የተወካዮች ምክር ቤት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን አነሳ

የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዛሬ ባካሄደው አስቸኳይ ስብሰባ በሃገሪቱ ተጥሎ የቆየውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አነሳ። ምክር ቤቱ በ63 ተቃውሞ በ21 ተአቅቦ በአብላጫ ድምጽ ነው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እንዲነሳ የወሰነው።
የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዛሬ ባካሄደው አስቸኳይ ስብሰባ በሃገሪቱ ተጥሎ የቆየውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አነሳ። ምክር ቤቱ በ63 ተቃውሞ በ21 ተአቅቦ በአብላጫ ድምጽ ነው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እንዲነሳ የወሰነው። ታህሣሥ 20 ቀን 2014 ዓ. ም በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በ13 ተቃውሞ እና በአንድ ድምፅ ተአቅቦ በአብላጫ ድምፅ የፀደቀው የአገራዊ ምክክር ማቋቋሚያ አዋጁ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣን ልዩነት ለመፍታት ፣ ሀገራዊ አንድነት ለማምጣት ፣ በፖለቲካ እና በሃሳብ መሪዎች እንዲሁም በኅብረተሰብ ውስጥ በመሠረታዊ አገራዊ ጉዳዮች ላይ የሚታይን ልዩነትም ለማስወገድና መግባባት ለመፍጠር ይረዳል የሚል ዓላማ ይዟል።
ሰለሞን ሙጬ
አዜብ ታደሰ
ሸዋዬ ለገሠ