 የተማሪዎች ምስለ - ችሎት ውድድር | ኢትዮጵያ | DW | 29.05.2022

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

የተማሪዎች ምስለ - ችሎት ውድድር

ሁለተኛው አገር አቀፍ የሁለተኛ ደረጃ የትምህርት ቤቶች የምስለ - ችሎት ውድድር በጎንደር ዩኒቨርሲቲ የማህበረሰብ ትምህርት ቤት አሸናፊነት ተጠናቋል። የውድድሩ አላማ ተማሪዎች ስለ ሰብዓዊ መብቶች ፣ ስለ ፍትሕ አስተዳደር እና ዳኝነት እንዲያውቁ እና የመብት ጥሰቶችን እንዲከላከሉ ነው።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:34

የተማሪዎች ምስለ - ችሎት ውድድር

በኢትዮጵያ ሰብዓዊ  መብቶች ኮሚሽን አማካኝነት የተዘጋጀው እና  ትናንት የተካሄደው  ሁለተኛው የምስለ ችሎት የተማሪዎች ውድድር ላይ ተሳታፊዎች በአገር ውስጥ ተፈናቃዮች መብቶች ዙሪያ ትኩረት አድርገው ተከራክረዋል።
በ10 ክልሎች እና ሁለት ከተማ መስተዳድሮች ውስጥ የሚገኙ 63 የ2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤትቶች ውስጥ የተመረጡ 130  ተማሪዎች ተሳትፈውበታል።
ሰብዓዊ መብቶችን የተመለከቱ እንዲህ ያሉ የተማሪዎች ውድድሮች በሕግ፣ ፍትሕና ዳኝነት የበላይነት የታነፁ ወጣቶችን ለማፍራት ትልቅ ዋጋ ያለው ነው ተብሏል።

ሰለሞን ሙጬ 

ልደት አበበ

Audios and videos on the topic

የተማሪዎች ምስለ - ችሎት ውድድር  

ተዛማጅ ዘገባዎች

የተሸላሚዎቹ ወጣቶች ሥራ

የተሸላሚዎቹ ወጣቶች ሥራ 06.05.2022

የዛሬው የወጣቶች ዓለም ዝግጅት ግብርናን በማዘመን ዘርፍ ኢትዮጵያን ወክለው የተወዳደሩ እና ያሸነፉ የአራት ወጣቶችን ስራ ያስቃኘናል። ወጣቶቹ እንዴት ነው ግብርናውን ማዘመን የሚሹት? ኬንያ ላይ በተዘጋጀው ውድድር ላይስ ምን ይዘው ቀረቡ?

06.05.2022 | Co founder of Omishtu-joy, Boaz Berhanu gewann ein Preis auf dem Sankalp Africa Summit, in Kenia

የተሸላሚዎቹ ወጣቶች ሥራ 06.05.2022

የዛሬው የወጣቶች ዓለም ዝግጅት ግብርናን በማዘመን ዘርፍ ኢትዮጵያን ወክለው የተወዳደሩ እና ያሸነፉ የአራት ወጣቶችን ስራ ያስቃኘናል። ወጣቶቹ እንዴት ነው ግብርናውን ማዘመን የሚሹት? ኬንያ ላይ በተዘጋጀው ውድድር ላይስ ምን ይዘው ቀረቡ?

የ2021 ዓለም አቀፍ የሮቦት ውድድር አሸናፊው ኢትዮጵያዊ

የ2021 ዓለም አቀፍ የሮቦት ውድድር አሸናፊው ኢትዮጵያዊ 24.10.2021

በቻይና ቤጂንግ በቅርቡ  በተካሄደው የ2021 ዓለም አቀፍ የሮቦት ውድድር በቻይና በተለያዩ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ትምህርታቸውን በመከታተል ላይ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንም ተሳትፈዋል። ከነዚሀም መካከል በቻይና የዶክትሬት ዲግሪውን በመከታተል ላይ የሚገኘው ሰላሙ ይስሃቅ የተባለ ኢትዮጵያዊ ውደደሩን በማሸነፍ የወርቅ ሜዳሊያ ተሽላሚ ሆኗል።