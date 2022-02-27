 የተመ ድርጅት ስለ ዩክሬን ጦርነት ማን ማድረግ ይቻለዋል? | አውሮጳ/ጀርመን | DW | 28.02.2022

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አውሮጳ/ጀርመን

የተመ ድርጅት ስለ ዩክሬን ጦርነት ማን ማድረግ ይቻለዋል?

ከ40 አመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ የተጠራው የተ.መ.ድ ጠቅላላ ጉባኤ የሩሲያን የዩክሬን ወረራ ለማውገዝ የተዘጋጀ የውሳኔ-ሐሳብ ይቀርብለታል። የውሳኔ ሐሳቡ ወደ ጠቅላላ ጉባኤው የተመራው ጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤቱ ቀርቦ በሩሲያ ድምጽን በድምጽ የመሻር መብት ውድቅ ከሆነ በኋላ ነው። የተመድ ጠቅላላ ጉባኤ ስለ ዩክሬን ጦርነት ማን ማድረግ ይቻለዋል?

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:06

ከገበያው ንጉሴ ጋር የተደረገ ቃለ መጠይቅ

የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ በሩሲያ የዩክሬን ወረራ ላይ ለመወያየት ዛሬ ይሰበሰባል። ጉዳዩ ወደ ጠቅላላ ጉባኤው የተመራው በጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤቱ ሲሆን የሩሲያን ወረራ ለማውገዝ የተዘጋጀ የውሳኔ ሐሳብ ይቀርብለታል። ጠቅላላ ጉባኤው አስቸኳይ ስብሰባ ሲያደርግ በ40 አመታት ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። የድርጅቱ የሰብዓዊ መብቶች ምክር ቤትም በዩክሬን ጥያቄ በጉዳዩ ሊወያይ ዝግጅት ላይ ነው።

ዩክሬን የአውሮፓ ኅብረትም ሆነ የኔቶ አባል ባትሆንም ከኅብረቱ አባል አገራት በተናጠል እና በጋራ ድጋፍ እያገኘች ትገኛለች። የሩሲያ ወረራ ከዚህ ቀደም ገለልተኛ የሚባሉ እንደ ስዊትዘርላድ ያሉ አገሮችን ጭምር ለዩክሬን እንዲያግዙ አስገድዷል። የአውሮፓ አገራት በርከት ያሉ ማዕቀቦች በሩሲያ፣ በባለሥልጣኖቿ እና በተቋማቷ ላይ እየጣሉ ነው። 

የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ለዩክሬን ምን ማድረግ ይቻለዋል? የአውሮፓ አገራት ለሩሲያ ወረራ በተናጠል እና በኅብረት የሰጧቸው ምላሾች ምን ፈየዱ? የብረስልሱ ወኪላችንን አነጋግረነዋል።  

ገበያው ንጉሴ

እሸቴ በቀለ

ሸዋዬ ለገሰ

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ከገበያው ንጉሴ ጋር የተደረገ ቃለ መጠይቅ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

FILE PHOTO: A man using a mobile phone passes the logo of global secure financial messaging services cooperative SWIFT at the SIBOS banking and financial conference in Toronto, Ontario, Canada October 19, 2017. REUTERS/Chris Helgren/File Photo

ምዕራባውያኑ የተወሰኑ የሩሲያ ባንኮችን ስዊፍት ከተባለው የባንኮች የክፍያ መፈጸሚያ ሥርዓት ሊያግዱ ነው 27.02.2022

የአውሮፓ ኅብረት፣ አሜሪካ እና ብሪታኒያ የተወሰኑ የሩሲያ ባንኮችን ስዊፍት ከተባለው ዓለም አቀፍ የክፍያ ሥርዓት ሊያግዱ ነው። ምዕራባውያኑ የሩሲያ ማዕከላዊ ባንክ በውጭ አገራት ተቀማጭ ገንዘብ እንዳያንቀሳቅስ ለማድረግ ጭምር አቅደዋል። 

Ukrainian service members collect unexploded shells after a fighting with Russian raiding group in the Ukrainian capital of Kyiv in the morning of February 26, 2022, according to Ukrainian service personnel at the scene. (Photo by Sergei SUPINSKY / AFP)

በዩክሬን ሶስት ሕፃናትን ጨምሮ 198 ሰዎች መገደላቸውን የአገሪቱ ጤና ሚኒስቴር አስታወቀ 26.02.2022

በዩክሬን ሶስት ሕጻናትን ጨምሮ በትንሹ 198 ሰዎች መገደላቸውን የአገሪቱ የጤና ሚኒስቴር አስታውቋል። ሞስኮ በዩክሬን የጀመረችውን ጥቃት እንድታቆም ወታደሮቿንም እንድታስወጣ የሚጠይቅ በጸጥታ ጥበቃው ምክር ቤት የቀረበ የውሳኔ ሐሳብ ሩሲያ ድምጽን በድምጽ የመሻር መብቷን ተጠቅማ ውድቅ አድርጋለች። የውሳኔ ሐሳቡን አስራ አንድ አገራት ደግፈውት ነበር

የዩሮኤሺያ ጥልማሞት

የዩሮኤሺያ ጥልማሞት 28.02.2022

የስላቮች መናኸሪያ፣ የቫራንጊያሶች ወይም የቫይኪንጎች መናገሻይቱ፣ የኪየቫን-ሩስ መንደላቀቂያዋ ከተማ በ1240 ሞንጎሎች እንዳጠፏት ያክል አልሞተችም።የምስራቅ አዉሮጳዊቱ ባግዳድ መሆን አለመሆኗም አለየም።አልሞተችም ግን ጥልማሞት ሰፍሯባታል።የማስጠንቀቂያ ደዉል ጩኸት፣ የቦምብ፣ ሚሳዬል ነጎድጓድ የሞት ምፅአቱን ሰዓት በሰዓት ያረዳባታል