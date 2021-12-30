 የተመላሽ ተፈናቃዮች አቤቱታ በአማራ ክልል | ኢትዮጵያ | DW | 30.12.2021

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ኢትዮጵያ

የተመላሽ ተፈናቃዮች አቤቱታ በአማራ ክልል

በሰሜኑ የአገራችን ጦርነት ምክንያት ተፈናቅለው የነበሩ ወገኖች ወደ አካባቢያቸው መመለስ ቢጀምሩም አንዳንዶቹ ርዳታ አላገኘንም አሉ። የአማራ ክልል መንግስት ደግሞ ሕወሓት በወረራ ይዟቸው ከነበሩት ከአብዛኛዎቹ የአማራ ክልል አካባቢዎች ከወጣ በኋላ 279 ሺህ 217 ኩንታል የምግብ እህል ወደ ቦታው ልኬያለሁ ብሏል።

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በቂ ርዳታ አልደረሰንም ብለዋል

በሰሜኑ የአገራችን ጦርነት ምክንያት ተፈናቅለው የነበሩ ወገኖች ወደ አካባቢያቸው መመለስ ቢጀምሩም አንዳንዶቹ ርዳታ አላገኘንም አሉ። የአማራ ክልል መንግስት ደግሞ ሕወሓት በወረራ ይዟቸው ከነበሩት ከአብዛኛዎቹ የአማራ ክልል አካባቢዎች ከወጣ በኋላ 279 ሺህ 217 ኩንታል የምግብ እህል ወደ ቦታው ልኬያለሁ ብሏል። በትራንስፖርት አቅርቦት ችግር ወደ ቀያቸው መመለስ እንዳልቻሉ ደግሞ ተፈናቃዮች ቅሬታ አቅርበዋል፤ ባለስልጣናት ግን ስለጉዳዩ ዐናውቅም ብለዋል። የባሕር ዳር ወኪላችን ዓለምነው መኮንን ዝርዝር ዘገባ ልኮልናል።

አብዛኛዎቹ በጦርነት ስር የነበሩ የአማራ ክልል አካባቢዎች ነፃ ከሆኑ በኋላ ከ2 ሚሊዮን 300 ሺህ ተፈናቃዮች መካከል አብዛኛዎቹ በመንግስትና በግል ወደ ነበሩበት አካባቢ መመለሳቸውን የአማራ ክልል መንግስት ሰሞኑን አስታውቋል፡፡ አንዳንድ ተመላሾች የምግብ እህል በቂ ባይሆንም ማግኘታቸውን ቢናገሩም ሌሎች ደግሞ በችግር ላይ እንደሆኑ ይናገራሉ፡፡ በተለይ በዋግኽምራ፣ በሰሜን ወሎና ደቡብ ወሎ ዞኖች አንዳንድ አካባቢዎች ተመላሾቹ በችግር ላይ እንደሆኑ ነው የተናገሩት፡፡ 

ተፈናቅለው ወደ ቀያቸው ከተመለሱ የሐይቅ ከተማ ነዋሪዎች መካከል ነጋገርናቸው ተመላሾች እርዳታ ትሰጣላችሁ እየተባለነ ብንመላለስም እስካሁን ያገኘነው ነገር ለም ብለዋል፡፡
ጉዳዩን በማስመልከት የጠየቅናቸው የሐይቅ ከተማ ምክትል ከንቲባ አቶ መስኡድ አበራ የተረጂውና የእርዳታ አቅርቦቱ ተመጣጣኝ አይደለም፣ እርዳታ ከክልልም አልመጣልንም ብለዋል፡፡
በአማራ ክልል የዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ተስፋዬ ገብሬም የክልሉ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ምግብ ለሚያስፈልጋቸው አፋጣኝ መልስ እየሰጠ አይደለም ሲሉ ከስሰዋል፡፡

የዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደርና የምዕራብ ካናዳ ሊጳጳስ አቡነ በርናባስም የአካባቢው ህዝብ ርዳታ ባፋጣኝ ካልደረሰለት ከፍተኛ ቀውስ እንደሚፈጠር አስጠንቅቀዋል፡፡ የሰሜን ወሎ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ዲያቆን ተስፋሁን በያብል በወልዲያና ዙሪያዋ እርዳታ እየቀረበ ቢሆንም ወደ አንዳንድ ወረዳዎች እንዳልደረሰ አረጋግጠዋል፡፡ የአማራ ክልል አደጋ መከላከል ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ እያሱ መስፍን ደግሞ ለሁሉም እርዳታ ለሚፈልጉ አካባቢዎች 279 ሺህ 217 ኩንታል የእርዳታ እህል መላኩን አመልክተዋል፡፡

ህወሓት በአማራ ክልል ወረራ ከፈፀመ ጀምሮ ለተፈናቀሉና ለተቸገሩ 3 ሚሊዮን 795 ሺህ 300 ተረጂዎች 602ሺህ 750 ኩንታል የምግብ እህል ማሰራጨት መቻሉንም አብራርተዋል፡፡
ይህ በእንዲህ እንዳለ በእብናት የተፈናቃዮች መጠለያ የሚኖሩ የዋግኽምራ ተፈናቃዮች ወደ አገራችሁ ትሄዳላችሁ ተብለው ትናንት ከካምፑ ቢወጡም የቀረቡት ተሸከርካሪዎች ተመልሰው በመሄዳቸው ለችግር መዳረጋቸውን አመልክተዋል፡፡

ጉዳዩን በተመለከተ የተጠየቁት የዋግኽምራ አስተዳደርና የአማራ ክልል አደጋ መከላከል ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ኃላፊዎች ስለተፈጠረው ችግር እንደማያውቁ ተናግረዋል፡፡
በአማራ ክልል ከ11 ሚሊዮን 300ሺህ በላይ የአስቸኳይ ጊዜ ምግብ የሚፈልጉ ወገኖች እንደሚገኙ ከኮሚሽኑ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል፡፡

ዓለምነው መኮንን
ማንተጋፍቶት ስለሺ
ሸዋዬ ለገሰ


 

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በቂ ርዳታ አልደረሰንም ብለዋል  

ተዛማጅ ዘገባዎች

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Ethiopians queue to receive aid distributed under a European Union (EU) funded project, in the Shinile Zone of Ethiopia Friday, April 8, 2016, near the border with Somalia. According to the European Commission, the EU has announced 122.5 million euros in aid to address the immediate needs of people affected by a worsening humanitarian and drought situation in Ethiopia. (AP Photo/Mulugeta Ayene)

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አንድ ዓመት ያለፈው ትግራይ ላይ የተለኮሰው ጦርነት አድማሱን አስፍቶ በአፋር እና አማራ ክልል በርካቶችን ከቤት ንብረታቸው በማፈናቀሉ የርዳታ ፈላጊው ቁጥር በሚሊየኖች ሆኗል። በጦርነቱ ምክንያት ከሰሜን ወሎ ለተፈናቀሉ ወገኖች እያስተባበሩ ይደግፉ የነበሩ ዛሬ እነሱም ርዳታ ጠባቂዎች መሆናቸው ታይቷል።

05.11.2008 Bildnummer: 53673881 Datum: 05.11.2008 Copyright: imago/UPI Photo Airman 1st Class Justin Cole, Tech. Sgt. Marcus Cottengim and Chief Master Sgt. Roy Cupper conduct a pre-flight inspection on an MQ-1 Predator unmanned aerial vehicle prior to a night mission from Ali Air Base, Iraq on November 5, 2007. The Predators operate on 24-hour operations in support of Operation Iraqi Freedom. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Staat Militär USA US Army U.S. Luftwaffe Flugzeug General Atomics MQ9 Predator Drohne kbdig xng 2009 quer premiumd o0 Gegenlicht, Silhouette o00 Abend, Sonnenuntergang o00 Objekte Bildnummer 53673881 Date 05 11 2008 Copyright Imago UPi Photo Airman 1st Class Justin Cole Tech Sgt Marcus Cottengim and Chief Master Sgt Roy Cupper Conduct a Pre Flight Inspection ON to MQ 1 Predator Unmanned Aerial Vehicle Prior to a Night Mission from Ali Air Base Iraq ON November 5 2007 The Predators operate ON 24 hour Operations in Support of Operation Iraqi Freedom PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY State Military USA U.S. Army U S Air Force Aircraft General Atomics Predator Drone Kbdig xng 2009 horizontal premiumd o0 Gegenlicht Silhouette o00 Evening Sunset o00 Objects

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