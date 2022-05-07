 የተባባሰዉ የሰብአዊ መብት ጥሰት በኢትዮጵያ | ኢትዮጵያ | DW | 11.05.2022

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ኢትዮጵያ

የተባባሰዉ የሰብአዊ መብት ጥሰት በኢትዮጵያ

ኢሰመኮ ዛሬ ለተወካዮች ምክር ቤት የፍትሕና የዴሞክራሲ ቋሚ ኮሚቴ ባቀረበዉ የ10 ወር ዘገባዉ እንዳለዉ በየጊዜዉ በሚያገረሹ ግጭቶች ምክንያት የሰብአዊ መብቶች ጥሰት እየጨመረ፣ ተጠያቂነትና የሕግ የበላይነት እየላላ ነዉ።

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«ምክር ቤቱ አስፈፃሚዉን አካል መከታተል አለበት» አሰመኮ

 የኢትዮጵያ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሐገሪቱ ዉስጥ እየከፋ የመጣዉን የሰብአዊ መብት ጥሰት ለመከላከል እንዲጥርና መንግሥትን እንዲቆጣጠር የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን (ኢሰመኮ) ጠየቀ።ኢሰመኮ ዛሬ ለተወካዮች ምክር ቤት የፍትሕና የዴሞክራሲ ቋሚ ኮሚቴ ባቀረበዉ የ10 ወር  ዘገባዉ እንዳለዉ በየጊዜዉ በሚያገረሹ ግጭቶች ምክንያት የሰብአዊ መብቶች ጥሰት እየጨመረ፣ ተጠያቂነትና የሕግ የበላይነት እየላላ ነዉ። ኮሚሽኑ አክሎ እንዳለዉ የመንግሥት የፀጥታ አካላት ከፍርድ ቤት ዉሳኔ ውጪ የሚፈፀምሙት ግድያ፣ ከመጠን ያለፈ የኃይል እርምጃ፣ የዘፈቀደ እሥር እና የፍርድ ቤት ትእዛዝ አለመከበር አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል።ምክር ቤቱ ለጉዳዩ ልዩ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል ብሏልም-ኮሚሽኑ።

ሰለሞን ሙጪ 

ነጋሽ መሐመድ

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የፌዴራል እና የክልል የፀጥታ ኃይሎችን ያጣመረ ከወትሮው ለየት ባለ መልኩ የሚተገበር ሕግ የማስከበር ርምጃ እንደሚወሰድ መንግሥት ተናገረ። የመንግሥት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶክተር ለገሠ ቱሉ በመንግሥት ይወሰዳል የተባለው ርምጃ «ሁሉን ባቀፈ መልኩ የሚከወን የተቀናጀ እና የተደራጀ» ነው ብለዋል።

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የኢትዮጵያ አገራዊ ምክክር ኮሚሽን ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሪፖርት አቀረበ 26.04.2022

የኢትዮጵያ አገራዊ ምክክር ኮሚሽን በሕግ ከተቋቋመ አራት ወራት ገደማ ተቆጠሩ። ለኢትዮጵያ ሥር የሰደዱ ችግሮች መፍትሔ የማፈላለግ ኃላፊነት የተጣለበት ተቋም የሚመሩ ኮሚሽነሮች በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከተሾሙ ሶስት ወራት አልፈዋል። የኮሚሽኑ ኃላፊዎች እስከ ዛሬ ያከናወኗቸውን ሥራዎች እና የገጠሟቸውን ፈተናዎች በተመለከተ ማብራሪያ ሰጥተዋል።