የተራበዉ ሰዉ ቁጥር መናር አሳሳቢ ነዉ ተባለ

በምግብ እጥረትና በረሐብ የሚሰቃየዉ ሕዝብ ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየናረ መምጣቱ ሲበዛ እንዳሳሰበዉ ቬልትሁንገር ሒልፈ የተባለዉ የጀርመን ለጋሽ ድርጅት አስታወቀ። ድርጅቱ ዛሬ ባወጣዉ ዓመታዊ ዘገባዉ እንዳለዉ ዓለም ያጋጠመዉ የእሕል እጥረትና የትራንስፖርት አገልግሎት መወደድ የረሐብተኛዉን ቁጥር አሁን ካለዉም እንዲያሻቅብ ያደርገዋል።
በምግብ እጥረትና በረሐብ የሚሰቃየዉ ሕዝብ ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየናረ መምጣቱ ሲበዛ እንዳሳሰበዉ ቬልትሁንገር ሒልፈ የተባለዉ የጀርመን ለጋሽ ድርጅት አስታወቀ። ድርጅቱ ዛሬ ባወጣዉ ዓመታዊ ዘገባዉ እንዳለዉ ዓለም ያጋጠመዉ የእሕል እጥረትና የትራንስፖርት አገልግሎት መወደድ የረሐብተኛዉን ቁጥር አሁን ካለዉም እንዲያሻቅብ ያደርገዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እንዳስታወቀዉ 828 ሚሊዮን የሚደርስ ሕዝብ ለከፍተኛ የምግብ እጥረት ተጋልጧል። ሶማሊያ፣ኢትዮጵያና ኬንያን ዉስጥ ብቻ 17 ሚሊዮን ሕዝብ የሚላስ የሚቀመስ የለዉም።ርዕሰ መንበሩን ቦን-ጀርመን ያደረገዉ ግብረ ሰናይ ድርጅት እንደሚለዉ የዩክሬንን ጨምሮ በየአካባቢዉ የሚደረገዉ ጦርነት፣ ግጭት፣የአየር ንብረት ለዉጥና የኮሮና ተሕዋሲ ስርጭት ለረሐብተኛዉን ቁጥር መበራከት ዋናዎቹ ምክንያቶች ናቸዉ።
ነጋሽ መሐመድ
አዜብ ታደሰ