didn't get their home almost for 15 years since their registration. Housing problem ( the case of condominium ) is the unsolved critical problem in the city.

የባልደራስ አባላት እስር 07.03.2022

ባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ 33 አባሎቼ የካራማራ 15 ወጣቶች ደግሞ የአድዋ ድልን ከማክበር ጋር በተያያዘ ታስረውብኛል አለ። ከአድዋ በአል አከባበር ጋር በተያያዘም ሌሎች 15 በድምሩ 48 ሰዎች መታስራቸውን የድርጅቱ ፕረዚደንት አቶ እስክንድር ነጋ ለዶይቸ ቬለ (DW) ተናግረዋል።

Eskinder Nega Äthiopien Journalist & Menschenrechtsaktivist####### A photo taken on September 3, 2018, shows Jawar Mohammed, a prominent Oromo activist and the director of the Oromo Media Network, posing during an interview with AFP in Addis Ababa, Ethiopia. - Ethiopian opponent Jawar, running the United States-based Oromia Media Network (OMN), returned to Ethiopia in August 2018 after the country withdrew coup plotting charges it had filed against him in 2017. (Photo by Maheder HAILESELASSIE TADESE / AFP) (Photo credit should read MAHEDER HAILESELASSIE TADESE/AFP/Getty Images)

አቶ እስክንድር ነጋ ከእስር ተፈቱ፤ የእነ አቶ ጃዋር ፍቺ እየተጠበቀ ነው 07.01.2022

አንድ አመት ከስድት ወር ገደማ እስር ላይ የቆዩት አቶ እስክንድር ነጋ እና አቶ ስንታየሁ ቸኮል መፈታታቸውን ፖርቲያቸው ባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ አረጋግጧል። ድምጻዊ ሐጫሉ ሁንዴሳ ሰኔ 2012 ዓ.ም. ከተገደለ በኋላ የታሰሩት የኦሮሞ ፌድራሊስት ኮንግረስ አመራሮች አቶ ጃዋር መሐመድ እና አቶ በቀለ ገርባ ፍቺ እየተጠበቀ ነው።

​​​​​​​ብርጋዴር ጀኔራል ተፈራ ማሞ ባህር ዳር ከተማ 9ኛ ፖሊስ ጣቢያ ናቸው ተባለ

​​​​​​​ብርጋዴር ጀኔራል ተፈራ ማሞ ባህር ዳር ከተማ 9ኛ ፖሊስ ጣቢያ ናቸው ተባለ 18.05.2022

ባለቤታቸው ወይዘሮ መነን ኃይሌ የፌዴራልና የክልል መንግሥታት እንደሚበሳጩባቸው መረጃ ሲነግሯቸው በሀቅ ከማገልገላቸው በቀር የሚሰጧቸው መግለጫዎች ለእሥርም ሆነ ከሌሎች ጋር ለግጭት እንደማይዳርጋቸው ይገልፁ እንደነበር ተናግረዋል።