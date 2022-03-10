 የተባባሰው የሰብአዊ መብት ጥሰት በኢትዮጵያ | ኢትዮጵያ | DW | 05.04.2022

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ኢትዮጵያ

የተባባሰው የሰብአዊ መብት ጥሰት በኢትዮጵያ

ኢትዮጵያ ውስጥ የሰብአዊ መብቶች ጥሰት በአስጊ ደረጃ እየተባባሰ መምጣቱን በዘርፉ የሚሠሩ ተቋማት ተናገሩ። በአንፃሩ መንግሥት ከፍተኛ ጥበቃ እንደሚያደርግላቸው የደነገጋቸው እና የፈረማቸው ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶችን አንድም ለማስከበር ፍላጎት ያጣ፣ በሌላ በኩል አቅም ያነሰው ይመስላል ሲሉ ያነጋገርናቸው የመብት ተቆርቋሪዎች ገልፀዋል።

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በአስጊ ደረጃ እየተባባሰ መምጣቱ ተገልጧል

ኢትዮጵያ ውስጥ የሰብአዊ መብቶች ጥሰት በአስጊ ደረጃ እየተባባሰ መምጣቱን በዘርፉ የሚሠሩ ተቋማት ተናገሩ። በአንፃሩ መንግሥት ከፍተኛ ጥበቃ እንደሚያደርግላቸው የደነገጋቸው እና የፈረማቸው ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶችን አንድም ለማስከበር ፍላጎት ያጣ፣ በሌላ በኩል አቅም ያነሰው ይመስላል ሲሉ ያነጋገርናቸው የመብት ተቆርቋሪዎች ገልፀዋል። የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብቶች ጉባኤ በተደጋጋሚ የሚፈፀሙ የሰብዓዊ መብቶች ጥሰቶች ከመንግሥት በኩል በጎ ምላሽ እየተሰጣቸው ባለመሆኑ የመብት ጥሰቶች ሊቆሙ እንዳልቻሉ ዐስታውቋል። 

ሰለሞን ሙጬ 

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ሸዋዬ ለገሰ
 

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