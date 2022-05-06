የተማሪዎች ምስለ - ችሎት ውድድር  

ሁለተኛው አገር አቀፍ የሁለተኛ ደረጃ የትምህርት ቤቶች የምስለ - ችሎት ውድድር በጎንደር ዩኒቨርሲቲ የማህበረሰብ ትምህርት ቤት አሸናፊነት ተጠናቋል። የውድድሩ አላማ ተማሪዎች ስለ ሰብዓዊ መብቶች ፣ ስለ ፍትሕ አስተዳደር እና ዳኝነት እንዲያውቁ እና የመብት ጥሰቶችን እንዲከላከሉ ነው።
በኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን አማካኝነት የተዘጋጀው እና ትናንት የተካሄደው ሁለተኛው የምስለ ችሎት የተማሪዎች ውድድር ላይ ተሳታፊዎች በአገር ውስጥ ተፈናቃዮች መብቶች ዙሪያ ትኩረት አድርገው ተከራክረዋል።
በ10 ክልሎች እና ሁለት ከተማ መስተዳድሮች ውስጥ የሚገኙ 63 የ2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤትቶች ውስጥ የተመረጡ 130 ተማሪዎች ተሳትፈውበታል።
ሰብዓዊ መብቶችን የተመለከቱ እንዲህ ያሉ የተማሪዎች ውድድሮች በሕግ፣ ፍትሕና ዳኝነት የበላይነት የታነፁ ወጣቶችን ለማፍራት ትልቅ ዋጋ ያለው ነው ተብሏል።
ሰለሞን ሙጬ
ልደት አበበ