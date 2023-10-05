የተወሳሰበው የኦሮሚያ ክልል ግጭትና እልባቱ
በኦሮሚያ ክልል ለንጹሃን ሞትና መፈናቀል ምክንያት መሆኑ የቀጠለው ግጭት አሁንም በአወዛጋቢነቱ ቀጥሏል ። በክልሉ ለቀጠለው ግጭት ከክልሉ ውጪ ገብተው የሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎች ሁኔታዎችን አወሳስቦታል ሲሉም በክልሉ የሚንቀሳቀሱ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች ይተቻሉ ። መንግስት በፊናው በመንግስት ዕውቅና ወደ ኦሮሚያ ክልል ገብቶ ግጭት የሚፈጥር ኃይል የለም ሲል ምላሽ ሰጥቷል ። ይልቁንም የተለያዩ የፖለቲካ ፍላጎት ያላቸው ያሏቸው ታጣቂዎች ሕዝቡን ሰላም በመንሳት መንግስት ላይ ሴራ ይጠነጥናሉ ብሏል ።
«በመግለጫችን መንግስት ኃላፊነት አለበት ብለን በምንናገርበት ጊዜ ተጠያቂነቱን ደግሞ ሊያዳብር ይገባል እና ይህ ባለመደረጉ ነው ። ምናልባት ችግር ሲደርስ ያ ችግር የደረሰበትን ምክንያት መንግስት መግለጽ ይኖርበታል ። እንደገናም ለህዝብ ማሳወቅ ይኖርበታል። ሕዝቡን የማያሳውቅ ከሆነ ሕዝባዊነቱ ጎዶሎ ነው ማለት ነው ። ይህን ነው ነው እያልን ያለነው፡፡»
የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግሬስ ጽ/ቤት ኃላፊ አቶ ጥሩነህ ገምታ ፓርቲያቸው በቅርቡ የተወሳሰበውን የኦሮሚያ ክልል ፀጥታሁኔታን በማስመልከት ያወጣውን መግለጫ በማስመልከት ከሰጡን ማብራሪያ የተቀነጨበ ገለጻ ነው፡፡
ኦፌኮ ሰፋ ባለው ማብራሪያው በክልሉ ፈጸማል ላለው የትኛውም አይነት ግድያም በዋናነት መንገስት ተወቃሽ ነው ይላል፡፡ የፓርቲው ከፍተኛ ባለስልጣኑ አቶ ጥሩነህ እንደሚሉትም መንግስት ለሚፈጠሩ የትኛውም አይነት ክስተቶች ለህዝብ ማብራሪያ ሰጥቶ እልባቱንም መሻት ይኖርበታል፡፡ «ከሁሉም በላይ ደግሞ ለያንዳንዱ ነገር ጠመንጃ መምዘዝ ወይንም ብረት መምዘዝ፤ ታንክ ማንጋጋት፤ ወታደር ማጓጓዝ ሳይሆን ሰላምን ለማውረድ የሚነሱ ችግሮችን ሰላማዊ በሆነ ሁኔታ መከናወን ኖርበታል፡፡»
ኦፌኮ ለኦሮሚው ጸጥታ መወሳሰብ አንዱ ምክኒያት መነሻቸውን አጎራባች ክልል ያደረጉ ታጣቂዎች በክልሉ ህብረተሰብ ላይ ጥቃት ማድረሳቸው ነው ይላልም፡፡ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የፖለቲካ ኦፊሰር አቶ በቴ ኡርጌሳም በዚህ ላይ ተመሳሳ አስተያየት አንጸባርቀዋል፡፡
ዶይቼ ቬለ በክልሉ ይፈጸማሉ ስለተባሉ ግድያዎች እና ስለ እልባት አልባው ግጭት መፍትሄ አስተያየትና ማብራሪያ ለመጠየቅ ለመንግስት ኮሚዩኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶ/ር ለገሰ ቱሉ ደውሏል፡፡ ኃላፊው "ጽንፈኛ” ያሏቸውን መንግስትን ሚወጉ ታጣቂዎችን ህዝብን ሰላም በመንሳት ከሰው፤ በመንግስት እውቅና ወደ ኦሮሚያ ክልል ገብተው ግጭት ውስጥ የሚፈጥር ኃይል የለም ብለዋልም፡፡
ሚኒስትሩ "በመንግስት እውቅና ወደ ኦሮሚያ ክልል ገብተው ግጭት ውስጥ የሚፈጥር ሃል የለም፡፡ የተለያዩ ፍላጎት ይዘው ከአከባቢ ወደ አከባቢ ተንቀሳቅሰው በህዝቦች መካከል መቃቃር እንዲፈጠር ብሎም ሰላምና መረጋጋት እንዳይኖር የሚሰሩ ግን አሉ፡፡ አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ በኦሮሚያም ሆነ በሌሎቹ ግጭት ይታይባቸው በነበሩ አከባቢዎች በአብዛኞቹ ቆሟል፡፡ የመንግስት ጸጥታ ሃይሎች የማይደርስባቸው አስቸጋሪ ቦታዎች ከሆኑና አልፎ አልፎ ጭለማን ተገን አድርገው ከሚፈጸሙት ማንነት ተኮር ጥቃቶች ውጪ አሁን ላይ የመንግስት ፀጥታ የህብረተሰቡን ደህንነት የመጠበቅ አድማሱን በማስፋቱ የሚቀርበው ወቀሳ ተገቢ አይደለም” ብለዋል፡፡
በኦሮምያ ክልል ለዓመታት ለዘለቀው ግጭትና ግድያ ኃላፊነቱን ማን ይወሰድ?
ትችቶቹን ነገሮችን የሚያባብሱ ሲሉ የገለጹት ሚኒስትሩ፤ መንግስታቸው በሁሉም አከባቢዎች ኢመደበኛ ያሏቸውን ታጣቂዎች ለማስታገስ ውጤታማ ያሉት ስራ እየተሰራ ነው ሲሉም አስተያየታቸውን አክለዋል፡፡ "በተለየ መንልኩ የሚታጠቅ ህብረተሰብ የለም፡፡ በሁሉም አከባቢ የሚንቀሳቀሱ ጽንፈኛ ሃይሎች ግን በመናበብ የሌላውን ማህበረሰብ አካል በማትቃት የራሳቸውን ፍላጎት ለማሳካት አልመው ይሰራሉ፡፡ ይሄ በደንብ ስለሚታወቅ መንግስትም ስርዓት ለማስያዝ እየሰራ ነው፤ ሁኔታዎችን እየተሸሻሉ ሄደዋል፡፡” በኦሮሚያ አምስት ዓመታትን የደፈነው ግጭት ባለፈው ዓመት በታንዛንያው የሰላም ድርድር ለመፍታት የተደረገው ጥረት ተጨባጭ መፍትሄ አለማምጣቱ የሚታወስ ነው፡፡
ስዩም ጌቱ
ማንተጋፍቶት ስለሺ
ሸዋዬ ለገሠ