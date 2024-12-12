የተገደሉት ባለሥልጣናት ጉዳይ፤ የተሽከርካሪ ዝዉዉር ገደብ፤ ያከተመዉ የአሳድ ሥረወ-መንግስት

የተገደሉት ባለሥልጣናት ጉዳይ፤ የተሽከርካሪ ዝዉዉር ገደብ፤ ያከተመዉ የአሳድ ሥረወ-መንግስትሐሙስ፣ ታኅሣሥ 3 2017
እጃችንን ለመንግሥት መስጠት እንፈልጋለን ያሉየኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት አባላት መሆናቸውን የገለጹ ታጣቂዎችሱሉልታ ወረዳ ጫንጮ ከተማ አቅራቢያ ሊቀበሏቸው በሄዱ ባለሥልጣናት ላይ በከፈቱት ተኩስ የወረዳውን ፖሊስ አዛዥና የፀጥታ አካላትን መግደላቸውን የአካባቢው ነዋሪዎችና የዓይን ምስክሮች ተናግረዋል። በወቅቱ በተከፈተው የተኩስ እርምታ ከተገደሉት በተጨማሪ የወረዳው የብልጽግና ፓርቲ ሃላፊና ታጣቂዎቹን ለመቀበል በስፍራው የተገኙ ሌሎች ሰዎችም መቁሰላቸውን የዓይን ምስክሮች መናገራቸዉ የዚህ ሳምንት ክስተት ነበር ።
አማኑኤል ኢስታ ካፕ የተባሉ በአስተያየታቸዉ፤ በፖለቲካዊ ድራማ የተነሳ የንጹሃን መገደልና መፈናቀል ተባብሶ ቀጥሎዋል። በግል የሚደረግ ስምምነት ለግለሰብ እንጂ ለሀገር አይጠቅምም።የኦነግ ታጣቂዎች 95% ገና ጫካ ዉስጥ ናቸው። ስለዚህ መንግስት ለድርድር በር ከፍቶ ሀቀኛ ድርድር አድርጎ ጦርነቱ ማቆም አለበት። ለይስሙላ የሚደረግ ድርድር ዘላቂ ሠላም አያሰፍንም። በአማራ ክልል ያለዉ እውነታ ተመሳሳይ ነው። ሀበሻ በተፈጥሮ ሽንፈትን እንደወቀት ይቆጥራል። ግን ተሸንፎም ማሸነፍም አለ። የሰውን ዘር አጥፍተህ ከምታሸንፍ፤ ሰውን ላለማጥፋት ብትሸነፍ ታሪክ ያስተውስሃል። ሠላም ሠላም ሠላም ለሀገሬ ኢትዮጵያ ሲሉ አማኑኤል ሲስታ ካፕ አስተያየታቸዉን አብቅተዋል።
እንዳለ ደባስ የተባሉ አስተያየት ሰጭ፤ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ዜጋ የታየኝ ነገር ቢኖር፤ ሁኔታው እጅጉን ያሳዝናልም፤ ይገርማልም። አንድ ትልቅ ሀገርን የሚያስተዳድር መንግስት መስዋእት ሲያስከፍል ከቆየ ሀይል ጋር ሲታረቅ፤ እንዴት ቢታስብ ነው፤ ከነሙሉ ትጥቁ፤ በህዝብ ላይ እንዲተኩስና እንዲያሸማቅቅ የፈቀደለት? እረቅ ሲወርድ ጠመንጃ በማውረድና፤ ትጥቅ በመፍታት እንጂ፤ ከነ ሙሉ ትጥቁ አስገብቶ መልቀቅ፤ ትልቅ ስህተትና ነውርም ነዉ። ከአንድ ትልቅ ሀገር መሪ የማይጠበቅ ሀሳብ በመሆኑ እኔን በእግሌ ገርሞኛል። ሰላም ለሁሉም ይሁን እላለሁ አመሰግናለሁ! ሲሉ እንዳለ አስተያየታቸዉን ቋጭተዋል።
የራሷ አሮባት የሰውን ታማስላሌች ይባላል የል ሲሉ አስተያየታቸዉን የሚጀምሩት ገብሬ ካርሻዎ የተባሉ የፉስቡክ ተጠቃሚ ናቸዉ።የራስዋ አሮባት ይባል የል። ይህ ሊከሰት ይችላል ግን የተፈጠረው ሰላም ስምምነት ከክልሉ አልፎ ለሀገርም ትልቅ ተስፋ አለው። ይህን ከምትቃወም ተሞክሮ ውሰድና አከባቢህን አረጋጋ፤ ሲሉ አስተያየታቸዉን በአራት ነጥብ ዘግተዋል።
በሪያድ የዜጎች ድምፅ የሚል መጠርያ ያላቸዉ የፌስቡክ ተከታታይ በበኩላቸዉ፤ መንግስት ሰላም እንዲሰፍን ከፍተኛ ተነሳሽነት ቢኖረውም፤ የተዋጊዎቹ አንድ አለመሆን፤ በሰላም ድርድሩ ላይ ከሚፈጥረው ክፍተት ባሻገር፤ መንግስት በሆደ ሰፊነት አምኖ እስከ ጦር መሳሪያቸው ወደ ከተማ እንዲገቡ የሚፈቅድላቸው ኃይሎች፤ መንግስት እና ህዝብን የበለጠ ዋጋ እንዳያስከፍሉ እንሰጋለን። ለዚህም ይህ በሱሉልታ ወረዳ ጫንጮ ከተማ አቅራብያ የተከሰተዉ የባለስልጣናት ግድያ አንዱ ማሳያ ነዉ ሲሉ ጽፈዋል።
አማራ ክልል፤ የተሽከርካሪዎች እንቅስቃሴ ገደብ ተጣለ መባሉ
ከአዲስ አበባ በጎጃም አድርጎ እስከ ጎንደር በተዘረጋው አገር አቋራጭ መንገድ ላይ የተሽከርካሪ እንቅስቃሴ ገደብ ይኖራል መባሉ የተሰማዉ በዚሁ ሳምንት መጀመርያ ላይ ነበር። በሌላ በኩል ከደሴ በሀይቅ መስመር ወልድያ፣ ቆቦ፣ ጋሸና፣ ላሊበላ፣ ሰቆጣና ሌሎች ቦታዎች የሚንቀሳቀሱ አሽከርካሪዎች በፋኖ የተጣለዉ ገደብ መነሳቱን እስክናረጋግጥ፤ ሥራ ማቆሙ አማራጭ ነዉ ሲሉ ነዋሪዎች መናገራቸዉ ተዘግቧል።
እሱ ባለዉ ዘዉዱ የተባሉ የፌስቡክ ተጠቃሚ፤ ክልሉን ለማዳከም ህዝብን ለማማረር ከዚያም ከዚህም እየተሰራ ነው። ህዝቡ ከዝንጀሮ ቆንጆ የመምረጥ ያክል ማነን እንደሚመርጥ ግራ ገብቶታል።መንገድ መዝጋት ትግል አይደለም ሲሉ አስተያየታቸዉን ደምድመዋል። ሰኢድ ይመር በበኩላቸዉ፣ ፋኖ አሸንፏል ማለት ይሄ ነው በተግባር፤ ሲሉ አጠር ያለ አስተያየት ጣል አድርገዋል።
ኑር ምስራቅ ምስቃን የተባሉ የፌስቡክ ተከታታይ፤ ማን የሚጎዳ ይመስላቹሀል ሲሉ ይጀምራሉ። ማንይጎዳ ይመስላችኋል። የአማራው ህዝብ እንጂ። ተሽከርካሪዎች ከሆነ አማራጭ አላቸው። ሰላም ወደ ሆነበት መስራት ይችላሉ። መንግስትም ከሆነ መቼም አይጎዳም። ፋንድያውም ለአማራ ህዝብ የጠቀመ እየመሰለ እያዳከመው መሆኑን ጭንቅላት ያለው መገንዘብ ይችላል፤ ሲሉ ኑር በአራት ነጥብ አስተያየታቸዉን አብቅተዋል።
ሰለሞን አድማሱ የተባሉ በበኩላቸዉ፤ እኔ እኮ አስቡ እስኪ እናቶችን ሽማግሌዎችን ህፃናትን በአየረ ሲደበደቡ የገበሬውን ሰብል በድሮን ሲያወድመው እስኪ ይህን አውግዙ ሁላችሁም አይሰማችሁም ግን? ሲሉ ጥያቄ ምልክት አስቀምጠዋል።
የተገረሰሰዉ የኧል- አሳድ ሥረወ-መንግስት
ባለፈዉ ሳምንት ማብቅያ ሀገራቸዉን ጥለው የኮበለሉትን የሶሪያ ፕሬዚደንት በሽር አላሳድ፤ የደረሱ ሲባል፤ የቅርብ ወዳጃቸዉ የሩስያዉ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ጥገኝነት እንደሰጥዋቸዉ ይፋ ሆንዋል። ከሳምንት በፊት ይህ ይሆናል ብሎ በርግጥ ማን አስቦ ነበር? የአል- አሳድ ስረወ መንግስት ግን ላይመለስ ተገርስሷል። መቅደስ ሽፈራዉ ፤የአሳድ ዉድቀት አንባገነኖች የመጨረሻው የፅዋ ሰዓት ሲደርስ የትኛውም ኃይላቸው ሊያድናቸው እንደማይችል ማሳያ ነው። የእኛ ግልገል አንባገነኖችና ዘረኞች ከዚህ ምን ይማሩ ይሆን ?? ሁለት ጥያቄ ምልክት አስቀምጠዉ፤ መቅደስ አስተያየታቸዉን ዘግተዋል። ሄለን ካሳ በበኩላቸዉ፤ ሶርያዉያን እውነት የተርጋጋ መንግስት ፈጣሪ ይስጣቸው። ሰላማቸው ይመለስ። በየዓለም ሃገር ተበትነው የልፋታቸውን አይቶ ፈጣሪ በቃ ይበላቸው፤ ሲሉ ጽፈዋል።
ሳዳም ሞሃመድ በበኩላቸዉ፤በሶርያዉ ጦርነት የተሸነፉት ሩስያ ፣ኢራን ፣ ቱርክ እና የአምባገነኖች ስብስብ መንግስታት ሁሉ ናቸዉ። ከዚህ በኋላ ሩስያ የዓለም አምባገነን መርሆዎች መቀመጫ ትሆናለች፤ አራት ነጥብ ብለዋል። ብርሃኑ አሰፋ አስተያየት ትንሽ ለየት ያለ ነዉ። ብቻ እንደ ሊቢያ እና ኢትዮጵያ የባሰ እንዳያጋጥማችሁ ይላሉ። የባሰ እንዳያጋጥማችሁ እኛም የዛሬ 6 ዓመት እንደዚህ እንደ እናንተ የመንግስት ለውጡ አስክሮን ነበር። አሚሮ ሲና በበኩላቸዉ እኛንም እንዲህ አድርጎን ነበር ሲሉ አስተያየታቸዉን ይጀምራሉ። እኛንም እንዲህ አድርጎን ነበር። ፈንጠዝያውን ቀንሱና ሀገራችሁ ዳግም የሚኒሽያዎች መፈንጫ እንዳትሆን አዋቂዎቻችሁን አሰባስባችሁ ሀገራችሁን አድኑ በሉልኝማ ሲሉ አስተያየታቸዉን በቃል አጋኖ ዘግተዋል።
አዜብ ታደሰ
ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር