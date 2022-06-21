የተዘነጉት የኤርትራ ስደተኞች በትግራይ

በትግራይ የሚገኙ ኤርትራውያን ስደተኞች በከፋ ችግር ላይ እንዳሉ ገለፁ። ትላንት በዓለምአቀፉ ደረጃ የተከበረው የስደተኞች ቀን አስመልክተን ያነጋገርናቸው በትግራይ ክልል የሚገኙ ኤርትራውያን ስደተኞች በስደተኞች ጉዳይ የሚሰሩ ዓለምአቀፍ ተቋማት ድጋፍ እያደረጉላቸው እንዳልሆኑ ወቅሰዋል።
በትግራይ የሚገኙ ኤርትራውያን ስደተኞች በከፋ ችግር ላይ እንዳሉ ገለፁ። ትላንት በዓለምአቀፉ ደረጃ የተከበረው የስደተኞች ቀን አስመልክተን ያነጋገርናቸው በትግራይ ክልል የሚገኙ ኤርትራውያን ስደተኞች በስደተኞች ጉዳይ የሚሰሩ ዓለምአቀፍ ተቋማት ድጋፍ እያደረጉላቸው እንዳልሆኑ ወቅሰዋል።
ከጦርነቱ በፊት በትግራይ ውስጥ በነበሩ አራት የስደተኛ መጠልያ ጣብያዎች 100 ሺህ የሚሆኑ ኤርትራውያን ስደተኞች ተጠልለው የነበረ ሲሆን አሁን ላይ አብዛኞቹ ተበታትነው ይገኛሉ። ሽመልባ እና ሕፃፅ የተባሉ የኤርትራ ስደተኞች መጠልያ ጣብያዎች በጦርነቱ ምክንያት የወደሙ ሲሆን፣ በማይዓይኒ እና ዓዲሓርሽ ለሚገኙ ኤርትራውያን ስደተኞች በቂ ድጋፍ እየደረሰ እንዳልሆነም ተገልጿል።
ሚሊዮን ኃይለሥላሴ
አዜብ ታደሰ
ነጋሽ መሐመድ