የቦሪስ ጆንሰን ውድቀትና ቀጣዩ ሂደት

ሚኒስትሮች ያልሆኑ በብሪታንያ ፓርላማ የወግ አጥባቂው ፓርቲ አባላት የሚገኙበት «ኮሚቴ 1922» ይፋ ባደረገው የጊዜ ሰሌዳ መሠረት ጠ/ሚ ቦሪስ ጆንሰንን ለመተካት የሚወዳደሩ እጩዎች መለያ ምርጫ ረቡዕ ሐምሌ 6 ቀን 2014 ይጀምራል።እጩዎች ለመወዳደር በመጀመሪያ የፓርላማ መቀመጫ ካላቸው የፓርቲው አባላት ቢያንስ የ20ውን ድጋፍ ማግኘት አለባቸው።
በብሪታንያ ፓርላማ የወግ አጥባቂው ፓርቲ አባላት ባለፈው ሳምንት ከስልጣን እንደሚለቁ ያሳወቁትን የብሪታንያ ወግ አጥባቂ ፓርቲ ፖለቲከኛ ቦሪስ ጆንሰንን ለመተካት የሚወዳደሩ ሁለት እጩዎችን ዛሬና ነገ ይመርጣሉ።ምርጫው የሚካሄደው በፓርላማው መቀመጫ ያላቸው የፓርቲው አባላት የሚገኙበት ኮሚቴ ለመጨረሻው ፉክክር የሚበቁትን ሁለት እጩዎች ለመለየት ባለፈው ሰኞ ይፋ ባደረገው መመሪያና የጊዜ ሰሌዳ መሠረት ነው። ብሪታንያን ለ3 ዓመታት በጠቅላይ ሚኒስትርነት የመሩት ቦሪስ ጆንሰን ባለፈው ሐሙስ ስልጣን እንደሚለቁ ባሳወቁበት መግለጫቸው «በግልጽ የወግ አጥባቂው ፓርቲ ፍላጎት አሁን አዲስ የፓርቲው መሪና አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲሰየም» ነው ብለዋል። ጆንሰን «ሌላ መሪ እስኪሾም ድረስ እኔ የምመራው አዲስ ካቢኔ ሰይሜያለሁ» ሲሉም የፓርቲው መሪ እስኪመረጥ ድረስ ስልጣን ላይ እንደሚቆዩ ግልጽ አድርገዋል። በበርካታ ቅሌቶች ሲከሰሱና ሲወቀሱ የቆዩት ጆንሰን እስከ ሐሙስ ድረስ ከወንበራቸው ላለመነሳት ብዙ ጥረዋል። እድል ቀንቷቸው የፓርቲያቸው የምክር ቤት እንደራሴዎች ከዚህ ቀደም የመተማኛ ድምጽ ስለሰጡዋቸው ስልጣን ላይ መቆየት ቢችሉም በፓርቲያቸው አባላትና በህዝቡ ግፊት ከሃላፊነታቸው መነሳት ግድ ሆኖባቸው ነው ስልጣን ለመልቀቅ የተስማሙት። ተቃውሞው የበረታባቸውም የኮቪድ 19 ስርጭትን ለመከላከል በሀገሪቱ ጥብቅ ሕግ አውጥተው፣ራሳቸው ሕጉን መጣሳቸው በፖሊስ ከተረጋገጠና በኋላም በስነ-ምግባር ጉድለት የሚጠረጠሩ ፖለቲከኛን በመሾም በፈጸሙት የስነ ምግባር ቅሌት ነው።
እነዚህ ስህተት መሆናቸው በተደጋጋሚ ቢገለጽም፣ ጆንሰን «አዉሮጳ ዉስጥ ትልቅ ጦርነት በሚደረግበት በአሁኑ ወቅት ስልጣን አለቅም» ብለው ተሟግተው ነበር። የፓርቲያቸው አባል የሆኑ ከፍተኛ ባለስልጣኖቻቸው ጭምር ስራ መልቀቃቸው ግን አጣብቂኝ ውስጥ ከቷቸው የማይፈልጉት ውሳኔ ላይ ደርሰዋል።ስልጣናቸውን እንደሚለቁ ባሳወቁበት መግለጫ በጎርጎሮሳዊው 2019 ዓም በተካሄደው ምርጫ ፣ከዚያ ቀደም ሲል ለፓርቲው ድምጽ ሰጥቶ የማያውቅ ህዝብ ጭምር ፓርቲውን በመምረጡ አመስግነው ስልጣን አለቅም ያሉበትንም ምክንያት ለማስረዳት ሞክረዋል።
«ባለፉት ጥቂት ቀናት በግሌ በስልጣን ላይ ለመቆየት በጣም ስታገል የነበረበት ምክንያት እኔ ያን ማድረግ ስለፈለግኩ አይደለም» ሲሉ ያስተባበሉት ጆንሰን በ2019 ሲመረጡ ቃል የገቡትን ስራ ማስቀጠል «ከናንተ የተሰጠኝ የኔ ሥራ ሃላፊነትና ግዴታ ሆኖ ስለተሰማኝ ነውም» ብለዋል ። ብሪታንያን ለሦስት ዓመታት የመሩትን የቀድሞዋን የብሪታንያ ጠቅላይ ሚኒስትር ቴሬሳ ሜይን ተክተው የዛሬ ሦስት ዓመት ስልጣን የያዙት ጆንሰን ብሪታንያን ከአውሮጳ ኅብረት አባልነት ያስወጡ፣በኮሮና ወረርሽን ወቅት የመሩ፣ በዩክሬኑ ጦርነትም ሀገሪቱ የዩክሬን ግንባር ቀደም ደጋፊ እንድትሆን ያደረጉ ፖለቲከኛ ናቸው። ጆንሰን በሐሙሱ መግለጫቸው በስልጣን ዘመናቸው በተለይ ብሬግዚት መሳካቱንና በኮሮና ወረርሽኝ ወቅት ከሌሎች የአውሮጳ ሀገራት በፈጠነ መንገድ በብሪታንያ የኾቪድ 19 መከላከያ ክትባትን ማዳረስ መቻሉን «የምኮራበት የዚህ መንግሥት ስኬት ናቸው» በማለት አወድሰዋል። ይሁንና የ58 ዓመቱ ጆንሰን በስልጣን ዘመናቸው አሳካኋቸው ያሏቸው እነዚህ ተግባራት በስተመጨረሻ ከስልጣን ተገደው ከመውረድ አላዳኗቸውም።
ስልጣን ለመልቀቅ ያስገደዳቸው ከ50 በላይ የመንግሥታቸው ባለሥልጣናት በፈቃዳቸው ከሃላፊነታቸው መነሳታቸው ነበር። «እነሳለሁ» ካሉ በኋላም ሌላ እስከሚተካ በሞግዚትነት ሀገሪቱን
«እመራለሁ» በማለታቸው በርካታ የፓርቲያቸው አባላት አልተስማሙም። ብዙዎቹ ቶሎ ከስልጣን እንዲወርዱ ፈልገዋል። የለንደኑ ዘጋቢያችን ድልነሳ ጌታነህ ቦሪስ ጆንሰን ስልጣን ላይ እንዲቆዩ ያልተፈለገበት ምክንያት እስከ ዛሬ ያሳዩት ባህርይ በወደፊቱ ምርጫ ፣በወግ አጥባቂው ፓርቲ ላይ ሊያሳድር ይችላል በተባለው ተጽእኖ ስጋት ምክንያት መሆኑን ያስረዳል።የህዝቡ ተቃውሞ መበርታትም ሌላው ተጨማሪ ምክንያት ነው ይላል ድልነሳ።
«ቦሪስ ጆንሰን በመዋሸት ከሚታወቁት መሪዎች አንዱ ናቸው ተብሎ ነው የሚነገረው» ያለው ድልነሳው በኮሮና ጊዜ በብሪታንያ ጥብቅ ሕግ አውጥተው እናት አባት እንኳን ቢሞት ማንም ሊቀብር እንደማይችል ማድረጋቸውንም አስታውሷል። ግብዣም ክልክል በበነበረበት በዚህ ወቅት ግን 10 ዳውኒንግ ስትሪት በሚገኘው ጽህፈት ቤታቸው ከአንድም ሁለት ሦስት ጊዜ ግብዣ ማድረጋቸው ተደርሶበት በፖሊስ ሲጠየቁ ክደው ነበር። ጉዳዩ ተጣርቶ ግብዣ ማድረጋቸው ሲረጋገጥ ደግሞ እርሳቸውና የገንዘብ ሚኒስትራቸው ተቀጥተዋል። ጆንሰን ከዚህ ሳይማሩም ሌላ ተመሳሳይ ክህደት ፈጽመዋል። በወሲብ ትንኮሳ መጥፎ ስነ ምግብር የነበራቸውን ሰው የፓርቲያቸው የስነ ምግባር ተቆጣጣሪ ምክትል ሃላፊ አድርገው በመሾም ሲጋለጡም ክደው ነበር። ይሁንና መጀመሪያ ይህን አላውቅም ካሉ በኋላ እያወቁ መሾማቸው ተደርሶበታል ።እነዚህን ሁለት ክህደቶች በመፈጸም የተከሰሱትና የተወቀሱት ጆንሰን በዚህ ከቀጠሉ በመጪው ምርጫ ፓርቲው ሊመረጥ አይችልም የሚል ስጋት ማሳደሩ ፓርቲው አጣድፎ ስልጣን እንዲለቁ ያደረገበት ምክንያት መሆኑንም ድልነሳው አስገንዝቧል።
ጆንሰንን ለመተካት በእጩነት የቀረቡ የ10 የወግ አጥባቂ ፓርቲ ፖለቲከኞች ፉክክር ተጀምሯል። እስከ ሰኞ ድረስ የእጩዎች ቁጥር 11 የነበረ ቢሆንም 11ኛው እጩ የትራንስፖርት ሚኒስትር
ግራንት ሻፕስ ግን ድጋፍ ለማግኘት ሲጥሩ ከቆዩ በኋላ፣ ከእጩነት ራሳቸውን በማግለላቸው ቁጥራቸው ወደ አስር ዝቅ ብሏል። ሚኒስትሮች ያልሆኑ በብሪታንያ ፓርላማ የወግ አጥባቂው ፓርቲ አባላት የሚገኙበት «ኮሚቴ 1922» ትናንት ይፋ ባደረገው መመሪያና የጊዜ ሰሌዳ መሠረት ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰንን ለመተካት የሚወዳደሩ እጩዎች መለያ ምርጫ ረቡዕ ሐምሌ 6 ቀን 2014 ይጀምራል። ኮሚቴው ባወጣው መመሪያ መሠረት እጩዎች ለመወዳደር በመጀመሪያ የፓርላማ መቀመጫ ካላቸው የፓርቲው አባላት ቢያንስ የ20 ውን ድጋፍ ማግኘት አለባቸው።እስካሁን እንደተሰማው ከአስሩ እጩዎች ሦስት ብቻ ናቸው ይህን መስፈርት ያሟላሉ የተባሉት።
መስፈርቱን ያሟላሉ የተባሉት የቀድሞው የንዘብ ሚኒስትር ሪሺ ሱናክ፣ የንግድ ሚኒስትር ፔኒ ሞርዳንት እና የምክር ቤት አባል ቶም ቱገንድሀት ናቸው። ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯን ሊዝ ትሩስን ጨምሮ ሌሎች ሁለት የቀድሞ ሚኒስትሮችም ኮሚቴው ያስቀመጠውን ድጋፍ ያገኛሉ ተብሎ ይጠበቃል። ከውድድሩ ራሳቸውን ያገለሉት ሻፕስ ድጋፋቸውን ለሱናክ ሰጥተዋል። ቦሪስ ጆንሰንን ለመተካት ከከዚህ ቀደሙ በተለየ 11 እጩዎች ለውድድር መቅረባቸው ለምን? የሚል ጥያቄም አስነስቷል። የፖሊሲ ጉዳይ ላይ የሚያተኩረው ስኩል ኦፍ ፐብሊክ ፖሊሲ የተባለው የብሪታንያ ከፍተኛ የትምህርት ተቋም ተባባሪ ዲን ቶኒ ትራቨርስ በሰጡት አስተያየት ምክንያቱ ፣አንዳንዶቹ በቅንነት "ማሸነፍ እንችላለን" ብለው ማሰባቸው ወይም ማሸነፍ መፈለጋቸው መሆኑን ጠቁመው «ሌሎች ደግሞ በመጪው ካቢኔ ቦታ ለመያዝ ሰፊ እድል እንዲያገኙ፣ ድጋፍ እንዳላቸው ማሳየት ይፈልጋሉ»ብለዋል።
እጩዎቹ የሚጣሩበት የመጀመሪያው ዙር ምርጫ ረቡዕ ተጀምሮ እስከ ሐሙስ ይቀጥላል።አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘም በሚቀጥለው ሳምንትም ሊካሄድ እንደሚችል ነው የሚጠበቀው ። ከእጩዎቹ
መካከል ለመጨረሻው ውድድር የሚቀርቡት ሁለት ብቻ ናቸው። እነርሱም የሚለዩት ወግ አጥባቂውን ፓርቲ በብሪታንያ ፓርላማ የሚወክሉ 358 እንደራሴዎች በሚሰጡት ድጋፍ መሠረት ነው። የሚያልፉት እያለፉ ሁለት እስኪቀሩ ድረስ ውድድሩ ይቀጥላል።በፓርላማ አባላት ደረጃ የሚካሄደውን ይህን ምርጫ እስከ ዛሬ 9 ቀን ድረስ ለማጠናቀቅ ታቅዷል።ከዚያ በኋላ ፓርላማው እረፍት ስለሚወጣ ከሁለቱ እጩዎች አንዱን መስከረም መጨረሻ ላይ የወግ አጥባቂው ፓርቲ 200 ሺህ አባላት፣ በደብዳቤ እንዲመርጡ ይደረጋል። አሸናፊውም ቦሪስ ጆንሰንን ተክቶ የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ይሆናል።
ድልነሳ እንዳለው ከ10 ተፎካካሪዎች መካከል ለመጨረሻው ውድድር ይደርሳሉ ተብለው የሚጠበቁት የቀድሞው የgንዘብ ሚኒስትር ራሺ ሱናክና ባለፈው ምርጫ ከቦሪስ ጆንሰን ጋር ተወዳድረው የተሸነፉት ጀርሚ ሀንት ናቸው። ያኔ ቦሪስ ጆንሰን ብሪታንያ ከአውሮጳ ኅብረት አባልነት እንድትወጣ ፣ሀንት ደግሞ ሀገሪቱ በአውሮፓ ኅብረት ስር እንድትቆይ ሲከራከሩ ነበር።ሀንት በሰሞኑ ዘመቻቸው «ብመረጥ ግብር እቀንሳለሁ ፤የዋጋ ግሽበቱንም እቀንሳለሁ» ይላሉ።
ችግሩን አውቀዋለው የሚሉት የሱናክ መከራከሪያ ደግሞ «ሀገሪቱ ከፍተኛ ዕዳ ውስጥ ስላለች፤የዋጋ ግሽበቱም ከፍተኛ ስለሆነ ግብር እቀንሳለሁ ብዬ ህዝቡን አላጭበረብርም፤ ሀገሪቱን ከምትገኝበት የኤኮኖሚ ችግር ማውጣት ግን ይቻላል» የሚል ነው። በርግጥ ሁለቱ የመጨረሻዎቹ ተፎካካሪዎች ለመሆን መብቃታቸውን ከወዲሁ ማረጋገጥ አይቻልም። ማን የብሪታንያ ወግ አጥባቂ ፓርቲ የፓርላማ ተወካዮችን አሳምኖ ያሸንፋል የሚለው ጥያቄም በመስከረም መጨረሻ መልስ የሚያገኝ ይሆናል።
ኂሩትመለሰ
እሸቴ በቀለ