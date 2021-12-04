«የተማሪዎች የሰብል ስብሰባ ዘመቻ ከዓውድ ውጭ ተዘግቧል» የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት

መንግሥት የኢትዮጵያን ህልውና የማስጠበቅ ዘመቻ እና ትልእኮን በተሳሳተ ምልኩ ትርጉም በመስጠት ዜጎችንና እና አለምአቀፉ ማህበረሰብን እያደናገሩ ነው ሲል የተወሰኑ ዓለምአቀፍ መገናኛ ብዙኃንን ነቀፈ።
መንግሥት የኢትዮጵያን ህልውና የማስጠበቅ ዘመቻ እና ትልእኮን በተሳሳተ ምልኩ ትርጉም በመስጠት ዜጎችንና እና አለምአቀፉ ማህበረሰብን እያደናገሩ ነው ሲል የተወሰኑ ዓለምአቀፍ መገናኛ ብዙኃንን ነቀፈ።
የትምህርት ሚኒስቴር የዘማች ቤተሰቦችን ሰብል ለመሰብሰብ በሚል ተማሪዎች በማህበራዊ አገልግሎቶች ተሳታፊ እንዲሆኑ ለማድረግ የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ለውስን ቀናት ትምህርት እንዲያቆሙ መወሰኑን አንድ አለማቀፍ የመገናኛ ብዙኃን ሽፋን የሰጠበት አውድ ከእውነት የራቀ መሆኑንም አስታውቋል።
በውጪ የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያን ለሀገራቸው ድምፅ መሆናቸውን ያደነቀው መንግሥት አንድ ሚሊዮን ዲያስፖራ ወደ አገር እንዲገባ የታቀደውን ውጥን መንግሥት ትልቅ ትርጉም ሰጥቶ ተቀብሎታል በማለት የመንግሥት ኮሙኒኬሽን ዛሬ በሰጠው መግለጫ ተናግሯል።
ሰለሞን ሙጬ
ታምራት ዲንሳ