 የተራበዉ ሰዉ ቁጥር መናር አሳሳቢ ነዉ ተባለ | ዓለም | DW | 12.07.2022

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ዓለም

የተራበዉ ሰዉ ቁጥር መናር አሳሳቢ ነዉ ተባለ

በምግብ እጥረትና በረሐብ የሚሰቃየዉ ሕዝብ ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየናረ መምጣቱ ሲበዛ እንዳሳሰበዉ ቬልትሁንገር ሒልፈ የተባለዉ የጀርመን ለጋሽ ድርጅት አስታወቀ። ድርጅቱ ዛሬ ባወጣዉ ዓመታዊ ዘገባዉ እንዳለዉ ዓለም ያጋጠመዉ የእሕል እጥረትና የትራንስፖርት አገልግሎት መወደድ የረሐብተኛዉን ቁጥር አሁን ካለዉም እንዲያሻቅብ ያደርገዋል።

Südsudan l Krise l Hunger - Kinder in Juba

በምግብ እጥረትና በረሐብ የሚሰቃየዉ ሕዝብ ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየናረ መምጣቱ ሲበዛ እንዳሳሰበዉ ቬልትሁንገር ሒልፈ የተባለዉ የጀርመን ለጋሽ ድርጅት አስታወቀ። ድርጅቱ ዛሬ ባወጣዉ ዓመታዊ ዘገባዉ እንዳለዉ ዓለም ያጋጠመዉ የእሕል እጥረትና የትራንስፖርት አገልግሎት መወደድ የረሐብተኛዉን ቁጥር አሁን ካለዉም እንዲያሻቅብ ያደርገዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እንዳስታወቀዉ 828 ሚሊዮን የሚደርስ ሕዝብ ለከፍተኛ የምግብ እጥረት ተጋልጧል። ሶማሊያ፣ኢትዮጵያና ኬንያን ዉስጥ ብቻ 17 ሚሊዮን ሕዝብ የሚላስ የሚቀመስ የለዉም።ርዕሰ መንበሩን ቦን-ጀርመን ያደረገዉ ግብረ ሰናይ ድርጅት እንደሚለዉ የዩክሬንን ጨምሮ በየአካባቢዉ የሚደረገዉ ጦርነት፣ ግጭት፣የአየር ንብረት ለዉጥና የኮሮና ተሕዋሲ ስርጭት ለረሐብተኛዉን ቁጥር መበራከት ዋናዎቹ ምክንያቶች ናቸዉ።

 

ነጋሽ መሐመድ 

አዜብ ታደሰ 

ተዛማጅ ዘገባዎች

የትግራይ ተወላጆች ፌስቲቫል በሰሜን አሜሪካ

የትግራይ ተወላጆች ፌስቲቫል በሰሜን አሜሪካ 12.07.2022

ሜሪላንድ ውስጥ ትናንት የተጀመረው ፌስቲቫል፣ ለአንድ ሣምንት ያህል የሚዘልቅ እንደሆነ የዝግጅቱ አስተባባሪ ኮሚቴ አባል አቶ ሙሉ አሰፋ በተለይ ለዶይቸ ቨለ አስታውቀዋል። ከፌስቲቫሉ የሚገኘው ገቢ፣ለትግራይ የሰብዓዊ ዕርዳታ እንደሚውል አቶ ሙሉ ተናግረዋል።

ARCHIV - 13.08.2016, Brasilien, Rio de Janeiro: Mohamed Farah, Langstreckenläufer aus Großbritannien, jubelt mit seiner Goldmedaille nach dem 10.000-Meter-Finale der Männer im Olympiastadion während der Olympischen Spiele in Rio de Janeiro. Farah hat in einer BBC-Dokumentation erstmals offenbart, dass er unter einem falschen Namen lebt. Foto: Owen Humphreys/PA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

ለንደን-የሞ ፋራሕ ማንነት 12.07.2022

ሶማሊያዊዉ-ብሪታኒያዊዉ ዕዉቅ የረጅም ርቀት ሯጭ መሐመድ (ሞ) ፋራሕ የእስከ ዛሬ ስምና የልጅነት ታሪኩ የሱ እንዳልሆነ አመነ። አዉቁ አትሌት ነገ-ይሰራጫል በተባለ አዲስ ዶክሜንተሪ ፊልም ላይ እንዳለዉ እዉነተኛ ስሙ ሁሴይን አብዲ ካሒን ነበር።

26.09.2016 Die Deutsche Welle in Bonn (Nordrhein-Westfalen), aufgenommen am 26.09.2016. Foto: Marius Becker/dpa (zu dpa «Deutsche Welle klagt in der Türkei auf Herausgabe von Interview» vom 26.09.2016) | Verwendung weltweit

ሙሉ ስርጭት፣ ሐምሌ 5 ቀን 2014 ዓ.ም ማክሰኞ 12.07.2022