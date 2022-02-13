 የተወካዮች ምክር ቤት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን አነሳ | ኢትዮጵያ | DW | 15.02.2022

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ኢትዮጵያ

የተወካዮች ምክር ቤት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን አነሳ

የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዛሬ ባካሄደው አስቸኳይ ስብሰባ በሃገሪቱ ተጥሎ የቆየውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አነሳ። ምክር ቤቱ በ63 ተቃውሞ በ21 ተአቅቦ በአብላጫ ድምጽ ነው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እንዲነሳ የወሰነው።

Äthiopien Das Parlament in Addis Abeba

የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዛሬ ባካሄደው አስቸኳይ ስብሰባ በሃገሪቱ ተጥሎ የቆየውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አነሳ። ምክር ቤቱ በ63 ተቃውሞ በ21 ተአቅቦ በአብላጫ ድምጽ ነው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እንዲነሳ የወሰነው። ታህሣሥ 20 ቀን 2014 ዓ. ም በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በ13 ተቃውሞ እና በአንድ ድምፅ ተአቅቦ በአብላጫ ድምፅ የፀደቀው የአገራዊ ምክክር ማቋቋሚያ አዋጁ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣን ልዩነት ለመፍታት ፣ ሀገራዊ አንድነት ለማምጣት ፣ በፖለቲካ እና በሃሳብ መሪዎች እንዲሁም በኅብረተሰብ ውስጥ በመሠረታዊ አገራዊ ጉዳዮች ላይ የሚታይን ልዩነትም ለማስወገድና መግባባት ለመፍጠር ይረዳል የሚል ዓላማ ይዟል።

ሰለሞን ሙጬ

አዜብ ታደሰ

ሸዋዬ ለገሠ

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የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በአብላጫ ድምፅ ተነስቶአል  

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ውይይት፤ የኢትዮጵያ መንግሥትና የህወሓት ድርድር ለምን ተደበቀ?  

ውይይት፤ የኢትዮጵያ መንግሥትና የህወሓት ድርድር ለምን ተደበቀ?   13.02.2022

በመንግሥት እና በህወሓት መካከል ቀጥተኛ ያልሆነ ድርድር መጀመሩ ተሰምተዋል።  ሆኖም ከመንግሥት የተሰማ ማረጋገጫ ካለመኖሩም በላይ ጦርነቱ አሁንም አልቆመም። የመረጃው መደናገር ድግሞ ስጋት አጭሮአል። ይህን ሀገራዊ ጉዳይ ለሕዝብ ግልጽ ማድረጉ ጠቀሜታ የለውም ወይ? የመንግሥትና የህወሓት ድርድር ለምን ተደበቀ ?  

26.09.2016 Die Deutsche Welle in Bonn (Nordrhein-Westfalen), aufgenommen am 26.09.2016. Foto: Marius Becker/dpa (zu dpa «Deutsche Welle klagt in der Türkei auf Herausgabe von Interview» vom 26.09.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

ሙሉ ስርጭት፤ የጥር 222 ቀን፤ 2014 ዓ.ም እሁድ 30.01.2022