የተማሪዎች መማርያ መጽሐፍ እጥረት በጋምቤላ

በጋምቤላ ክልል ከ1ኛ እስከ 8ኛ ክፍል በአዲስ ስርዓተ ትምህርት መማርና ማስተማር የጀመሩ ተማሪዎችና መምህራን የመጽሐፍት ችግር እንዳለባቸው ተናገሩ፣ የችግሩ መንስኤ የመጽሐፍት ህትመት በወቅቱ አለመጠናቀቅ መሆኑን ደግሞ የትምህርት አመራሮች አመልክተዋል፡፡
በጋምቤላ ክልል ከ1ኛ እስከ 8ኛ ክፍል በአዲስ ስርዓተ ትምህርት መማርና ማስተማር የጀመሩ ተማሪዎችና መምህራን የመጽሐፍት ችግር እንዳለባቸው ተናገሩ፣ የችግሩ መንስኤ የመጽሐፍት ህትመት በወቅቱ አለመጠናቀቅ መሆኑን ደግሞ የትምህርት አመራሮች አመልክተዋል፡፡
በጋምቤላ ክልል በመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የሚማሩ ተማሪዎችና የሚያስተምሩ መምህራን በዓመቱ መጀመሪያ አዲስ በተቀረፀ ስርዓተ ትምህርት የመማር ማስተማር ስራው ቢጀምሩም በአዲሱ ስርዓተ ትምህርት የተዘጋጁ መጽሀፍት ታትመው ስላልደረሷቸው የመማር ማስተማር ስራው ከባድ እንደሆነባቸው ገልፀዋል፡፡
በጋምቤላ ከተማ ከሚገኙ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ከሚማሩ ተማሪዎች መካከል የ8ኛ ክፍል የሆነችው ሄለን ያለውን ችግር በስልክ ነግራናለች፡፡
“በመምህራን ዙሪያ የድርሻቸውን እደረጉ ሳለ፣ እና ግን የቤት ስራ ሲሰጠን መጽሐፍቱ ስላልደረሰ፣ የመጽሀፍቱን ጽሁፍ ገንዘብ ከፍለን በማባዛት ነው የምንሰራ፣ መጽሀፍ ለሁላችንም አልደረሰንም፣ ቀደም ባለው ገዜ ከዚህ እስከዚህ አንባላለን ቤታችን ሄደን ከመጽሀፍቱ እንሰራለን፣ አሁን ግን ነጭ ሰሌዳ ላይ እየፃፍን፣ እባዛን ነው የምንሰራው፣ ስለዚህ የመጽሀፍ ችግር አለ፡፡” ብላናለች፡፡
የጠቅላላ ሳይንስ መምህር እንደሆኑ የሚናገሩት በከተማው የአንደኛ ደረጃ መምህር መምህራን ወደ ስራ ሲገቡ መጽሀፍት አልቀረበላቸውም፣ ስለአዲሱ ስርዓተ ትምህርም ከስልጠና ጀምሮ ግንዛቤ አልተፈጠረላቸውም፣ የማስተማሪያ ግብዓቶችም በአግባቡ አልቀረቡም ይላሉ፡፡
መምህሩ እንዳሉት፣“በመምህራን ያለው ጫና መጽሀፍት የሉም፣ ትምህርት ቢሮ መጽሀፍቱን አላደለም፣ እያንዳንዱን በ”ሶፍት ኮፒ” ወስደን፣ ክፍል አንድ፣ ክፍል ሁለት እልን እናባዛለን፣ ትምህርት ቤቱ ንብረት የለውም፣ ወረቀት የለውም ችግር ተፈጥሯል በጣም፣ ጥቁር ሰሌዳ ላይ እፃፍን ነው የምንሰጠው፣ …ፎቶ ኮፒ (አሳትመው) መስጠት ሲገባቸው ምንም አልሰጡም፣ መጽሀፍት አልታተመ፣ ለመመህራንም የመምህሩ መመሪያ አልተሰጠም፣ ዝምብለው አምጥተው ብቻ ወረወሩ፣ በጣም እንቅፋት ተፈጥሯል (በመማር ማስተማሩ ላይ) ስለዚህ ችግሩ በጣም መጠነ ሰፊ ነው፣ መምህራን መመሪያ አልተሰጣቸውም፣ በጣም የግንዛቤ ችግርም አለ፡፡”
ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ የአንድ መጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር በበኩላቸው ለማስተማሪነት የተዘጋጁ መጽሐፍትን በወረቀት እያባዙ ለመምህራን ለማሰራጨት ቢሞከርም ወጪው ከፍተኛ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
“… ትምህርት ቤት ያለውን ሀብት ጨርሰናል (ጽሁፍ በማባዛት) በሚቀጥለው የምናባዛበት ገንዘብ የለንም፣ የተሰጠንን ጽሁፍ እያባዛን ለመምህራን እሰጠን ነው፣ ሆኖም ለሁሉም መምህራን ማዳረስ አልቻልንም፣ ለመምህራንም ግንዛቤ አልተፈጠረላቸውም (ስለአዲሱ የትምህርት ስርዓት)፣ በመምህራን ላይ ግራ መጋባት ተፈጥሯል፡፡”
በክልሉ የኢታንግ ልዩ ወረዳ ትምህርት ጽ/ቤት ኃላፊ አቶ የር ሯች አዲስ የታተሙ መፅሐፍት መቅረብ ባለመቻላቸው በተማሪዎችና መምህራን ላይ ቻና ፈጥሯል ብለዋል፡፡
“አዲሱ መጽሀፍ ወደ ወረዳ ፕሪንት (እንዲባዛ) እንዲደረግ ተልኳል፣ ግን ወረዳው ያን ለማድረግ አቅም የለውም፣ በወረዳው 40 ትምህርት ቤቶች አሉ፣ ለሁሉም ትምህርት ቤቶች መጽሀፍቱን ማባዛት በጣም ከባድ ነው፣ እንደ ወረዳ እሞከርን ነው ግን በጣም ችግር ነው፡፡”
የጋምቤላ ክልል ትምህርት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ኮንግ ጆክ በበኩላቸው የመፅሐፍት ህትመት ስራው በሂደት ላይ መሆኑን ጠቁመው፣ ሆኖም ለተማሪዎችና መምህራን በሁለተኛው መንፈቀ ዓመት ይደርሳል ነው ያሉት፡፡
“ባለን አቅም መጽሀፍቱን ለማሳተም ጀምረነዋል፣ ጽሁፉን ወደ ወረዳዎች ያሰራጨንበት ሁኔታ አለ፣ ማድረግ የቻልነውን ያክል አባዝተን ከተማ ውስጥ ላሉ ትምህርት ቤቶች አሰራጭተናል፣ ህትመቱ ግን በሂደት ላይ ነው፡፡ ችግሮች ይኖራሉ፣ በክልሉም ቢሆን ውስንነቶች አሉ፣ ባለፈው ዓመት በ30 ትምህርት ቤቶች ላይ የሙከራ ትግበራ ሲካሄድ ነበር፣ ዘንድሮ ግን በአዲሱ ስርዓተ ትምህርት መሰረት ሙሉ ትግበራ ተገብቷል፣ ሁለተኛ መንፈቀ ዓመት ላይ ሙሉ በሙሉ በአዲሱ ስርዓተ ትምህርት ይማራሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን፡፡”
በጋምቤላ ክልል በ304 ትምህርት ቤቶች ከ1ኛ እስከ 8ኛ ክፍል የሚማሩ 134 ሺህ ተማሪዎች ሲኖሩ 48 ከመቶ ሴቶች መሆናቸውን ከክልሉ ትምህርት ቢሮ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል፡፡
ዓለምነው መኮንን
አዜብ ታደሰ
እሸቴ በቀለ