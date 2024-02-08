የተሰጡ ሦስት ሹመቶች ዛሬ በፓርላማው ፀደቁ

የተሰጡ ሦስት ሹመቶች ዛሬ በፓርላማው ፀደቁሐሙስ፣ ጥር 30 2016
ሦስት ሹመቶች ዛሬ በፓርላማው ፀደቁ
አቶ ተመስገን ጥሩነህ የኢፌዴሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው ተሾሙ።
ባለፈው ሳምንት የገዢው ብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዝዳንት ሆነው የተሾሙትና የብሔራዊ መረጃ እና ደኅንነት ዋና ዳይሬክተር ሆነው ሲያገለግሉ የቆዩት አቶ ተመስገን ጥሩነህ አቶ ደመቀ መኮንንን ተክተው በዛሬው ዕለት በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የኢፌዴሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲሆኑ የቀረበው ሹመታቸው ፀድቋል።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ አምባሳደር ታዬ አጽቀ ሥላሴን ለውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነት፣ ከውጭ ሀገር ሥራቸው ተነስተው የመጡትን ዶክተር መቅደስ ዳባን የጤና ሚኒስትር አድርገው ለምክር ቤቱ በእጩ የካቢኔ አባል አድርገው ያቀረቡ ሲሆን የሚኒስትሮቹ ሹመት በሙሉ ድምጽ ፀድቃል። በፓርላማ የፀደቀዉ የሚኒስትሮች ሹመትና ያስነሳዉ ጥያቄ
ሦስቱ ተሿሚዎች የተሠጣቸውን ኃላፊነት በቅንነት፣ በታታሪነት እና ሕግና ሥርዓትን መሠረት አድርገው ለማገልገል በሕዝብ ፊት ቃለ - መሐላ ፈጽመዋል።
አዲሶቹ ተሻሚዎች እና የሥራ ልምዳቸው
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ለረጅም ዓመታት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው ባገለገሉት አቶ ደመቀ መኮንን ቦታ የብሔራዊ መረጃ እና ደህንነት ተቋም ኃላፊውን አቶ ተመስገን ጥሩነህን፣ አቶ ደመቀ መኮንን ደርበው ይዘውት በነበረው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነት አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴን እንዲሁም ዶክተር ልያ ታደሠ ይዘውት በቆዩት የጤና ሚኒስትር ሹመት ላይ ዶክተር መቅደስ ዳባን በካቢኔ አባልነት አቅርበው የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዛሬ ባደረገው መደበኛ ስብሰባ በተገኘው ጉባኤተኛ ሙሉ ድምፅ ፀድቋል።መጪው የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ትኩረት
በሀገሪቱ የመከላከያ ሠራዊት እና የደኅንነት ተቋማት በስፋት ማገልገላቸው የሚነገርላቸው አቶ ተመስገን ጥሩነህ የአማራ ክልል ርእሠ መሥተዳድር ሆነውም ሠርተዋል። ከጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ጋር ቅርብ የሥራ ግንኙነት እንዳላቸው የሚነገርላቸው አዱሱ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ተመስገን ጥሩነህ ባለፈው ሳምንት የገዢው ብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዝዳንት ሆነውም ተሹመዋል።
አብዛኛውን የሥራ ልምዳቸውን በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መሥሪያ ቤት ያደረጉት ሁለተኛው ተሿሚ አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ በመንግሥታቱ ድርጅት የኢትዮጵያ ቋሚ መልዕክተኛ ሆነው ሠርተዋል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ አማካሪ ሆነውም ሲያገለግሉ ቆይተዋል። ዶክተር ልያ ታደሰን የተኩትና የጤና ሚኒስትር ሆነው የተሾሙት ዶክተር መቅደስ ዳባ በተበበሩት መንግሥታት የዓለም ጤና ድርጅት ምክትል ዳይሬክተር ልዩ ረዳት ሆነው ሲያገለግሉ እንደነበር ተገልጿል።
ዕጩ የካቢኔ አባላቱን ለምክር ቤቱ ያቀረቡት ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ሁለቱ ተሿሚዎች የገዢው ፓርቲ አባል ያልሆኑ በሙያቸው የተመረጡ መሆናቸውን ገልፀዋል።
ሥልጣን በሰላማዊ መንገድ የሚገኝ ባህል እንዲሆን መጠየቁ
332 አባላቱ ተገኝተውበታል በተባለው የምክር ቤቱ ሦስተኛ ዓመት 15 ኛ መደበኛ ጉባኤ በቀረቡት ተሿሚዎች ላይ ሦስት የምክር ቤት አባላት የድጋፍ አስተያየቶች ሰጥተዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትየመገናኛ ብዙኃን ባለሥልጣን ቦርድ ሹመት ተቃውሞ ገጠመውር ዐቢይ አሕመድ "ሥልጣን በሰላማዊ መንገድ፣ በንግግር ፣ በምክክር ብቻ የሚገኝ እንዲሆን ኢትዮጵያ ውስጥ ባህል እንዲሆን" መሥራት ይኖርብናል ብለዋል። የመገናኛ ብዙኃን ባለሥልጣን ቦርድ ሹመት ተቃውሞ ገጠመው
በአለም አቀፍ ተቋማት፣ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እንዲሁም በተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ውስጥ አቅም ያላቸው "ኃላፊነት ቢሰጣቸው ሊወጡ የሚችሉ ሰዎች በየትኛውም ፓርቲ ውስጥ ካሉ እንጠቀምባቸዋለን" ሲሉም ዕድል መኖሩን ጠቁመዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ስልጣንን በሰላማዊ መንገድ ማስረከብን በተመለከተ ስለ አቶ ደመቀ መኮንን ሲናገሩ ወደፊት "እኛም መሠል እድል እንድናገኝ የፓርላማ አባላት በየእምነታቸው እንዲፀልዩልን" ሲሉ ጠይቀዋል።
ሰለሞን ሙጬ
ታምራት ዲንሳ
ሸዋዬ ለገሰ