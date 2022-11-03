 የተፈረመው የሰላም ስምምነትና ተግባራዊነቱ | ኢትዮጵያ | DW | 06.11.2022

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ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

የተፈረመው የሰላም ስምምነትና ተግባራዊነቱ

በአፍሪቃ ኅብረት አስተባባሪነት በፌደራል መንግሥቱ እና በህወሃት ተወካዮች ፕሪቶሪያ ደቡብ አፍሪቃ ውስጥ የተደረሰውን የሰላም ስምምነት ያበሰሩት የአፍሪቃ ኅብረት ልዩ መልእክተኛ ኦሊሴንጎን ኦባሳንጆ ተግባራዊነቱ በሂደት እንደሚከወን አጽንኦት ሰጥተዋል።

የሰላም ስምምነቱ

ትግራይ ክልል ውስጥ ተለኮሰው ወደ አጎራባች ክልሎች ተዛምቶ ከፍተኛ ውድመት ያስከተለው ጦርነት በተጀመረ ልክ በሁለተኛ ዓመቱ ዋዜማ በሰላም ስምምነቱ መቋጨቱ ይፋ ሆኗል። በአፍሪቃ ኅብረት አስተባባሪነት በፌደራል መንግሥቱ እና በህወሃት ተወካዮች ፕሪቶሪያ ደቡብ አፍሪቃ ውስጥ የተደረሰውን የሰላም ስምምነት ያበሰሩት የአፍሪቃ ኅብረት ልዩ መልእክተኛ ኦሊሴንጎን ኦባሳንጆ ተግባራዊነቱ በሂደት እንደሚከወን አጽንኦት ሰጥተዋል። ስምምነቱ አስቸኳይ ተኩስ ማቆምን፤ የህወሃትን ትጥቅ መፍታት፤ መሠረታዊ አገልግሎቶችን ትግራይ ውስጥ የማስጀመር፣ እንዲሁም ያልተገደበ የሰብዓዊ እርዳታ አቅርቦትን ማፋጠንን ያካትታል። ከሁለት ዓመታት በኋላ ስለሰላም መነገር መጀመሩ፤ ልዩነትን በጦር መሣሪያ ለመፍታት በሚደረግ ሙከራ በወገን ላይ የሚደርሰው መከራ እንዲያከትም ይረዳል የሚል ተስፋ አሳድሯል። ጦርነቱ ህይወቱን ያሳጣው፤ ኑሮውን ያናጋበት እና ንብረት ጥሪቱን ያወደመበት እንዲሁም ለስነልቡና ቀውስ የዳረገው ወገን የሰላም ስምምነቱ በእርግጥ እንደታሰበው ሥራ ላይ ከዋለ ከጥይት ጩኸትና መሳቀቅ እፎይታ ያገኝ ይሆናል ተብሎ ይታሰባል።

Pretoria | Waffenstillstandsabkommen für Äthiopien

ፕሪቶሪያ ደቡብ አፍሪቃ ላይ የተካሄደው የሰላም ውይይት በስምምነት ከተጠናቀቀ በኋላ

በአንጻሩ የአንድ እናት ልጆችን ወደ ደም አፋሳሽ እና አውዳሚ ጦርነት ገፍቶ በከተተው የገረረ ፖለቲካ ምክንያት የተበጠሰው እና የተበላሸው ማኅበራዊ መስተጋብር የሚሽርበትን መፍትሄ ማፈላለግ ለዘላቂ ሰላም ግዙፍ አስተዋጽኦ እንዳለው የሚናገሩ አሉ። ለሰሜኑ ጦርነት ትኩረት ተሰጥቶ በይፋ መነጋገሪያ ሆኖ ቢዘልቅም የአፈሙዝን ላንቃ በዘላቂነት በምድረ ኢትዮጵያ ዝም ለማስባልም ሆነ የሰላማዊ ሰዎችን ግድያ፣ ጥቃትና መፈናቀል ብሎም ሰቆቃ ለማስቆም ተመሳሳይ ሂደት በኦሮሚያ ክልል ውስጥም ያስፈልጋል የሚሉ ወገኖችም ድምጽ እየተሰማ ነው። የሰላም ስምምነቱ ምን ያህል ተግባራዊ ይሆናል? ክትትሉንስ አፍሪቃ ኅብረት ብቻውን ሊወጣው ይችል ይሆን? በመላው ኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም ለማምጣትስ ፋይዳው እስከምን ድረስ ነው? የሚሉትን እና ተያያዥ ነጥቦችን በማንሳት ሦስት እንግዶችን ጋብዘን ተወያይተናል። ሙሉውን ውይይት ለማድመጥ ድምጽ ማዕቀፉን ይጫኑ።

ሸዋዬ ለገሠ

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የሰላም ስምምነቱ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

26.10.2022 *** Member of the African Union mediation team, Former Kenyan President Uhuru Kenyatta (L) arrives for the peace talks between the Ethiopian government and Tigrayan People's Liberation Front (TPLF) held at the Department of International Relations and Cooperation (DIRCO) headquarters in Pretoria on October 26, 2022. - The first formal peace talks between the warring sides in the brutal two-year conflict in Ethiopia's Tigray region opened in South Africa on Tuesday. Led by the African Union (AU), the negotiations in Pretoria follow a fierce surge in fighting in recent weeks that has alarmed the international community and triggered fears for civilians caught in the crossfire. (Photo by Phill Magakoe / AFP) (Photo by PHILL MAGAKOE/AFP via Getty Images)

የሰሜኑ ጦርነት የሰላም እልባት ወደ ሌሎች አከባቢዎች እንዲሰፋ መጠየቁ 03.11.2022

የፖለቲካ ተንታኙ ይህ የሰላም ሂደቱ በትግራይ ክልል ብቻ የሚወሰን ሳይሆን ወደ ሌሎች አከባቢም መስፋት አለበት በሚል አስተያየታቸውን አክለዋል፡

ስለሰላም ስምምነቱ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች አስተያየት

ስለሰላም ስምምነቱ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች አስተያየት 03.11.2022

የኑሮ ውድነት፣ የሥራ ማጣት ሌሊት ተቀን ፍዳችንን እያበላን ነው አሁን ያለፈውን ረስተን ወደፊት ማየት አለብን የሚሉት ሰዎች ይህ ስላም እውን ላይሆን ይችላል የሚል ስጋታቸውንም ከመግለፅ ወደኋላ አላሉም።

የማሕበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት

የማሕበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት 04.11.2022

በጦርነት የተገዱ አራት ከተሞችና አካባቢዎቻቸዉ ዳግም የኤሌክትሪክ መብራት ማግኘታቸዉ፣ የጠቅላይ ሚንስትር ዓብይ አሕመድ የደቡብ ኢትዮጵያ ጉብኝትና የሰጡት አስተያየት ከሳምቱ ዘገቦች የጎሉት ናቸዉ።ይሁንና ባለፈዉ ሮብ ማታ ከወደ ፕሪቶሪያ ደቡብ አፍሪቃ የተማዉ ዜና ከቀዳሚዎቹ ሁሉ በልጦ የአብዛኛዉን ኢትዮጵያ ቀልብ የሳበ መስሏል።