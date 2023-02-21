የቪፒኤን አጠቃቀም እና ስጋቱ

ላለፉት ሁለት ሳምንታት በኢትዮጵያ የበይነመረብ/ኢንተርኔት/ ዕገዳ በመኖሩ የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ተደራሽነት ችግር እያጋጠመ መሆኑን ተጠቃሚዎች እየተገለፁ ነው።ከዚህ ጋር ተያይዞ ክልከላዎችን አልፈው የሚገቡ እነደ ቪፒኤን ያሉ መተግበሪያዎችን የመጠቀም ፍላጎት እየጨመረ መምጣቱ እየተነገረ ነው።
ላለፉት ሁለት ሳምንታት በኢትዮጵያ የበይነመረብ/ኢንተርኔት/ ዕቀቫ እና የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ተደራሽነት ችግር እያጋጠመ መሆኑን ተጠቃሚዎች እየተገለፁ ነው።
የዛሬው የሳይንስ እና ቴክኖሎጅ ዝግጅት ለችግሩ መፍትሄ በሚሆኑ አማራጭ መተግበሪያዎች አጠቃቀም እና በአጠቃቀም ወቅት መደረግ በሚገባቸው ጥንቃቄዎች ላይ ያተኩራል።
በዓለማችን ከ60 በመቶ በላይ /5.3 ቢሊዮን/ ሰዎች በይነመረብን መረጃ ለማግኘት፣ ለመዝናኛ እና ለማኅበራዊ መስተጋብር እንደሚጠቀሙ መረጃዎች ያሳያሉ።ነገር ግን ሁሉም እኩል ተጠቃሚ አይደሉም።ምክንያቱም በዓለማችን እንደ ሰሜን ኮሪያ፣ ኢራን እና ቤላሩስን የመሳሰሉ የከፋ የበይነመረብ ቁጥጥር ያላቸው ሀገራት አሉና።የአፍሪቃ መንግስታትም በተለያዩ ጊዚያት በከፊል ወይም ሙሉ በሙሉ በይነመረብን በመዝጋት ይወቀሳሉ።
በቅርቡ 17ኛውን ዓለም አቀፍ የበይነመረብ ጉባኤ ያስተናገደችው ኢትዮጵያም ከሰሞኑ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን አባቶች መካከል ችግር መፈጠሩን ተከትሎ ፤ ካለፉት ሁለት ሳምንታት ወዲህ፤ የበይነመረብ ዕቀባ በመደረጉ እንደ ፌስቡክ፣ ኢንስታግራም፣ ዋትስአፕ፣ ቴሌግራም፣ እና ቲክቶክን የመሳሰሉ የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች መዘጋታቸውን ተጠቃሚዎች እየገለፁ ነው።
ከዚህ ጋር ተያይዞ ክልከላዎችን አልፈው የሚገቡ መተግበሪያዎችን የመጠቀም ፍላጎት እየጨመረ መጥቷል።
የሶፍትዌር መሀንዲሱ አቶ ሰለሞን አይዳኝ ይህ መሰሉ ችግር በተለያዩ ሀገራት ሊያጋጥም እንደሚችል ገልፀው፣ከመፍትሄዎቹ መካከል ቪፔኤንን /ቨርቹዋል ፕራይቬት ኔትዎርክን /መጠቀም አንዱ መሆኑን ያስረዳሉ።
ቪፔኤን፤ ሌላ ቦታ ከሚገኝ ሰርቨር ጋር ግንኙነት በመፍጠር የተጠቃሚውን የበይነመረብ አድራሻ /አይፒ አድሬስ/ እና መገኛ ቦታ በመቀየር ክልከላዎችን አልፎ ለመጠቀም ያስችላል።ይህም ተደራሽ ያልሆኑ ድረ ገጾችን እና መተግበሪያዎችን ለመጠቀም እንዲሁም የበይነመረብ አገልግሎት አቅራቢ ድርጅቶች፤ ተጠቃሚዎች የሚጎበኙትን ድረ ገጽ መረጃ እንዳይኖራቸው ያደርጋል ከዚህ አንፃር ቪፒኤን ጠንካራ የደህንነት ጥበቃ እና ስልተቀመር/Algorithim/ እንዳለው አቶ ሰለሞን ይገልፃሉ።
ከዚህ በተጨማሪ አቅራቢዎቻቸው የተለያዩ ቢሆኑም ከቪፒኤን ጋር ተመሳሳይ አገልግሎት የሚሰጡ እና እንደ አማራጭ ሆነው የሚያገለግሉ ሲፎን /psiphon/ የመሳሰሉ የተለያዩ ሶፍትዌሮች መኖራቸውን ባለሙያው አስረድተዋል።
ነገር ግን በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ በሰፊው ጥቅም ላይ እየዋለ የሚገኘው ቪፒኤን /ቨርቿል ፕራይቬት ኔትዎርክ/ ነው።ይህንን መተግበሪያ በኮምፒዩተር ወይም በተንቀሳቃሽ ስልክ ላይ በመጫን አገልግሎት ማግኘት የሚቻል ሲሆን፤ የአንድሮይድ የስልክ ተጠቃሚዎች ከጉግል ፕሌይ፣ የአይፎን ተጠቃሚዎች ከአፕስቶር፣ የሁዋዌ ተጠቃሚዎች ደግሞ ከአፕጋለሪ በማውረድ መጠቀም ይችላሉ።አሰራሩን ሲያብራሩም።
«ዋነኛው ዓላማ ቪፒኤኖች ስራ የሚሰሩበት መንገድ ራሳቸውን «አኖኒመስ« በማድረግ ወደ ሌላ ኔትወርክ በማስገባት የ«ሴኪዩሪቲ ፕሮቶኮል» ለራሱ በማስገባት እና ስትሮንግ የሆኑ ኢንክሪፕሽኖችን ያጠቃለሉ፤በፐፕሊክ ኔትወርክ ውስጥ እንዲያልፉ የሚደረጉ ናቸው።ሲፎንም አንደኛው ነው።»በማለት ገልፀዋል።
በኢትዮጵያ የበይነመረብ ተጠቃሚዎች መብት ላይ ገደቦች ያሉ ቢሆንም፤ ቪፒኤን በሀገሪቱ ክልከላ ያልተጣለበት ህጋዊ የመተግበሪያ አይነት ሲሆን አይነቶቹም በርከት ያሉ ናቸው።ከነዚህም መካከል ለኢትዮጵያ የተሻሉ ናቸው ብሎ ጎግል ያስቀመጣቸው፤ ፕሮቶን ቪፒኤን (Proton VPN)፣ ኤክስፕረስ /ExpressVPN/፣ ኖርድ /NordVPN / ፣ፒዩር /PureVPN/ ፣ ሳይበር ጎስት /CyberGhost/ ፣ ሰርፍ ሻርክ /Surfshark/ የመሳሰሉት ይጠቀሳሉ። ነገር ግን አቶ ሰለሞን እንደሚሉት ከነዚህ ውስጥ ሁለቱ በኢትዮጵያ የተሻለ አገልግሎት ይሰጣሉ።
«ኖርድ ቪፒኤን በብዛት ጥቅምላይ የሚውሉ ናቸው።የተዘጉ ዌብ ሳይቶችን የማስከፈት አቅም አላቸው።እነ ፌስ ቡክን ወይም ሶሻል ኔትወርክ ላይ ያሉትን ሚዲያዎች ለመጠቀም።5400 በላይ ሰርቨር የሚጠቀሙ ናቸው።የተገዙ ከሆኑ «ሴኩዩር» ናቸው።»በተለይ ደግሞ አንድን ቪፒኤን ጥሩ የሚያደርገው የምንጠቀማቸውን ነገሮች የማይመዘግብ ከሆነ ነው።» ካሉ በኋላ ኖርድቪፒኤን ከዚህ አንፃር የተሻለ መሆኑን ገልፀዋል።ኢክስፕረስ ቪፒኤንም ከ94 በላይ ሀገራት የሚጠቀሙበት ፈጣን እና ታማኝ መሆኑን ተናግረዋል።
ይህ መተግበሪያ የተሻለ የግል ውሂብ ጥበቃን የሚያረጋግጥ እና አስተማማኝ አገልግሎት የሚሰጥ ቢሆንም፤ በነጻ አገልግሎት የሚሰጡ እና ክፍያ የሚጠይቁ ቪፒኤኖች በመኖራቸው ባለሙያው እንደሚሉት ፤ የአገልግሎት ጥራታቸው የሚወሰነውም ከዚህ ጋር ተያይዞ ነው።ከዚህ አኳያ ከነፃዎቹ ይልቅ የሚከፈለባቸው ቪፒኤኖች ፈጣን እና መረጃዎችን በሶስተኛ ወገን ወይም በመረጃ መንታፊዎች እጅ እንዳይወድቅ በማድረግ የመረጃ ደኅንነትን በተሻለ ሁኔታ የሚጠብቁ ናቸው።
«ፕሪሚየም ወይም የክፍያ ቪፒኤን ላይ የሚጠቀሙት የአልጎሪዝም ካፓሲቲ በጣም ውድ ነው,።በሲስተሙ ውስጥም ጥሩ የሴኩሪቲ ፕሮቶኮሎች አሏቸው።የየራሳቸው ሰርቨር ይኖራቸዋል።አቅም ያላቸው ድርጅቶች ናቸው የሚሰሩት።ይህ ከደህንነት አንፃር ምቾት ይሰጣል።ነፃ ሲሆኑ ግን ክፍያ ስለሌለው ይህንን የሚለቁ ድርጅቶች በምትኩ ማግኘት የሚፈልጉት ገቢ ይኖራል።ስለዚህ እነዚህ ግለሰቦች ወይም ድርጅቶች ያን ገቢ የሚሰበስቡት መረጃን ለሶስተኛ ወገን በመሸጥ ነው።» በማለት የሚያስከትለውን ችግር አብራርተዋል።
ከዚህ በተጨማሪም ነጻ ቪፒኤኖች የማንፈልጋቸውን እና በባህል ተቀባይነት የሌላቸውን ማስታወቂያዎች ጭምር በግዴታ በተደጋጋሚ በመልቀቅ ያሰለቻሉ። አቅራቢዎቻቸው በውል የሚታወቁ ባለመሆናቸውም የአጠቃቀም ችግር ቢያጋጥም እንኳ ሀላፊነት የሚወስድ እና ድጋፍ የሚሰጥ የደንበኛ አገልግሎት የላቸውም ።
በዚህ የተነሳ በግለሰብ ደረጃ በግል ሰነዶች፣ በበይነመረብ ግብይት እና የባንክ አጠቃቀም ላይ ከፍተኛ አደጋ የሚያስከትል ሲሆን፤ በተለያዩ ህገወጥ ቡድኖች ክትትል የሚደረግባቸው ግለሰቦችም በቀላሉ ዒላማ ሊሆኑ ይችላሉ።
በተቋም ደረጃም በንግድ፣ በባንክ፣ በህክምና እንዲሁም ሌሎች የመስሪያ ቤት መረጃዎች ላይ አደጋ ሊያስከትል ይችላል።
በመሆኑም ይህንን መሰሉን ጉዳት ለመከላከል ከተቻለ ገዝቶ መጠቀም ያለዚያ ግን አጠቃቀምን እጅግ ጥንቃቄ በተሞላበት መንገድ ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን ባለሙያው ያሳስባሉ።
በሌላ በኩል የበይነመረብ ዕገዳ ሲያጋጥም ያለ በይነመረብ ግንኙነት የድምፅ እና የፅሁፍ መልዕክቶችን ለመላክ የሚያገለግሉ እንደ ብሪጅፊ/Bridgefy/፣ሲግናል ኦፍላይን/Signal Offline/፣ብራየር /Briar/ እና ፎየር /Vojer/ያሉ መተግበሪያዎችም ጥቅም ላይ ይውላሉ። ሆኖም ግን ከውሂብ ጥበቃ አንፃር አጠቃቀማችን ጥንቃቄ የተሞላበት መሆን እንዳለበት የዘርፉ ባለሙያዎች ይመክራሉ።
ሙሉ ዝግጅቱን የድምፅ ማዕቀፉን ተጭነው ያድምጡ።
ፀሀይ ጫኔ
ሂሩት መለሰ