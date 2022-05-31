የተምች ወረርሽኝ በጋምቤላ

በጋምቤላ ክልል አምስት ወረዳዎች የተምች ወረርሽን በሰብላቸው ላይ ጉዳት ማድረሱን አርሶ አደሮች፣ ባለሙያዎች እና ባለሥልጣናት አመለከቱ። የፀረ ሰብል ተባይ ኬሚካል እጥረት መኖሩንም ገልጸዋል።
ተምቹን ለመከላከል ቢሞከርም የኬሚካል እጥረት እንዳጋጠማቸው አርሶ አደሮቹ ተናግረዋል። የክልሉ የተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ በበኩሉ «ተጨማሪ ፀረ ተባይ ኬሚካል ለማቅረብ እየሠራ መሆኑን ገልጿል። በክልሉ ዲማ ወረዳ የኮይ ቀበሌ አርሶ አደር ሐሰን ዳምጠው ተባዩ ከ10 ቀናት በፊት መከሰቱን አመልክተው ለመከላከል ጥረት ቢደረግም ፀረ ተባይ ኬሚካል እጥረት በመኖሩ እንዳልተቻለ ነው ለዶቼ ቬለ የተናገሩት።
ሌላው አርሶ አደርም እንዲሁ በባለሙያዎች የታገዘ ተባዩን የመከላከል ሥራ ቢሰራም ማስወገድ እንዳልተቻለ ገልጠዋል፡፡
በጋምቤላ ክልል ዲማ ወረዳ የእርሻና ተፈጥሮ ኃብት ልማት ጽሕፈት ቤት የሰብል ልማት የሥራ ሂደት አስተባባሪ አቶ ጫኔ ገመቹ በወረዳው 5000 ሄክታር የሩዝ ሰብል በተምች መጠቃቱን አመልክተው፤ በኬሚካል እጥረት ምክንያት መከላከል የተቻለው 714 ሄክታር ብቻ መሆኑን ለዶይቼ ቬሌ በስልክ ገልጠዋል። የጋምቤላ ክልል የእርሻና ተፈጥሮ ኃብት ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ አጃክ ኡቻላ በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች ተምች መከሰቱን አረጋግጠው፤ ያለውን የፀረ ተባይ ኬሚካል እጥረት ለማቃለል ለፌደራል መንግሥት ግብርና ሚኒስቴር ማሳወቃቸውን እና ምላሽ እየጠበቁ እንደሆነ አመልክተዋል።
ከክልሉ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ የተገኘው መረጃ እንዳመለከተው በ2014/15 የምርት ዘመን በመኸር እርሻ ከክልሉ 148ሺህ 786 ሄክታር ማሳ በማልማት ከ4 ነጥብ 5 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት ለመሰብሰብ ታቅዷል፡፡
ዓለምነው መኮንን
ሸዋዬ ለገሠ
እሸቴ በቀለ